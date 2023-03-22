定期存款2023 盤點3月底到期10厘高息 銀行搶短期資金 3個月存期最高5厘

3月又屆下旬，有不少高息定期存款優惠都在本月底到期，包括恒生的10.9厘、星展的10厘、平安壹賬通的6厘、中銀香港的4.8厘等等，它們各自有什麼條件？以下詳細列出︰

3月底到期的高息優惠

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10厘高息條件多 長息最高3.95厘

上圖可見，即將到期的10厘高息，都是設下各種限制的，例如要新客戶或指定理財客戶，存期最多是3個月，有的甚至只有1星期或1個月，而且設有存款額限制，不可以多於某個金額，變相實際賺息金額有限。

若是一般的較長存期優惠，東亞的3.95厘及南商的3.9厘，均為12個月存期，暫時均在本月底到期，不過兩者都限指定理財戶口，東亞的優惠更需為新客戶。其他如工銀、渣打及信銀國際都有3.6厘優惠，涵蓋不同存期，但均需為新資金。

高息定期存款如海鮮價每日波動，工銀亞洲、平安壹賬通銀行及大眾銀行先後下架4厘高息，目前僅餘一間銀行的港元長息有4厘水平。銀行轉搶短期資金，例如最新建行亞洲加3至4個月的美元存息，比12個月存期更高息；富邦銀行早前更大加1至2個月的美元存息，至高達4.65厘︰

銀行搶短期資金

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銀行短加長減 較短存期年息較高

臨近季結，加上歐美接連有銀行出事，避險情緒高漲，但與此同時，市場相信事件令美聯儲可能放緩加息。因此，銀行在定期存款上亦採取短加長減的策略，不少銀行的短存期甚至比長存期高息。

例如目前唯一尚有4厘港元長息的大新銀行，6個月港元定期為最高4厘，而其他存期已減至4厘以下，換言之最高息的反而是6個月存期。

事實上，信銀國際早前也把3個月港元存息加至3.6厘，而12個月存期則減至3.5厘，也是短息較高。

南洋商業銀行的月月派息優惠上周到期後，未有再延續。該行反而推出短存期的快閃優惠，2個月港元存息有3.3厘，1個月2.9厘。而美元方面，亦採短加長減的策略，12個月存期減至4.4厘，而3個月存期則加至4.65厘。

港元仍以大新佔優 美元尚有5厘優惠

目前港元定存方面，大新銀行仍然佔優，不同存期也有4厘之選，是全城最高，但留意門檻也不低，要100萬元新資金，且需為指定客戶。

3個月存期最高仍為平安壹賬通銀行的迎新優惠，高達6厘，不過只限首8.8萬元資金。

美元方面，目前尚有5厘優惠的，包括富邦銀行的3個月及6個月存期，及交銀香港的3個月5厘，兩者均需為新資金。而12個月存期已無5厘優惠，最高為4.8厘。

現有資金也有高息

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​​​​​​​現有資金不乏高息選擇

上述提及過的大新銀行、富邦銀行等高息優惠都需要新資金，如果嫌麻煩不想搬錢，現有資金也有逼近4厘的選擇。12個月存期而言，集友銀行目前有3.85厘現有資金高息；6個月方面，交銀香港提供3.75厘，僅2萬元可起存；富邦另有提供現有資金優惠，3、6及12個月存期都有3.5厘，但起存額不低，要100萬元。

本文最後更新日期︰2023年3月22日

撰文︰廖毅然

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