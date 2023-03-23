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定期存款2023 驚現18.85厘 全期賺息多少？美國加息即將見頂 星展10厘、中銀4.8厘本月到期

收息攻略 11:19 2023/03/23

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虛擬銀行往往有高息驚喜，但有時要小心觀察，因為就算年利率高，若存期太短，賺息金額便相對微薄。富融銀行（Fusion Bank）近日就給予部分客戶18.85厘高息，但存期只限1星期，而且存款上限為1萬元，實際賺息約36元。

其實虛銀往往有這類推廣，所派的利息算是宣傳開支。例如匯立銀行（WeLab Bank）近數月不時有逾10厘高息，存期均為1個月，不過同樣為存款金額設上限；眾安銀行（ZA Bank）及livi bank近日也派加息券，個別客戶可在基本年利率上加息。

3月又屆下旬，美國聯儲局雖然最新表明，今年不會減息，但同時點陣圖顯示，加息快到結尾，最有可能多加一次息便完結。

有不少高息定期存款優惠都在本月底到期，包括恒生的10.9厘、星展的10厘、東亞的6.8厘、平安壹賬通的6厘、中銀香港的4.8厘等等，它們各自有什麼條件？以下詳細列出︰

3月底到期的高息優惠

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10厘高息條件多   長息最高3.95厘
上圖可見，即將到期的10厘高息，都是設下各種限制的，例如要新客戶或指定理財客戶，存期最多是3個月，有的甚至只有1星期或1個月，而且設有存款額限制，不可以多於某個金額，變相實際賺息金額有限。

若是一般的較長存期優惠，東亞的3.95厘及南商的3.9厘，均為12個月存期，暫時均在本月底到期，不過兩者都限指定理財戶口，東亞的優惠更需為新客戶。其他如工銀、渣打及信銀國際都有3.6厘優惠，涵蓋不同存期，但均需為新資金。

高息定期存款如海鮮價每日波動，工銀亞洲、平安壹賬通銀行及大眾銀行先後下架4厘高息。銀行轉搶短期資金，例如最新建行亞洲加3至4個月的美元存息，比12個月存期更高息；富邦銀行早前更大加1至2個月的美元存息，至高達4.65厘︰

銀行搶短期資金

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銀行短加長減  較短存期年息較高
臨近季結，加上歐美接連有銀行出事，避險情緒高漲，但與此同時，市場相信事件令美聯儲可能放緩加息。因此，銀行在定期存款上亦採取短加長減的策略，不少銀行的短存期甚至比長存期高息。

事實上，信銀國際早前也把3個月港元存息加至3.6厘，而12個月存期則減至3.5厘，也是短息較高。

南洋商業銀行的月月派息優惠上周到期後，未有再延續。該行反而推出短存期的快閃優惠，2個月港元存息有3.3厘，1個月2.9厘。而美元方面，亦採短加長減的策略，12個月存期減至4.4厘，而3個月存期則加至4.65厘。

不同存期最高息之選

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美元尚有5厘優惠
目前港元定存方面，大新銀行減下來後，已在多個存期被其他銀行趕過。

3個月存期最高仍為平安壹賬通銀行的迎新優惠，高達6厘，不過只限首8.8萬元資金。

美元方面，目前尚有5厘優惠的，包括富邦銀行的3個月及6個月存期，及交銀香港的3個月5厘，兩者均需為新資金。而12個月存期已無5厘優惠，最高為4.8厘。

現有資金也有高息

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現有資金不乏高息選擇
上述提及過的大新銀行、富邦銀行等高息優惠都需要新資金，如果嫌麻煩不想搬錢，現有資金也有逼近4厘的選擇。12個月存期而言，集友銀行目前有3.85厘現有資金高息；6個月方面，交銀香港提供3.75厘，僅2萬元可起存；富邦另有提供現有資金優惠，3、6及12個月存期都有3.5厘，但起存額不低，要100萬元。

本文最後更新日期︰2023年3月23日

撰文︰廖毅然

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