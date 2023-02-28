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定期存款2023 重現5厘高息 再有2銀行加存息 5款4厘或以上選擇最快今日到期

收息攻略 11:39 2023/02/28

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早前花旗撤走5.28厘美元高息之後，以為5厘定期存款已絕跡？近日市場估計美國加息沒那麼快到頂，推升了拆息，結果定期存款年利率又再上調，尤見於美元定存，最新富邦銀行重新加至5厘。而今日建行亞洲亦有加港元存息。以下列出多款近日加存息的銀行，當中除了富邦的5厘是美元外，其餘都是港元。

近日加存息銀行

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上圖可見，富邦近日無論港元或美元都推出快閃優惠，但限於以新資金到分行開立。港元的4厘為3個月存期，起存額要100萬元。而美元的5厘為3個月或6個月存期，起存額為10萬美元，新客戶及現有客戶 (包括個人客戶及公司客戶)都可。

來到2月底，中銀香港的18厘高息已經率先額滿完結，仍有以下銀行的高息定存最快今日到期，包括Mox Bank的10厘超高息短存。

2月底到期的港元定存

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不同存期最高息之選

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雖然早前有多間銀行輕微上調存息，但上調幅度輕微，而且整體而言，定存息率仍呈下趨勢。本周伊始，再有恒生及星展減港元存息，恒生的3個月及6個月存期最高年利率，分別減至3.09厘及3.19厘，需為優越私人理財客戶。星展上周一度加息，但本周重新下調，12個月存期為3.3厘。

如果只計3個月或以上較長存期，目前尚有4厘的，分別是5個不同存期︰13個月、12個月、9個月、6個月及3個月︰

4厘港元定存（3個月存期或以上）

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低門檻可選信銀、PAOB
如果本金不多，不妨考慮信銀國際，其12個月存期上周重返4厘，1萬元網上新資金便可開立。而平安壹賬通銀行（PAOB）則為違客戶優惠，3個月存期有6厘，可惜只限首8.8萬元存款，而且基本年利率以外的額外利息將分開存入。

花旗的4.88厘看似容易，且只需5萬元起存，但需為Citigold新客戶，本身門檻已不低，還有持有指定產品結存，再做3個月定存才有最高4.88厘。

有百萬本金可選富邦、大新、南商
如有百萬元本金，又想做4厘定存，不妨考慮富邦銀行、大新銀行或南洋商業銀行，富邦銀行是3個月，需為100萬元新資金到分行開立；大新則為6個月、9個月及12個月都是4厘，不過一來要指定理財戶口，二來大新銀行的利率經常變動，如要開立，最好再向該行查詢最新息口。

南商的13個月4.08厘即將到期，為月月派息的產品，如果符合特選客戶條件，存入100萬元，每月派息3400元，全期賺息4.42萬元，相當吸引。如果非特選客戶，則為最高3.98厘。

 

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年2月28日

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