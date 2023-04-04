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定期存款2023 滙豐中銀減息 渣打、富邦等4銀行加息 銀行瘋搶短期資金 哪兩間有5厘？

收息攻略 11:40 2023/04/04

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​​​跟入2023年第二季，下調存息的銀行，不只有中銀香港、東亞及工銀亞洲等傳統大行，還有匯立、Mox等虛擬銀行。不過，有4間銀行卻逆流而上，不減反加。富邦銀行今日全線上調定存年利率，港元加至最高3.7厘，美元加至最高4.9厘。

近日加存息銀行

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富邦全線加息
富邦銀行全線加存息，3、6及12個月港元定期加至最高3.7厘，現有資金也加至最高3.6厘。美元方面，富邦的5厘高息雖然已到期，但本身的手機銀行新資金定存優惠，在今日加至最高4.9厘，3、6及12個存期均適用。

除了富邦外，大眾銀行也在近日把12個月存期的港元存息，加至3.7厘。目前，12個月港元定存最高息為南商的3.8厘，但要100萬元新資金。而富邦及大眾銀行的3.7厘，起存額均為50萬元。

4大銀行有加有減
大型銀行之中，中銀香港調整存息，跟隨上周滙豐銀行的步伐，把主要存期的年利率，都與滙豐一致看齊，例如12個月存期，調整至3.4厘。但需留意，中銀的3.4厘為個人銀行客戶新資金，但滙豐的3.4厘則需為尚玉或卓越理財客戶新資金，若為HSBC One客戶，則最高3.2厘。因此，以低門檻而言，中銀香港暫佔優。

另一邊廂，渣打在踏入4月份，把美元長息有所調整，重新加至4.1厘水平，6個月存期也有4厘。

3個月存期方面，由於渣打沒有提供這存期的優惠，因此港元以滙豐及中銀的3.1厘較高，美元則有恒生的3.89厘佔優。

中小行瘋搶短期資金

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銀行瘋狂爭奪短期資金，存期愈短反而愈高息，例如目前全城最高的定期存款，為交銀香港及創興銀行的3個月美元定期，均有5厘。交銀香港需為指定理財客戶的13萬美元新資金；而創興起存額則只需1萬美元，不論新舊資金，但需在網上或手機銀行開立。

2個月存期方面，富邦提供高達4.75厘的美元定期，起存額為3萬美元新資金，信銀國際也有4.45厘。

1個月存期更是逼近5厘，最新恒生銀行把1個月美元定期加至4.9厘，但條件是兌換貨幣。

本文最後更新日期︰2023年4月4日

撰文︰廖毅然

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