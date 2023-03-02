  • 22°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款2023 再有兩虛銀加息 中小行重現5厘高息 南商月月派息3.8厘

收息攻略 11:10 2023/03/02

分享：

分享：

早前花旗撤走5.28厘美元高息之後，以為5厘定期存款已絕跡？近日市場估計美國加息沒那麼快到頂，更有銀行估會加至6厘，亦把減息時間推遲至明年，因而推升了拆息，結果定期存款年利率又再上調，尤見於美元定存，最新富邦銀行重新加至5厘。而集友銀行、建行亞洲及工銀亞洲亦有加港元存息。以下列出多款近日加存息的銀行，當中除了富邦的5厘是美元外，其餘都是港元。

近日加存息銀行

    點擊圖片放大
    +8
    +7

上圖可見，富邦近日無論港元或美元都推出快閃優惠，但限於以新資金到分行開立。港元的4厘為3個月存期，起存額要100萬元。而美元的5厘為3個月或6個月存期，起存額為10萬美元，新客戶及現有客戶 (包括個人客戶及公司客戶)都可。

最新今日有兩間虛擬銀行加息，平安壹賬通銀行（PAOB）重新推出12個月存期，年利率有3.8厘，以低門檻而言屬較高息選擇；而富融銀行（Fusion Bank）則把6個月存期由3厘加至3.4厘。

工銀亞洲本周也加存息，12個月存期由最高3.65厘加至3.8厘，6個月及3個月存期也有加。其分行新資金優惠也加息，98天存期加至3.4厘，另撤走228天存期，改為188天，同樣為最高3.8厘。

集友同時把港元定存加至最高3.85厘，12個月及6個月都有這息率，是目前市場上較高水平，不過起存額要100萬元。如果20萬元起存，也有最高3.7厘，比上周加了息。

南商月月派息3.8厘

而南洋商業銀行的月月派息優惠，則由上月的4.08厘減至最高3.8厘，存期為13個月；而9個月存期也減至3.8厘，但5個月存期維持最高3.78厘不變。

以3.8厘及100萬元起存額計算，相當於每月派息約3167元，全期賺息約4.12萬元，回報仍然不俗。

不同存期最高年息之選

    點擊圖片放大

雖然早前有多間銀行輕微上調存息，但上調幅度輕微，而且整體而言，定存息率仍呈下趨勢。本周伊始，再有恒生及星展減港元存息，恒生的3個月及6個月存期最高年利率，分別減至3.09厘及3.19厘，需為優越私人理財客戶。星展上周一度加息，但本周重新下調，12個月存期為3.3厘。

如果只計3個月或以上較長存期，目前尚有4厘的，分別是4個不同存期︰12個月、9個月、6個月及3個月︰

4厘港元定存（3個月存期或以上）

    點擊圖片放大
    +2

低門檻可選PAOB
信銀國際的12個月存期上周重返4厘，但本周又降回3.9厘，1萬元網上新資金便可開立。而平安壹賬通銀行（PAOB）則為新客戶優惠，3個月存期有6厘，可惜只限首8.8萬元存款，而且基本年利率以外的額外利息將分開存入。

花旗的4.88厘看似容易，且只需5萬元起存，但需為Citigold新客戶，本身門檻已不低，還有持有指定產品結存，再做3個月定存才有最高4.88厘。

有百萬本金可選富邦、大新、南商
如有百萬元本金，又想做4厘定存，不妨考慮富邦銀行、大新銀行或南洋商業銀行，富邦銀行是3個月，需為100萬元新資金到分行開立；大新則為6個月、9個月及12個月都是4厘，不過一來要指定理財戶口，二來大新銀行的利率經常變動，如要開立，最好再向該行查詢最新息口。

 

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年3月2日

想知更多有關高息產品

【扣稅2023】課稅年度將完結 扣稅年金大比併 帶你找4%回報兼慳稅$10,200

10大高息基金 年化派息率最高11厘 月月派息（2023年2月更新）

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

【外幣定期】比港元更高息 英鎊、紐元最高4厘 加元4.05厘 （2023年2月更新）

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

10萬元做定期存款 低門檻4厘高息周六到期 6銀行本周加息（3月2日更新）
今日
10萬元做定期存款 低門檻4厘高息周六到期 6銀行本周加息（3月2日更新）
【外幣定期】最高15厘本月到期 英鎊長息4厘 紐元最高4.2厘 （2023年3月更新）
2023/03/01
【外幣定期】最高15厘本月到期 英鎊長息4厘 紐元最高4.2厘 （2023年3月更新）
【活期存款有5厘】渣打馬拉松存款加至5厘! 華僑永亨新推5厘活期 比定期更高息、更靈活
2023/03/01
【活期存款有5厘】渣打馬拉松存款加至5厘! 華僑永亨新推5厘活期 比定期更高息、更靈活
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/02/27
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
美元定期存款 ─ 重返5厘 比港元更高息 3、6個月最高5厘 12個月最高4.85厘（2023年2月更新）
2023/02/27
美元定期存款 ─ 重返5厘 比港元更高息 3、6個月最高5厘 12個月最高4.85厘（2023年2月更新）
收息產品 見頂 電動車 富邦銀行 短期存款 上海商業銀行 長期存款 創興銀行（01111） 減息 花旗銀行

上一篇文章

10萬元做定期存款 低門檻4厘高息周六到期 6銀行本周加息（3月2日更新）

下一篇文章

【外幣定期】最高15厘本月到期 英鎊長息4厘 紐元最高4.2厘 （2023年3月更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美元定期存款 ─ 重返5厘 比港元更高息 3、6個月最高5厘 12個月最高4.85厘（2023年2月更新）
美元定期存款 ─ 重返5厘 比港元更高息 3、6個月最高5厘 12個月最高4.85厘（2023年2月更新）
10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 一年賺息4000元 6間3.8厘或以上（2月23日更新）
10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 一年賺息4000元 6間3.8厘或以上（2月23日更新）
【外幣定期】最高15厘本月到期 英鎊長息4厘 紐元最高4.2厘 （2023年3月更新）
【外幣定期】最高15厘本月到期 英鎊長息4厘 紐元最高4.2厘 （2023年3月更新）
【活期存款有5厘】渣打馬拉松存款加至5厘! 華僑永亨新推5厘活期 比定期更高息、更靈活
【活期存款有5厘】渣打馬拉松存款加至5厘! 華僑永亨新推5厘活期 比定期更高息、更靈活
定期存款2023 再有兩虛銀加息 中小行重現5厘高息 南商月月派息3.8厘
定期存款2023 再有兩虛銀加息 中小行重現5厘高息 南商月月派息3.8厘
50萬元做定期存款 有加有減 最多賺息仍有$21,500 兩銀行4厘 10間3.8厘或以 （2月23日更新）
50萬元做定期存款 有加有減 最多賺息仍有$21,500 兩銀行4厘 10間3.8厘或以 （2月23日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款