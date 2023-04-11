定期存款2023 星展再推10厘高息 │ 新舊資金均有5厘 港元最高3.8厘 （附不同存期最高息之選）

星展銀行再推10厘高息定存，延續去年11月以來的優惠，由即日起經星展銀行任何分行完成指定合資格投資交易，即可享港元或美元一星期10厘的特惠年利率。

不過，這優惠只限星展豐盛理財戶口，而且合資格投資交易單筆需達50萬港元（或外幣等值），起存門檻不高。

假設存50萬港元，預計一星期可速賺958.9元。但與上次延續一整季的優惠不同，本次優惠推廣期只至4月30日。

復活節長假期過後，美債息重新上揚，市場估計美聯儲在5月份仍會繼續加息。本港銀行的定期存款優惠，與長假期前相比，暫時沒有太大變動。目前美元而言，無論新舊資金，都有高達5厘優惠；而港元新資金最高3.8厘，現有資金也有3.6厘。下圖看看這些優惠需要什麼條件︰

新舊資金大比併（港元）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新舊資金大比併（美元）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

哪兩間銀行有5厘？

如果是新資金，交銀香港提供3個月5厘的美元定存優惠，但條件是指定理財客戶，且要13萬美元新資金，相當於百萬港元，門檻不低。

不過創興銀行的3個月5厘美元定存，不限新舊資金，亦沒指定理財客戶要求，起存門檻1萬美元，但要在電子渠道開立。

【每周特色存息】存款馬拉松 5厘回報即到手 跑贏定期存款

美元定存而言，無論新舊資金，都有大量高於4厘的選擇，富邦的新資金優惠也逼近5厘，本周加至4.9厘。

港元方面，新資金則以南商的12個月3.8厘最高，要南商理財客戶的100萬元新資金。如果是現有資金，富邦有3.6厘，3、6及12個月存期都有，不過同樣要100萬元本金才可開立。

銀行本周瘋搶短期資金，部分較短存期的優惠，隨時較長息更高。下圖看看不同存期最高息的選擇︰

不同存期最高息之選

▼ 點擊圖片放大

本文最後更新日期︰2023年4月11日

撰文︰廖毅然

想知更多有關高息產品︰

【月月派息】買下這些高息股 月月有息收（附全年派息表）

【高息儲蓄】保證回報4.28厘 6000元入場 10款美元短期儲蓄保險比較

【扣稅2023】每年10%回報兼扣稅$10,200 隨時停供無壓力

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料