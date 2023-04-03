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定期存款2023 中銀減息 渣打加息 銀行瘋搶短期資金 哪兩間有5厘？

收息攻略 12:10 2023/04/03

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​​​跟入2023年第二季，大型銀行之中，中銀香港調整存息，跟隨上周滙豐銀行的步伐，把主要存期的年利率，都與滙豐一致看齊，例如12個月存期，調整至3.4厘。但需留意，中銀的3.4厘為個人銀行客戶新資金，但滙豐的3.4厘則需為尚玉或卓越理財客戶新資金，若為HSBC One客戶，則最高3.2厘。因此，以低門檻而言，中銀香港暫佔優。

另一邊廂，渣打在踏入4月份，把美元長息有所調整，重新加至4厘水平。以下比較4大銀的港元及美元定期存款︰

4大銀行定存比併

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渣打港元美元均佔優

滙豐及中銀香港先後減下去，目前以長息而言，無論港元或美元，均以渣打佔優。例如港元12個月定存，渣打有3.6厘，滙豐及中銀最高則為3.4厘。港元6個月定存，渣打有3.4厘，滙豐及中銀則先後減至最高3.2厘。

美元方面也一樣，渣打本周重新加至4厘水平，12個月及6個月分別有4.1厘及4厘，而滙豐及中銀的12個月美元定存均為4厘，6個月均為3.8厘。

3個月存期方面，由於渣打沒有提供這存期的優惠，因此港元以滙豐及中銀的3.1厘較高，美元則有恒生的3.89厘佔優。

4大銀行門檻低  但均需新資金

如果在4大銀行做定期存款，暫時的優惠都只適用於新資金，可幸它們的門檻都不高，港元定存而言，4大銀行都只需1萬元新資金。美元定存則為1000美元至1萬美元，相較其他中小型銀行，門檻亦不算高。

中小行瘋搶短期資金

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銀行瘋狂爭奪短期資金，存期愈短反而愈高息，例如目前全城最高的定期存款，為交銀香港及創興銀行的3個月美元定期，均有5厘。交銀香港需為指定理財客戶的13萬美元新資金；而創興起存額則只需1萬美元，不論新舊資金，但需在網上或手機銀行開立。

2個月存期方面，富邦提供高達4.65厘的美元定期，起存額為3萬美元新資金。而1個月存期也有逼近5厘，最新恒生銀行把1個月美元定期加至4.9厘，但條件是兌換貨幣。

本文最後更新日期︰2023年4月3日

撰文︰廖毅然

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