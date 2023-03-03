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定期存款2023 重現5厘高息 唔想搬錢咁麻煩 現有資金也逼近4厘

收息攻略 10:42 2023/03/03

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高息的定期存款往往都需要為新資金，雖然近年「轉數快」面世後，「自製」新資金的方式容易了，但如果沒空開多個戶口，或不想太麻煩把錢搬來搬去，其實現有資金也有高息的選擇，港元的現有資金定存，最高也逼近4厘，以下列出12個月及6個月存期的現有資金優惠︰

現有資金也有高息

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現有資金最高3.95厘
從上圖可見，部分銀行的定存優惠並沒有限定是新資金，但有其他的條件，例如以12個月存期當中，交銀香港的3.95厘、創興的3.9厘、花旗的3.85厘都需要在電子渠道開立，但集友的3.85厘要到分行開立。個別銀行亦有指定戶口要求，例如工銀亞洲的3.8厘，需為理財金客戶，不過若是一般客戶、起存額5萬元，工銀的12個存期也有3.65厘。

5厘高息重現
至於新資金優惠，早前花旗撤走5.28厘美元高息之後，以為5厘定期存款已絕跡？近日市場估計美國加息沒那麼快到頂，更有銀行估會加至6厘，亦把減息時間推遲至明年，因而推升了拆息，結果定期存款年利率又再上調，尤見於美元定存，最新富邦銀行重新加至5厘。而集友銀行、建行亞洲及工銀亞洲亦有加港元存息。以下列出多款近日加存息的銀行，當中除了富邦的5厘是美元外，其餘都是港元。

近日加存息銀行

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上圖可見，富邦近日無論港元或美元都推出快閃優惠，但限於以新資金到分行開立。港元的4厘為3個月存期，起存額要100萬元。而美元的5厘為3個月或6個月存期，起存額為10萬美元，新客戶及現有客戶 (包括個人客戶及公司客戶)都可。

最新今日有兩間虛擬銀行加息，平安壹賬通銀行（PAOB）重新推出12個月存期，年利率有3.8厘，以低門檻而言屬較高息選擇；而富融銀行（Fusion Bank）則把6個月存期由3厘加至3.4厘。

工銀亞洲本周也加存息，12個月存期由最高3.65厘加至3.8厘，6個月及3個月存期也有加。其分行新資金優惠也加息，98天存期加至3.4厘，另撤走228天存期，改為188天，同樣為最高3.8厘。

集友同時把港元定存加至最高3.85厘，12個月及6個月都有這息率，是目前市場上較高水平，不過起存額要100萬元。如果20萬元起存，也有最高3.7厘，比上周加了息。

南商月月派息3.8厘

而南洋商業銀行的月月派息優惠，則由上月的4.08厘減至最高3.8厘，存期為13個月；而9個月存期也減至3.8厘，但5個月存期維持最高3.78厘不變。

以3.8厘及100萬元起存額計算，相當於每月派息約3167元，全期賺息約4.12萬元，回報仍然不俗。

 

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年3月3日

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