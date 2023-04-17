定期存款2023 中銀4.8厘 滙豐3.5厘 新客戶優惠 開左先算 賺左先算!

銀行不時推出新客戶優惠，有不同的獎賞，例如現金回贈、收費豁免等等，而定期存款也是其中一種獎賞優惠，以下比較6間銀行的新客戶獎賞，當中不乏大型銀行的身影，中銀有4.8厘，滙豐有3.5厘。

銀行迎新定存優惠

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滙豐新客戶多0.2厘

滙豐的卓越理財新客戶有定存優惠，可獲現有適用於分行新資金優惠以外的0.2%額外年利率。以目前12個月港元定存（分行新資金）3.3厘計，即卓越理財新客戶有3.5厘，6個月則有3.3厘。留意這優惠適用於12/6/3個月的港元及美元定存，如果是美元，最高有4.1厘。

中銀手機開戶4.8厘

中銀香港首季推出的手機開戶獎賞，優惠期延至6月底，新客戶以手機開戶並輸入指定推廣碼，1個月港元定存有4.8厘，留意存款上限為10萬元。

工銀、創興推3個月優惠

工銀亞洲及創興銀行都有3個月3.8厘的新客戶優惠，工銀的優惠不限高端理財，只要是新客，普通綜合客戶都適用，存款10萬元至80萬元，3個月輕鬆賺$7600。

創興銀行則為儲蓄存款的優惠，全新理財賬戶，3個月額外多3.8厘港元儲蓄存款年利率，以目前基本0.625厘計，即首20萬元存款有4.425厘。

東亞、建行高息吸大戶

東亞銀行及建行亞洲則以高息吸大戶，起存額分別高達200萬元及100萬元，東亞的12個月年利率有3.6厘，建行亞洲則為3個月3.3厘。

4大銀行大比併

如果不計新客戶優惠，4大銀行之中，則以渣打在不同存期都佔優，港元長息最高有3.6厘。以下比較4間大型銀行，包括滙豐、中銀香港、渣打及恒生銀行，它們的港元及美元定期存款優惠，由短至1星期，長至12個月存期都有︰

4大銀行定存比併（港元）

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長息最高3.6厘 渣打最高

4家大型銀行之中，3大發鈔行都有提供12個月存期的優惠，而渣打則在不同存期都領先，12個月存期是3.6厘，其餘兩間是3.4厘；6個月存期是3.4厘，其餘兩間是3.2厘；3個月存期則3間都一樣，是3.1厘。

恒生銀行官網只提供6個月及3個月存期的優惠，但即使是優越私人理財客戶，6個月存期3.19厘，3個月3.09厘，都略低於發鈔行。

但短息則以恒生佔優，1萬港元的兌換資金，便有10.9厘，留意需為優越私人理財/優越理財客戶。而10.9厘甚至比滙豐尚玉的兌換資金10厘更高。

4大銀行定存比併（美元）

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美元長息仍有4厘 仍是渣打最高

美元定存方面，長息仍有4厘水平，但與港元一樣都是渣打最高息。渣打目前提供12個月4.1厘及6個月4厘的美元定存。

滙豐及中銀香港也有4厘，均是12個月存期。

恒生繼續在短息佔優，3個月存期3.89厘，高於渣打的3.8厘及其餘兩間的3.7厘。

若短至1個月，更有4.9厘，而1星期與港元一樣，恒生提供10.9厘優惠。不過，1個月及1星期存期，同樣需為指定客戶的兌換資金。

本文最後更新日期︰2023年4月17日

撰文︰廖毅然

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