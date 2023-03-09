定期存款2023 美國加息提速？富邦撤4厘港元息 保留5厘美元高息 近10銀行加存息

富邦最新表示，3個月港元定存的4厘優惠已經期滿，目前4厘以上的長息買少見少。不過，富邦保留5厘的美元高息存款，況且近日美國拆息急漲，市場關注美聯儲加息會再度提速，本港銀行亦不敢怠慢，近日有約10間銀行都有加了港元存息。留意下圖除了富邦5厘是美元存息之外，其他全屬港元定期存款。

近日加存息銀行

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5厘高息重現

上圖可見，富邦近日無論港元或美元都推出快閃優惠，但限於以新資金到分行開立。港元的4厘為3個月存期，起存額要100萬元。而美元的5厘為3個月或6個月存期，起存額為10萬美元，新客戶及現有客戶 (包括個人客戶及公司客戶)都可。

虛銀爆加息戰

大新短加長減

有幾間虛擬銀行在近日加息，匯立銀行最新把12個月及6個月存期，分別加至3.8厘及3.5厘，與平安壹賬通銀行（PAOB）等看齊，甚至更高。PAOB近日重新推出12個月存期，年利率有3.8厘，以低門檻而言屬較高息選擇；而富融銀行（Fusion Bank）則把6個月存期由3厘加至3.4厘。

而最新大眾銀行及大新銀行也加存息，大眾是全面加息，最高3.8厘。大新銀行則是短加長減，12個月存期減至3.6厘，但3及4個月存期則有所調升。

集友同時把港元定存加至最高3.85厘，12個月及6個月都有這息率，是目前市場上較高水平，不過起存額要100萬元。如果20萬元起存，也有最高3.7厘，比上周加了息。

工銀亞洲早前也加存息，12個月存期由最高3.65厘加至3.8厘，6個月及3個月存期也有加。其分行新資金優惠也加息，98天存期加至3.4厘，另撤走228天存期，改為188天，同樣為最高3.8厘。

12個月3.95厘全城最高

交銀香港最新把12個月存期重新加至3.95厘，屬全城最高水平，該行近日也持續調升3個月存期的年利率，如果是起存額100萬元的指定理財客戶新資金，3個月存期加至3.7厘，屬較高水平；若是一般個人客戶、2萬元起存，3個月存期也加至3.2厘。

不同存期最高息的定存

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以上不少高息優惠都需為新資金或新客戶，雖然近年「轉數快」面世後，「自製」新資金的方式容易了，但如果沒空開多個戶口，或不想太麻煩把錢搬來搬去，其實現有資金也有高息的選擇，港元的現有資金定存，最高也逼近4厘，以下列出12個月及6個月存期的現有資金優惠︰

現有資金也有高息

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現有資金最高3.9厘

從上圖可見，部分銀行的定存優惠並沒有限定是新資金，但有其他的條件，例如以12個月存期當中，交銀香港的3.9厘及花旗的3.8厘都需要在電子渠道開立，但集友的3.85厘要到分行開立。個別銀行亦有指定戶口要求，例如工銀亞洲的3.8厘，需為理財金客戶，不過若是一般客戶、起存額5萬元，工銀的12個存期也有3.65厘。

南商月月派息3.8厘

而南洋商業銀行的月月派息優惠，則由上月的4.08厘減至最高3.8厘，存期為13個月；而9個月存期也減至3.8厘，但5個月存期維持最高3.78厘不變。

以3.8厘及100萬元起存額計算，相當於每月派息約3167元，全期賺息約4.12萬元，回報仍然不俗。

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年3月9日

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