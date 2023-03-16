定期存款2023 新資金最高5.1厘 現有資金也達4厘

星展銀行今日加存息，12個月存期加至3.8厘，以低起存額及現有資金均可而言，屬較高水平。而其6個月及4個月存期，也分別加至3.55厘及3.4厘。上述起存額僅5萬元，但需於網上以指定優惠碼開立。現有資金或自動續期的年利率不變。

近日多家中小銀行加存息，由於不少均沒有新資金要求，所以舊資金也能獲高息優惠，以下為你搜羅不同存期的現有資金高息優惠，最高也有4厘︰

現有資金也有高息

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從上圖可見，部分銀行的定存優惠並沒有限定是新資金，但有其他的條件，例如以12個月存期當中，交銀香港的3.95厘及星展的3.8厘都需要在電子渠道開立，平安壹賬通銀行及匯立銀行更是虛擬銀行，只有電子渠道；但集友的3.85厘要到分行開立。

個別銀行亦有指定戶口要求，例如工銀亞洲需為理財金客戶，不過若是一般客戶、起存額5萬元，工銀的12個存期也有3.85厘。

新資金最高5厘

美國接連有銀行爆煲，雖然市場因此憧憬美聯儲會放緩加息步伐，然而本港銀行卻現搶存戰，且在近日升溫。交銀香港及大新銀行都把美元定存加至最高5厘，最高更見5.1厘，而大新的港元定期存款也加至最高4.2厘，暫屬全城最高。美元方面，目前有3間銀行的長息（3個月或以上存期）達5厘；港元方面，則有4間銀行的長息達到4厘水平。

然而，搶存戰集中在中小型銀行，包括滙豐等大型銀行在內沒有跟隨加存息，渣打及花旗分別下調美元及港元的存息，當中渣打的美元存息更降至4厘以下。以下先看近日加存息的銀行︰

5厘高息定存

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港元長息重現4厘

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港元定期存款而言，大眾銀行最新撤走4厘高息，目前有3間中小型銀行的12個月存息重返4厘水平，分別是大新銀行、工銀亞洲及平安壹賬通銀行。

大新銀行最新把12個月、9個月、6個月、5個月及4個月存期都加至4厘或以上，最高4.2厘，但條件不低，要VIP銀行服務客戶以100萬元全新資金於分行開立。

工銀亞洲的4厘則要300萬元起存額，而且需為理財金客戶於網上開立，但好處是不限新舊資金。存期為12個月，一年賺息達12萬元。如果不足300萬元，80萬元起存有3.9厘，5萬元起存（毋需理財金客戶）也有3.85厘，低門檻而言算是不俗。

虛銀爆加息戰

有幾間虛擬銀行在近日加息，匯立銀行最新把12個月及6個月存期，分別加至3.8厘及3.5厘。PAOB近日重新推出12個月存期，年利率最新更由3.8厘加至4厘，以低門檻而言屬較高息選擇；而富融銀行（Fusion Bank）則把6個月存期由3厘加至3.4厘。

中銀香港上周突推4.8厘高息，但實際賺息不算多，因為只限全新客戶成功透過中銀手機銀行開戶，而且4.8厘只限1個月存期，存入金額限1萬元至10萬元，以上限10萬元計，期內賺息400元。

中銀4.8厘高息搶新客

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大型銀行不跟加

不過，搶存戰集中在幾間中小型銀行，大型銀行未有跟隨加息，例如滙豐、中銀香港及恒生仍按兵不動，渣打則在最新減了美元存息，花旗則是港元及美元都有減息︰

近日減存息的銀行

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本文最後更新日期︰2023年3月16日

撰文︰廖毅然

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