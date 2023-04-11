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定期存款2023 星展再推10厘高息 │ 新舊資金均有5厘 港元最高3.8厘 （附不同存期最高息之選）

收息攻略 18:41 2023/04/11

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星展銀行再推10厘高息定存，延續去年11月以來的優惠，由即日起經星展銀行任何分行完成指定合資格投資交易，即可享港元或美元一星期10厘的特惠年利率。

不過，這優惠只限星展豐盛理財戶口，而且合資格投資交易單筆需達50萬港元（或外幣等值），起存門檻不高。

假設存50萬港元，預計一星期可速賺958.9元。但與上次延續一整季的優惠不同，本次優惠推廣期只至4月30日。

復活節長假期過後，美債息重新上揚，市場估計美聯儲在5月份仍會繼續加息。本港銀行的定期存款優惠，與長假期前相比，暫時沒有太大變動。目前美元而言，無論新舊資金，都有高達5厘優惠；而港元新資金最高3.8厘，現有資金也有3.6厘。下圖看看這些優惠需要什麼條件︰

新舊資金大比併（港元）

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新舊資金大比併（美元）

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哪兩間銀行有5厘？

如果是新資金，交銀香港提供3個月5厘的美元定存優惠，但條件是指定理財客戶，且要13萬美元新資金，相當於百萬港元，門檻不低。

不過創興銀行的3個月5厘美元定存，不限新舊資金，亦沒指定理財客戶要求，起存門檻1萬美元，但要在電子渠道開立。

【每周特色存息】存款馬拉松 5厘回報即到手 跑贏定期存款

美元定存而言，無論新舊資金，都有大量高於4厘的選擇，富邦的新資金優惠也逼近5厘，本周加至4.9厘。

港元方面，新資金則以南商的12個月3.8厘最高，要南商理財客戶的100萬元新資金。如果是現有資金，富邦有3.6厘，3、6及12個月存期都有，不過同樣要100萬元本金才可開立。

銀行本周瘋搶短期資金，部分較短存期的優惠，隨時較長息更高。下圖看看不同存期最高息的選擇︰

不同存期最高息之選

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本文最後更新日期︰2023年4月11日

撰文︰廖毅然

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