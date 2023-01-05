定期存款每日更新 工銀5.14厘延至本月底 目前仍有5銀行達5厘水平

本網每日更新高息定期存款資訊。股市縱反彈，但過往兩年要保留現金的教訓仍歷歷在目，定期存款是整體理財組合中不可多得的一環。自上月開始不少銀行下調存息，但目前仍有5間銀行的3個月或以上存款達到5厘水平。當中工銀亞洲的188天5.14厘，優惠期最新延至本月底，花旗的5.28厘（美元）暫時延至本月7日，這都是短期定存之選。長息而言，富邦仍維持12個月5.1厘的優惠，而且近日下調入場費門檻。

仍有5銀行達5厘息

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上述除花旗外，其餘都是港元定期存款。花旗的5.28厘限3個月美元定存，但條件是花旗私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存。

工銀的5.14厘是分3階段派息的，而3階段合共是188天，最後一個階段有6.1厘，平均則有5.14厘。

富邦的5.1厘近日大減入場門檻，由100萬元降至20萬元，但條件是要經手機APP以新資金開立。如果是現有資金一樣有最高5厘，不過入場費就要100萬元。

南商的5厘只限特選客戶，何謂特選客戶？香港身份證有「7」或「3」都可以是。其餘條件包括南商理財客戶或發薪客戶等等。

恒生撤5厘高息 最高4.68厘

踏入2023年，銀行並非一面倒減存款息，恒生銀行及創興銀行雖然撤走5厘高息，但恒生把理財客戶的存息加至最高4.49厘，特選客戶仍有4.68厘。而東亞銀行則把新客戶的3及6個月存息上調，最高4.9厘，起存門檻更降低至2萬元；而東亞現有客戶，最高亦有4.8厘。詳情如下︰

恒生及東亞最新存息變動

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恒生銀行上月特選客戶開立6個月存期有5厘，但本月減至4.68厘，而3個月則與6個月看齊，由4.8厘減至4.68厘。但恒生的好處是，續期資金也有同樣4.68厘的水平。以上息率可於恒生個人e-Banking或恒生Mobile App開立。

另一方面，若非恒生特選客戶，上月最高是4.39厘，但本月恒生把Signature優卓理財客戶的6個月存期加至4.49厘，3個月加至4.39厘，優越理財客戶若在網上開立可享同樣息率。同時，恒生新設1個月存期，最高3.19厘。

東亞銀行的顯卓理財新客戶優惠，在新一年繼續加息，新客戶首50萬元資金存6個月，年利率加至4.9厘，3個月也加至4.6厘。全新至尊理財客戶亦有同樣年利率，即12個月及6個月都有4.9厘，適用於2萬元至30萬元的存款。

如果是現有客戶，最高則有4.8厘，不過需為顯卓私人理財客戶，且入場費要50萬元。

銀行改搶1個月存期資金，為農曆新年做準備。目前1個月港元定期最高有富邦的4.1厘，而滙豐也有4厘，中銀香港有3.6厘。

1個月港元定期存款

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逾10銀行近日全面減息 部分一減再減

明年美國加息勢將進一步放緩，銀行近期集中加短存期的年利率，部分更把長存期的年利率下調，甚至有些銀行更是全面減息，以致近日減存息的銀行多達10間。例如最新在美國議息後，南商一減再減，把原本最高5.4厘的快閃定存優惠，逐步減至最新的5厘，且僅12個月存期還險守5厘水平，其餘存期已回落至最高4.8厘，如果非特選客戶，則減至4.5厘。

建行亞洲撤走12個月5.1厘的優惠，同時把現有客戶的最高年利率減至4.7厘；華僑永亨最新亦把12個月5厘撤走，改為4.8厘。而3個月存期暫時維持有5厘。另外，信銀國際亦全面減存息至最高4.6厘。大新銀行亦在近日把5厘高息撤走。

全面減息的銀行

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定存5厘年息已見頂？

5厘年息是否已經見頂？有業內人士指，由於過去半年的定期存款息升得過急，與貸款利息相差太遠，銀行息差會受壓，因此難以持續，踏入2023年可能還會再減。另有業內人士指，目前走勢似美息，明年還會輕微再加，但加幅會很輕微，過去半年的急升情況難以再現。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，「定期存款5厘已經差不多（見頂）」，他指出，本港拆息會在明年農曆新年後回落，之後美國還可能會加息2次，所以港息仍會跟隨美息上升，但如無意外便會在美國最後一次加息前的一個月或兩星期，開始回落。

1個月Hibor（香港銀行同業拆息）早前一度突破5厘，最近又回落至約4.7厘，林俊泓指，明年最多升至5.3-5.5厘便已見頂。

不過，除Hibor之外，銀行的定期存款年利率仍要視乎很多其他因素，包括銀行的其他資金成本、營運策略等等。

【高息定期】抓緊高息的尾巴 12個月港元定期最高5.1厘 仍有4銀行達5厘 明年或見加息終章

撰文︰廖毅然

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10萬元做港元定期 最高5.14厘即將到期 11銀行4.5厘以上（12月29日更新）

50萬元做定期存款 5間銀行有5厘或以上 8間最少4.8厘（12月29日更新）

盤點3個月港元定期 最高5.1厘門檻降低 本周5銀行減息 仍有3間達5厘（12月22日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月22日更新）

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