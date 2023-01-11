定期存款每日更新 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？還未計滙兌成本

近日許多有關定期存款的標題都相當搶眼，有「10.9厘」、「10厘高息」、「8厘搶錢」，但天下間真的有免費午餐嗎？其實這些高息定存都集中在1星期的存期，而以上都是年利率，因此計算實際賺息金額時，要以10厘的全年年利率，去計算只做7天存期的利息，如果以恒生銀行的10.9厘為例，用其起存門檻1萬港元計算，實際7天賺息只有約20元。詳細例子如下︰

高息定存的實際賺息金額

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未計兌換差價及成本 僅賺息20元

上圖一是以1萬元本金去計算，圖二是20萬元本金。從上圖可見，即使本金加至20萬元，10厘高息的實際賺息金額也是微乎其微，在滿足了一系列條件後（例如指定理財戶口、兌換資金等）才賺息300多元，而且還未有計算經銀行兌換貨幣的差價及成本。

這也是短期存款最需要小心的地方，雖然息率高，但實賺計算的利息不多，而且條件也與較長存款的不同。讀者切記不可被簡單的標題所吸引，如小心計算實際成本及利息。

做3個月存期更化算

如果想做短期存款賺高息，倒不如做3個月存期，滙豐、恒生及中銀香港都有提供3個月存期的優惠，例如恒生最高4.68厘，即使只放1萬元本金，3個月賺息117元，如果有20萬元，3個月賺息2340元。目前3個月存期以富邦較高，存20萬元有4.8厘，3個月賺息2400元，條件是經手機銀行以新資金開立。

3個月或以上存期一般不用兌換貨幣，省卻滙兌成本。但銀行普遍要求是新資金，而且鎖定期較1星期長。

滙豐本周下調3個月存期的港元定期年利率，由4.6厘減至4.3厘。另一發鈔行渣打即出招，把12個月及6個月存期一律加至4.3厘，與滙豐看齊︰

滙豐渣打最新變動

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股市縱反彈，但過往兩年要保留現金的教訓仍歷歷在目，定期存款是整體理財組合中不可多得的一環。自上月開始不少銀行下調存息，但目前仍有少數銀行的3個月或以上存款達到5厘水平，例如富邦仍維持12個月5.1厘的優惠，而且近日下調入場費門檻。

少數仍有5厘的銀行

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上述除花旗外，其餘都是港元定期存款。花旗的5.28厘限3個月美元定存，但條件是花旗私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存。

富邦的5.1厘近日大減入場門檻，由100萬元降至20萬元，但條件是要經手機APP以新資金開立。如果是現有資金一樣有最高5厘，不過入場費就要100萬元。

南商的5厘只限特選客戶，何謂特選客戶？香港身份證有「7」或「3」都可以是。其餘條件包括南商理財客戶或發薪客戶等等。

恒生撤5厘高息 最高4.68厘

踏入2023年，銀行並非一面倒減存款息，恒生銀行及創興銀行雖然撤走5厘高息，但恒生把理財客戶的存息加至最高4.49厘，特選客戶仍有4.68厘。而東亞銀行則把新客戶的3及6個月存息上調，最高4.9厘，起存門檻更降低至2萬元；而東亞現有客戶，最高亦有4.8厘。詳情如下︰

本周最新存息變動

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恒生銀行上月特選客戶開立6個月存期有5厘，但本月減至4.68厘，而3個月則與6個月看齊，由4.8厘減至4.68厘。但恒生的好處是，續期資金也有同樣4.68厘的水平。以上息率可於恒生個人e-Banking或恒生Mobile App開立。

另一方面，若非恒生特選客戶，上月最高是4.39厘，但本月恒生把Signature優卓理財客戶的6個月存期加至4.49厘，3個月加至4.39厘，優越理財客戶若在網上開立可享同樣息率。同時，恒生新設1個月存期，最高3.19厘。

東亞銀行的顯卓理財新客戶優惠，在新一年首周一度加息，但周五(1月6日)又向下調整。新客戶首50萬元資金存6個月，年利率為4.8厘，3個月存期加至4.6厘。全新至尊理財客戶亦有同樣年利率，適用於2萬元至30萬元的存款。

如果是現有客戶，最高則有4.7厘，不過需為顯卓私人理財客戶，且入場費要50萬元。

逾10銀行近日全面減息 部分一減再減

明年美國加息勢將進一步放緩，銀行近期集中加短存期的年利率，部分更把長存期的年利率下調，甚至有些銀行更是全面減息，以致近日減存息的銀行多達10間。例如最新在美國議息後，南商一減再減，把原本最高5.4厘的快閃定存優惠，逐步減至最新的5厘，且僅12個月存期還險守5厘水平，其餘存期已回落至最高4.8厘，如果非特選客戶，則減至4.5厘。

建行亞洲撤走12個月5.1厘的優惠，同時把現有客戶的最高年利率減至4.7厘；華僑永亨最新亦把12個月5厘撤走，改為4.8厘。而3個月存期暫時維持有5厘。另外，信銀國際亦全面減存息至最高4.6厘。大新銀行亦在近日把5厘高息撤走。

全面減息的銀行（部分）

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定存5厘年息已見頂？

5厘年息是否已經見頂？有業內人士指，由於過去半年的定期存款息升得過急，與貸款利息相差太遠，銀行息差會受壓，因此難以持續，踏入2023年可能還會再減。另有業內人士指，目前走勢似美息，明年還會輕微再加，但加幅會很輕微，過去半年的急升情況難以再現。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，「定期存款5厘已經差不多（見頂）」，他指出，本港拆息會在明年農曆新年後回落，之後美國還可能會加息2次，所以港息仍會跟隨美息上升，但如無意外便會在美國最後一次加息前的一個月或兩星期，開始回落。

1個月Hibor（香港銀行同業拆息）早前一度突破5厘，最近又回落至約4.7厘，林俊泓指，明年最多升至5.3-5.5厘便已見頂。

不過，除Hibor之外，銀行的定期存款年利率仍要視乎很多其他因素，包括銀行的其他資金成本、營運策略等等。

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撰文︰廖毅然

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