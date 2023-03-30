定期存款2023 滙豐減存息 4大銀行哪間佔優？（附10厘高息本月到期表）

滙豐銀行減存息，12個月港元定期存款年利率，由最高3.5厘略減至3.4厘，6個月存期也由3.3厘略減至3.2厘，3個月存期則沒有變動。上述年利率適用於尚玉或卓越理財客戶，若為HSBC One客戶則再低0.2個百分點。

滙豐減存息後，4大銀行的定期存款各有千秋，港元長息以渣打較高，美元定存則以恒生較高，以下比較4大銀的港元及美元定期存款︰

4大銀行定存比併

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近日銀行以爭奪短期資金為主，6個月或3個月存期的短息較高，尤其見於美元存款，銀行集中搶美元新資金，存息高達5厘的都是新資金優惠。相反，港元存息方面，新舊資金的年利率差距不大，新資金優惠沒明顯優勢，港元現有資金也可有接近4厘高息。以下羅列港元及美元、不同存期、新舊資金優惠對比︰

港元新舊資金優惠對比

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美元新舊資金優惠對比

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港元現有資金3.8厘

臨近季結銀行已儲夠港元資金，港元定存目前最高約3.85，為東亞的指定理財戶口新客戶優惠。南商則有3.8厘，屬理財客戶的新資金優惠，不過起存額要100萬元。

但現有資金的優惠不算差，最高也有3.8厘，屬虛銀匯立的12個月存期優惠，而且幾乎是不設起存門檻。交銀香港的6個月存期也有3.7厘，起存額亦只2萬元，需在電子渠道開立，但沒有新資金要求。3個月存期方面，現有資金優惠以富邦的3.5厘最高，但要100萬元起存，且需用手機銀行開立。

美元新資金5厘

銀行搶短期美元資金，富邦及交銀香港都有3個月5厘的美元優惠，起存額分別要10萬美元及13萬美元。

12個月存期方面，近日不少銀行減美元長息，但最高仍有4.8厘，屬富邦的優惠。

美元現有資金優惠同樣以短息較高，交銀香港6個月有4.75厘，創興3個月有4.7厘，起存額都不算高，分別為3000美元及1萬美元。而12個月存期，現有資金暫以交銀的4.6厘最高。

10厘高息3月到期

3月又屆下旬，美國聯儲局雖然最新表明，今年不會減息，但同時點陣圖顯示，加息快到結尾，最有可能多加一次息便完結。

有不少高息定期存款優惠都在本月底到期，包括恒生的10.9厘、星展的10厘、東亞的6.8厘、平安壹賬通的6厘、中銀香港的4.8厘等等，它們各自有什麼條件？以下詳細列出︰

3月底到期的高息優惠

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10厘高息條件多 長息最高3.85厘

上圖可見，即將到期的10厘高息，都是設下各種限制的，例如要新客戶或指定理財客戶，存期最多是3個月，有的甚至只有1星期或1個月，而且設有存款額限制，不可以多於某個金額，變相實際賺息金額有限。

若是一般的較長存期優惠，東亞的3.85厘及南商的3.8厘，均為12個月存期，暫時均在本月底到期，不過兩者都限指定理財戶口，東亞的優惠更需為新客戶。其他如工銀、渣打及信銀國際都有3.6厘優惠，涵蓋不同存期，但均需為新資金。

本文最後更新日期︰2023年3月30日

撰文︰廖毅然

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