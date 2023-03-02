定期存款2023 再有兩虛銀加息 中小行重現5厘高息 南商月月派息3.8厘

早前花旗撤走5.28厘美元高息之後，以為5厘定期存款已絕跡？近日市場估計美國加息沒那麼快到頂，更有銀行估會加至6厘，亦把減息時間推遲至明年，因而推升了拆息，結果定期存款年利率又再上調，尤見於美元定存，最新富邦銀行重新加至5厘。而集友銀行、建行亞洲及工銀亞洲亦有加港元存息。以下列出多款近日加存息的銀行，當中除了富邦的5厘是美元外，其餘都是港元。

近日加存息銀行

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上圖可見，富邦近日無論港元或美元都推出快閃優惠，但限於以新資金到分行開立。港元的4厘為3個月存期，起存額要100萬元。而美元的5厘為3個月或6個月存期，起存額為10萬美元，新客戶及現有客戶 (包括個人客戶及公司客戶)都可。

最新今日有兩間虛擬銀行加息，平安壹賬通銀行（PAOB）重新推出12個月存期，年利率有3.8厘，以低門檻而言屬較高息選擇；而富融銀行（Fusion Bank）則把6個月存期由3厘加至3.4厘。

工銀亞洲本周也加存息，12個月存期由最高3.65厘加至3.8厘，6個月及3個月存期也有加。其分行新資金優惠也加息，98天存期加至3.4厘，另撤走228天存期，改為188天，同樣為最高3.8厘。

集友同時把港元定存加至最高3.85厘，12個月及6個月都有這息率，是目前市場上較高水平，不過起存額要100萬元。如果20萬元起存，也有最高3.7厘，比上周加了息。

南商月月派息3.8厘

而南洋商業銀行的月月派息優惠，則由上月的4.08厘減至最高3.8厘，存期為13個月；而9個月存期也減至3.8厘，但5個月存期維持最高3.78厘不變。

以3.8厘及100萬元起存額計算，相當於每月派息約3167元，全期賺息約4.12萬元，回報仍然不俗。

不同存期最高年息之選

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雖然早前有多間銀行輕微上調存息，但上調幅度輕微，而且整體而言，定存息率仍呈下趨勢。本周伊始，再有恒生及星展減港元存息，恒生的3個月及6個月存期最高年利率，分別減至3.09厘及3.19厘，需為優越私人理財客戶。星展上周一度加息，但本周重新下調，12個月存期為3.3厘。

如果只計3個月或以上較長存期，目前尚有4厘的，分別是4個不同存期︰12個月、9個月、6個月及3個月︰

4厘港元定存（3個月存期或以上）

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低門檻可選PAOB

信銀國際的12個月存期上周重返4厘，但本周又降回3.9厘，1萬元網上新資金便可開立。而平安壹賬通銀行（PAOB）則為新客戶優惠，3個月存期有6厘，可惜只限首8.8萬元存款，而且基本年利率以外的額外利息將分開存入。

花旗的4.88厘看似容易，且只需5萬元起存，但需為Citigold新客戶，本身門檻已不低，還有持有指定產品結存，再做3個月定存才有最高4.88厘。

有百萬本金可選富邦、大新、南商

如有百萬元本金，又想做4厘定存，不妨考慮富邦銀行、大新銀行或南洋商業銀行，富邦銀行是3個月，需為100萬元新資金到分行開立；大新則為6個月、9個月及12個月都是4厘，不過一來要指定理財戶口，二來大新銀行的利率經常變動，如要開立，最好再向該行查詢最新息口。

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年3月2日

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