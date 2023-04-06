定期存款2023 新舊資金均有5厘 港元最高3.8厘 （附不同存期最高息之選）

​​​跟入2023年第二季，下調存息的銀行，不只有中銀香港、東亞及工銀亞洲等傳統大行，還有匯立、Mox等虛擬銀行。不過，有4間銀行卻逆流而上，不減反加。例如富邦銀行日前全線上調定存年利率，港元加至最高3.7厘，美元加至最高4.9厘。最新星展也有加息，美元存息加至最高3.9厘。

不少定期存款優惠只限新資金，如果想自製新資金，有很多妙法（自製新資金辦法可按此），但如果嫌搬錢太麻煩，其實現有資金也有高息優惠。目前美元而言，無論新舊資金，都有高達5厘優惠；而港元新資金最高3.8厘，現有資金也有3.6厘。下圖看看這些優惠需要什麼條件︰

新舊資金大比併（港元）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新舊資金大比併（美元）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

哪兩間銀行有5厘？

如果是新資金，交銀香港提供3個月5厘的美元定存優惠，但條件是指定理財客戶，且要13萬美元新資金，相當於百萬港元，門檻不低。

不過創興銀行的3個月5厘美元定存，不限新舊資金，亦沒指定理財客戶要求，起存門檻1萬美元，但要在電子渠道開立。

美元定存而言，無論新舊資金，都有大量高於4厘的選擇，富邦的新資金優惠也逼近5厘，本周加至4.9厘。

港元方面，新資金則以南商的12個月3.8厘最高，要南商理財客戶的100萬元新資金。如果是現有資金，富邦有3.6厘，3、6及12個月存期都有，不過同樣要100萬元本金才可開立。

銀行本周瘋搶短期資金，部分較短存期的優惠，隨時較長息更高。下圖看看不同存期最高息的選擇︰

不同存期最高息之選

▼ 點擊圖片放大

本文最後更新日期︰2023年4月6日

撰文︰廖毅然

想知更多有關高息產品︰

【每周特色存息】3個月定存 教你賺走$9,000 夠儲兩張來回機票

【高息儲蓄】保證回報4.28厘 6000元入場 10款美元短期儲蓄保險比較

【扣稅2023】每年10%回報兼扣稅$10,200 隨時停供無壓力

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料