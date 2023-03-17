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定期存款2023 新資金最高5.1厘 現有資金也達4厘（附港元美元新舊資金大比併）

收息攻略 12:20 2023/03/17

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高息定期存款如海鮮價每日波動，星展的3.8厘高息僅維持一天便重新下調，平安壹賬通銀行最新也把4厘高息下架。不過個別銀行仍有高息，以下是港元美元的新舊資金大比併，新資金5.1厘，現有資金4厘，若想趁市況波動做定期，就要好好把握了。

新舊資金高息大比併

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    +2

美元新資金最高5厘
美國接連有銀行爆煲，部分港銀也急搶美元資金。目前3間銀行提供5厘的美元高息，都需要大額新資金，例如最高的大新銀行，5.1厘的門檻達到200萬港元等值，而且要指定理財客戶的新資金；交銀香港的3個月5厘，也要指定客戶的13萬美元新資金，折合也要約100萬港元；富邦銀行的3或6個月美元定存，也有5厘，門檻算較低，也要10萬美元新資金。

​​​​​​​如果是美元的現有資金，有不少都比港元高息，例如創興大減港元存息，但美元存息仍有最高4.6厘，網上以現有資金開立也可；交銀香港另有舊資金的優惠，毋需指定理財客戶，3000美元起存，12個月有4.3厘，6個月有4.55厘。

港元新舊資金均有4厘
港元定期存款方面，目前有2間銀行提供4厘優惠，分別是大新銀行及工銀亞洲。

大新銀行最新把12個月、9個月、6個月、5個月及4個月存期都加至4厘或以上，最高4.2厘，但條件不低，要VIP銀行服務客戶以100萬元全新資金於分行開立。

工銀亞洲的4厘則可以是現有資金，但起存門檻卻相當高，要300萬元，而且需為理財金客戶於網上開立，若符合條件，一年賺息達12萬元。如果不足300萬元，80萬元起存有3.9厘，5萬元起存（毋需理財金客戶）也有3.85厘，低門檻而言算是不俗。

有幾間虛擬銀行在近日加息，匯立銀行最新把12個月及6個月存期，分別加至3.8厘及3.5厘。而富融銀行（Fusion Bank）則把6個月存期由3厘加至3.4厘。

中銀香港上周突推4.8厘高息，但實際賺息不算多，因為只限全新客戶成功透過中銀手機銀行開戶，而且4.8厘只限1個月存期，存入金額限1萬元至10萬元，以上限10萬元計，期內賺息400元。

中銀4.8厘高息搶新客

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大型銀行不跟加
不過，搶存戰集中在幾間中小型銀行，大型銀行未有跟隨加息，例如滙豐、中銀香港及恒生仍按兵不動，渣打則在最新減了美元存息，失守4厘；而花旗則是港元及美元都有減息，目前最高息反而是3個月存期，美元有4.2厘，港元有3.5厘，但需為Citigold新客戶且需持有指定產品結餘。

 

本文最後更新日期︰2023年3月17日

撰文︰廖毅然

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