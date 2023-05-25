定期存款高息榜 │ 12個月逼近4厘、存一年賺2萬｜港元定存最高20厘

5月定期存款加息潮，一向具指標作用的富邦銀行也加存息，本周把12個月、6個月及3個月存期，一律加至3.9厘，需50萬元新資金，並在手機銀行開立。

若是現有資金，有100萬元本金，上述3個存期也有3.8厘，存1年賺息$38,000。

12個月3.9厘是目前本港銀行最高的長息，50萬元存一年，鎖定利息接近2萬元。以下列出目前各存期的最高息之選︰

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近日虛擬銀行爭相調整定存優惠，以低門檻而言有3.7厘高息，而Mox Bank亦於最新加了息，12個月存期3.5厘，是虛銀中最高，也比滙豐、中銀等大行略高，沒新資金、沒起存額要求，詳見下圖虛擬銀行大比併︰

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目前3個月的港元定期存款，最高有兩間達4厘，分行是建行亞洲及創興銀行，但起存額分別要100萬元及50萬元。低門檻而言，平安壹賬通的3.7厘算是最高；而最新livibank也加至3.7厘，但要20萬元新資金。需留意，虛擬銀行經常大派加息券，例如眾安銀行的牌價雖然略低於其他，但個別客戶在不同時期會收到加息券。

至於創興銀行於近日把3個月定期存款加至4厘，而起存門檻為50萬元，低於前兩者，但必需是合資格的「全新客戶」，並完成以下「指定項目」的任何2個或以上︰

一、成功開立創興網上銀行

二、成功申請創興信用卡

三、完成投資風險及脆弱客戶評估問卷

如能滿足上述條件，以50萬元存3個月，收息5000元。如果非全新客戶，現有客戶於網上或手機銀行開立3個月定存，目前有3.8厘，不限新舊資金，起存額同為50萬元。

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如果低門檻，也同時可考慮信銀國際及星展銀行，它們的新資金優惠，都為市場中較高水平，下圖列出1星期至3個月的定存優惠，可見銀行集中搶奪短期資金，美元的3個月優惠更有5間銀行達到5厘水平︰

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除了3個月存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年5月24日

撰文︰廖毅然

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