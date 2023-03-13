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定期存款2023 再多一家重返5厘 港元長息最高4.1厘 3銀行重返4厘 大戶賺息12萬

收息攻略 18:45 2023/03/13

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大新銀行最新把美元定存加至最高5厘，港元定期存款也加至最高4.1厘，兩者都屬全城最高。美元方面，目前有兩間銀行達5厘，除了大新之外，富邦暫仍保留5厘的3個月美元高息存款。

5厘高息定存

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港元定期存款而言，目前4厘以上的長息買少見少，但最新仍有3間中小型銀行的12個月存息重返4厘水平，分別是大新銀行、工銀亞洲及大眾銀行，但它們的起存額都不算低︰

港元長息重現4厘

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大新銀行最新把12個月、9個月、6個月、5個月及4個月存期都加至4厘或以上，最高4.1厘，但條件不低，要VIP銀行服務客戶以100萬元全新資金於分行開立。

工銀亞洲的4厘則要300萬元起存額，而且需為理財金客戶於網上開立，但好處是不限新舊資金。存期為12個月，一年賺息達12萬元。如果不足300萬元，80萬元起存有3.9厘，5萬元起存（毋需理財金客戶）也有3.85厘，低門檻而言算是不俗。

大眾銀行的4厘高息，實際賺息則較多，因為該行限50萬元或以上存款，否則就不足4厘。以50萬元計，一年賺息兩萬元。

中銀香港上周突推4.8厘高息，但實際賺息不算多，因為只限全新客戶成功透過中銀手機銀行開戶，而且4.8厘只限1個月存期，存入金額限1萬元至10萬元，以上限10萬元計，期內賺息400元。

中銀4.8厘高息搶新客

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雖然4厘高息不多，但近日美國拆息急漲，市場關注美聯儲加息會再度提速，本港銀行亦不敢怠慢，近日有約10間銀行都有加了港元存息。留意下圖除了富邦5厘是美元存息之外，其他全屬港元定期存款。

近日加存息銀行

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虛銀爆加息戰

除上文提及的重返4厘銀行之外，近日加息的銀行還有以下特點。

有幾間虛擬銀行在近日加息，匯立銀行最新把12個月及6個月存期，分別加至3.8厘及3.5厘，與平安壹賬通銀行（PAOB）等看齊，甚至更高。PAOB近日重新推出12個月存期，年利率有3.8厘，以低門檻而言屬較高息選擇；而富融銀行（Fusion Bank）則把6個月存期由3厘加至3.4厘。

集友同時把港元定存加至最高3.85厘，12個月及6個月都有這息率，是目前市場上較高水平，不過起存額要100萬元。如果20萬元起存，也有最高3.7厘，比上周加了息。

交銀香港最新把12個月存期重新加至3.95厘，屬全城較高水平，該行近日也持續調升3個月存期的年利率，如果是起存額100萬元的指定理財客戶新資金，3個月存期加至3.7厘，屬較高水平；若是一般個人客戶、2萬元起存，3個月存期也加至3.2厘。

不同存期最高息的定存

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以上不少高息優惠都需為新資金或新客戶，雖然近年「轉數快」面世後，「自製」新資金的方式容易了，但如果沒空開多個戶口，或不想太麻煩把錢搬來搬去，其實現有資金也有高息的選擇，港元的現有資金定存，最高也達4厘，以下列出12個月及6個月存期的現有資金優惠︰

現有資金也有高息

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從上圖可見，部分銀行的定存優惠並沒有限定是新資金，但有其他的條件，例如以12個月存期當中，交銀香港的3.95厘及花旗的3.8厘都需要在電子渠道開立，但集友的3.85厘要到分行開立。個別銀行亦有指定戶口要求，例如工銀亞洲需為理財金客戶，不過若是一般客戶、起存額5萬元，工銀的12個存期也有3.85厘。

 

本文最後更新日期︰2023年3月13日

撰文︰廖毅然

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