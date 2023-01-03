定期存款每日更新 招商永隆5.1厘只限今天 恒生創興撤5厘高息 恒生最高4.68厘

本網每日更新高息定期存款資訊。招商永隆於新一年推快閃定存優惠，只限今天（1月3日），6個月存期為5.1厘，起存門檻亦不高，1萬元便可，最高1000萬元，但只限該行手機APP開立。若存10萬元，半年可賺息2550元。這是目前為止，6個月存期中全城最高年利率。

踏入2023年，銀行並非一面倒減存款息，恒生銀行及創興銀行雖然撤走5厘高息，但恒生把理財客戶的存息加至最高4.49厘，特選客戶仍有4.68厘。而東亞銀行則把新客戶的3及6個月存息上調，最高4.9厘，起存門檻更降低至2萬元。詳情如下︰

恒生及東亞最新存息變動

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恒生銀行上月特選客戶開立6個月存期有5厘，但本月減至4.68厘，而3個月則與6個月看齊，由4.8厘減至4.68厘。但恒生的好處是，續期資金也有同樣4.68厘的水平。

另一方面，若非恒生特選客戶，上月最高是4.39厘，但本月恒生把Signature優卓理財客戶的6個月存期加至4.49厘，3個月加至4.39厘，優越理財客戶若在網上開立可享同樣息率。同時，恒生新設1個月存期，最高3.19厘。

東亞銀行的顯卓理財新客戶優惠，在新一年繼續加息，新客戶首50萬元資金存6個月，年利率加至4.9厘，3個月也加至4.6厘。全新至尊理財客戶亦有同樣年利率，即12個月及6個月都有4.9厘，適用於2萬元至30萬元的存款。

該行的顯卓理財客戶需要每日平均理財總值50萬元或以上，才豁免手續費，至尊理財則為5萬元。

銀行改搶1個月存期資金，最高有富邦的4.1厘，而滙豐也有4厘，中銀香港有3.6厘。

1個月港元定期存款

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最早把定期年利率加至5厘水平的富邦銀行上周則有新變動，港元及美元年利率維持最高5.1厘，但門檻由100萬元大降至20萬元，條件是由經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立。但該行同時把現有資金的年利率提升至最高5厘，不過起存額就要100萬元。詳情見下圖︰

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上圖可見，是次富邦有3個主要變動。1)新資金的5.1厘門檻降至20萬元；2)新設1個月及2個月存期，年利率分別為4.1厘及4.4厘，都是全城最高；3)現有資金也可做到5厘年息。

如果以往未夠資金做5厘高息，目前可以20萬元，一年賺息$10,200；如果有100萬元，以往不是新資金，難做到5厘，現在也可開立，一年賺息達5萬元。

10銀行近日全面減息 部分一減再減

明年美國加息勢將進一步放緩，銀行近期集中加短存期的年利率，部分更把長存期的年利率下調，甚至有些銀行更是全面減息，以致近日減存息的銀行多達10間。例如最新在美國議息後，南商一減再減，把原本最高5.4厘的快閃定存優惠，逐步減至最新的5厘，且僅12個月存期還險守5厘水平，其餘存期已回落至最高4.8厘，如果非特選客戶，則減至4.5厘。

建行亞洲撤走12個月5.1厘的優惠，同時把現有客戶的最高年利率減至4.7厘；華僑永亨最新亦把12個月5厘撤走，改為4.8厘。而3個月存期暫時維持有5厘。另外，信銀國際亦全面減存息至最高4.6厘。大新銀行亦在近日把5厘高息撤走。

全面減息的銀行

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南商減至最高5厘

南洋商業銀行雖然把高息優惠全面下調，降至最高5厘，但亦把特選客戶的起存額由500萬元降至100萬元，成為特選客戶的途徑亦增加新一項，香港身份證號碼只要含有「7」或「3」，都可以成為特選客戶，取得最高5厘年利率。

建行亞洲近兩周內多次減存息，先是撤走了12個月5.1厘的優惠，再把現有客戶的最高年利率減至5厘以下，最新12個月年利率為4.7厘，6個月減至4.6厘，3個月最高為4.4厘。而且連新客戶的3個月5厘都撤走，減至最高4.8厘。

虛銀的搶存戰也在近日降溫，富融銀行也在上周三下調12個月及6個月存期的年利率，降至4.28厘，3個月存期為4.18厘。近日再進一步下調，12個月及6個月為4.08厘，3個月4厘。另外，上周四天星銀行減至最高4.3厘；livibank也在近日全面減息，目前最高4.2厘，其餘存期都減至4厘以下。

信銀國際日前下調3個月存期至4.5厘後，今日亦把12個月存期減至4.6厘；早前大眾銀行也減存息，1個月至12個月都有調整，港元定期的最高年利率現為4.5厘。

創興也是把低存款額的年利率下調，最新減至不足5厘，存款50萬元或以上則維持最高5.05厘。

定存5厘年息已見頂？

目前最高港元定期存款為5.3厘（不計超短期存款），以往一向先行破頂的富邦銀行，11月初至今一直按兵不動，維持最高5.1厘年利率。大型銀行方面，除了滙豐在兩周前加存息外，其餘兩間發鈔行在本月一直維持不變。

5厘年息是否已經見頂？有業內人士指，由於過去半年的定期存款息升得過急，與貸款利息相差太遠，銀行息差會受壓，因此難以持續，踏入2023年可能還會再減。另有業內人士指，目前走勢似美息，明年還會輕微再加，但加幅會很輕微，過去半年的急升情況難以再現。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，「定期存款5厘已經差不多（見頂）」，他指出，本港拆息會在明年農曆新年後回落，之後美國還可能會加息2次，所以港息仍會跟隨美息上升，但如無意外便會在美國最後一次加息前的一個月或兩星期，開始回落。

1個月Hibor（香港銀行同業拆息）早前一度突破5厘，最近又回落至約4.7厘，林俊泓指，明年最多升至5.3-5.5厘便已見頂。

不過，除Hibor之外，銀行的定期存款年利率仍要視乎很多其他因素，包括銀行的其他資金成本、營運策略等等。

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仍有加息的銀行

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12月底只有一間銀行加存息，就是匯立銀行（WeLab Bank），繼聖誕期間一度出現12.25厘的快閃優惠後，今日亦把9個月存期由4.3厘加至4.5厘。

銀行集中加短息，例如富邦銀行近日調升3個月存期的年利率，由4.6厘加至4.8厘。

滙豐在12月中也把3個月存期加至最高4.6厘，比6個月及12個月的4.3厘更高，轉搶短期資金。

「短加長減」︰華僑永亨、PAOB、交銀、花旗

有銀行則出現減長息、加短息的現象，例如華僑永亨便撤走12個月5厘的高息，減至4.8厘；但同時把3個月存期加至5厘。

PAOB便大削9個月存期至1.5厘，同時略加3個月存期至4.4厘；

交銀香港則是「短加長減」，12個月年利率下調至最高4.7厘，6個月存期本來在昨日加至5厘，之後又減至4.85厘。3個月存期則加至最高4.9厘。

花旗大幅上調3個月港元及美元定期年利率，這項花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶專屬的優惠，存3個月、美元及港元年利率分別加至5.28厘及4.88厘。與此同時，其12個月及6個月存期的年利率，則低於同業水平。

星展則是加至最高4.7厘，存期為12個月，6個月及3個月存期也分別調升至4.7厘及4厘。

撰文︰廖毅然

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