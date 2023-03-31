  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款2023 月尾竟有兩銀行加存息？滙豐減息 4大銀行哪間佔優？（附10厘高息本月到期表）

收息攻略 11:31 2023/03/31

分享：

分享：

首季已到尾聲，近日不少銀行已儲夠彈藥應付季結，包括滙豐在內的銀行都減了存息。但今天竟有兩間中小型銀行加了存息，一起來看看是哪兩家︰

加存息銀行

    點擊圖片放大

銀行瘋搶短期美元資金

上圖可見兩間加息銀行，以創興銀行較為震撼，因為它集中加3個月存期的大額美元定存，13萬美元起存加至逼近5厘，需為新資金，而該行另一個現有資金優惠，同樣存期，加至4.8厘，可見該行集中爭奪美元短期資金。

銀行瘋搶美元短期資金

    點擊圖片放大

滙豐銀行本周減存息，12個月港元定期存款年利率，由最高3.5厘略減至3.4厘，6個月存期也由3.3厘略減至3.2厘，3個月存期則沒有變動。上述年利率適用於尚玉或卓越理財客戶，若為HSBC One客戶則再低0.2個百分點。

滙豐減存息後，4大銀行的定期存款各有千秋，港元長息以渣打較高，美元定存則以恒生較高，以下比較4大銀的港元及美元定期存款︰

4大銀行定存比併

    點擊圖片放大
    +4
    +3

近日銀行以爭奪短期資金為主，6個月或3個月存期的短息較高，尤其見於美元存款，銀行集中搶美元新資金，存息高達5厘的都是新資金優惠。相反，港元存息方面，新舊資金的年利率差距不大，新資金優惠沒明顯優勢，港元現有資金也可有接近4厘高息。以下羅列港元及美元、不同存期、新舊資金優惠對比︰

港元新舊資金優惠對比

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美元新舊資金優惠對比

    點擊圖片放大
    +4
    +3

港元現有資金3.8厘

臨近季結銀行已儲夠港元資金，港元定存目前最高約3.85，為東亞的指定理財戶口新客戶優惠。南商則有3.8厘，屬理財客戶的新資金優惠，不過起存額要100萬元。

但現有資金的優惠不算差，最高也有3.8厘，屬虛銀匯立的12個月存期優惠，而且幾乎是不設起存門檻。交銀香港的6個月存期也有3.7厘，起存額亦只2萬元，需在電子渠道開立，但沒有新資金要求。3個月存期方面，現有資金優惠以富邦的3.5厘最高，但要100萬元起存，且需用手機銀行開立。

美元新資金5厘

銀行搶短期美元資金，富邦及交銀香港都有3個月5厘的美元優惠，起存額分別要10萬美元及13萬美元。

12個月存期方面，近日不少銀行減美元長息，但最高仍有4.8厘，屬富邦的優惠。

美元現有資金優惠同樣以短息較高，交銀香港6個月有4.75厘，創興3個月有4.7厘，起存額都不算高，分別為3000美元及1萬美元。而12個月存期，現有資金暫以交銀的4.6厘最高。

10厘高息3月到期

3月又屆下旬，美國聯儲局雖然最新表明，今年不會減息，但同時點陣圖顯示，加息快到結尾，最有可能多加一次息便完結。

有不少高息定期存款優惠都在本月底到期，包括恒生的10.9厘、星展的10厘、東亞的6.8厘、平安壹賬通的6厘、中銀香港的4.8厘等等，它們各自有什麼條件？以下詳細列出︰

3月底到期的高息優惠

    點擊圖片放大

10厘高息條件多   長息最高3.85厘
上圖可見，即將到期的10厘高息，都是設下各種限制的，例如要新客戶或指定理財客戶，存期最多是3個月，有的甚至只有1星期或1個月，而且設有存款額限制，不可以多於某個金額，變相實際賺息金額有限。

若是一般的較長存期優惠，東亞的3.85厘及南商的3.8厘，均為12個月存期，暫時均在本月底到期，不過兩者都限指定理財戶口，東亞的優惠更需為新客戶。其他如工銀、渣打及信銀國際都有3.6厘優惠，涵蓋不同存期，但均需為新資金。

 

本文最後更新日期︰2023年3月30日

撰文︰廖毅然

想知更多有關高息產品

【每周特色存息】恒生6.9厘 中銀4.8厘 教你賺盡大行高息存款

【扣稅2023】課稅年度將完結 扣稅年金大比併 帶你找4%回報兼慳稅$10,200

【扣稅2023】每年10%回報兼扣稅$10,200 隨時停供無壓力

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】6個月存期大比併 最高3.7厘 愈高息門檻愈高 大戶激賺5.5萬元（3月23日更新）
今日
【定期存款】6個月存期大比併 最高3.7厘 愈高息門檻愈高 大戶激賺5.5萬元（3月23日更新）
10萬元做定期存款 最高3.8厘 9間銀行短存期更高息（3月30日更新）
2023/03/30
10萬元做定期存款 最高3.8厘 9間銀行短存期更高息（3月30日更新）
用50萬元做定期存款 最多收息$19,000 11銀行短存期更高息 （3月30日更新）
2023/03/30
用50萬元做定期存款 最多收息$19,000 11銀行短存期更高息 （3月30日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/03/29
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
美元定期存款 ─ 短息爭相上調 3個5厘選擇（2023年3月更新）
2023/03/29
美元定期存款 ─ 短息爭相上調 3個5厘選擇（2023年3月更新）
外幣活期存款 人民幣活期存款 活期存款 港元活期存款 收息產品 見頂 電動車 富邦銀行 短期存款 上海商業銀行

上一篇文章

【定期存款】6個月存期大比併 最高3.7厘 愈高息門檻愈高 大戶激賺5.5萬元（3月23日更新）

下一篇文章

10萬元做定期存款 最高3.8厘 9間銀行短存期更高息（3月30日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【每周特色存息】恒生6.9厘 中銀4.8厘 教你賺盡大行高息存款
【每周特色存息】恒生6.9厘 中銀4.8厘 教你賺盡大行高息存款
定期存款3個月最高6厘 大戶賺息$24,000 低門檻賺1300元
定期存款3個月最高6厘 大戶賺息$24,000 低門檻賺1300元
定期存款2023 月尾竟有兩銀行加存息？滙豐減息 4大銀行哪間佔優？（附10厘高息本月到期表）
定期存款2023 月尾竟有兩銀行加存息？滙豐減息 4大銀行哪間佔優？（附10厘高息本月到期表）
【高息存款】渣打建行5厘最後召集 恒生6.9厘4月截止 比定期存款更高息、更靈活
【高息存款】渣打建行5厘最後召集 恒生6.9厘4月截止 比定期存款更高息、更靈活
用50萬元做定期存款 最多收息$19,000 11銀行短存期更高息 （3月30日更新）
用50萬元做定期存款 最多收息$19,000 11銀行短存期更高息 （3月30日更新）
10萬元做定期存款 最高3.8厘 9間銀行短存期更高息（3月30日更新）
10萬元做定期存款 最高3.8厘 9間銀行短存期更高息（3月30日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款