定期存款2023 4大銀行比併 發鈔行長息最高3.6厘 短息最高10.9厘

最近多間中小型銀行撤走高息優惠，以致大型銀行的定期存款年利率，與中小型銀行相比，差距沒那麼大，甚至有發鈔行的存息屬市場上較高水平。以下比較4間大型銀行，包括滙豐、中銀香港、渣打及恒生銀行，它們的港元及美元定期存款優惠，由短至1星期，長至12個月存期都有︰

4大銀行定存比併（港元）

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長息最高3.6厘 渣打最高

4家大型銀行之中，3大發鈔行都有提供12個月存期的優惠，而渣打則在不同存期都領先，12個月存期是3.6厘，其餘兩間是3.4厘；6個月存期是3.4厘，其餘兩間是3.2厘；3個月存期則3間都一樣，是3.1厘。

恒生銀行官網只提供6個月及3個月存期的優惠，但即使是優越私人理財客戶，6個月存期3.19厘，3個月3.09厘，都略低於發鈔行。

但短息則以恒生佔優，1萬港元的兌換資金，便有10.9厘，留意需為優越私人理財/優越理財客戶。而10.9厘甚至比滙豐尚玉的兌換資金10厘更高。

4大銀行定存比併（美元）

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美元長息仍有4厘 仍是渣打最高

美元定存方面，長息仍有4厘水平，但與港元一樣都是渣打最高息。渣打目前提供12個月4.1厘及6個月4厘的美元定存。

滙豐及中銀香港也有4厘，均是12個月存期。

恒生繼續在短息佔優，3個月存期3.89厘，高於渣打的3.8厘及其餘兩間的3.7厘。

若短至1個月，更有4.9厘，而1星期與港元一樣，恒生提供10.9厘優惠。不過，1個月及1星期存期，同樣需為指定客戶的兌換資金。

大行與中小銀行距離拉近

目前港元定存方面，新資金則以南商的12個月3.8厘最高，但要南商理財客戶的100萬元新資金。富邦則提供3.7厘，3、6及12個月存期都有，不過要50萬元新資金。

發鈔行最高有3.6厘，雖然略低於上述兩間銀行，但起存門檻低，港元定存而言，4大銀行起存額均只需1萬元，美元則大概在1000至2000美元左右。不過需留意，上述4大銀行的優惠都要求是新資金，而且部分優惠只限個別客戶。

目前港元及美元各個存期最高息之選，可看下圖︰

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本文最後更新日期︰2023年4月13日

撰文︰廖毅然

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