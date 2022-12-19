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定期存款每日更新 7銀行先後減息 建行撤走12個月5.1厘 大眾減至最高4.7厘

收息攻略 10:04 2022/12/19

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本網每日更新高息定期存款資訊。明年美國加息勢將進一步放緩，銀行近期集中加短存期的年利率，部分更把長存期的年利率下調，甚至有些銀行更是全面減息，例如最新在美國議息後，建行亞洲撤走12個月5.1厘的優惠，大眾銀行亦全面減存息至最高4.7厘。

全面減息的銀行

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建行亞洲撤走了12個月5.1厘的優惠，3個月5厘的優惠仍維持，但只限全新客戶成為「貴賓晉裕」客戶。

今日有大眾銀行也減存息，1個月至12個月都有調整，港元定期的最高年利率現為4.7厘。

大新銀行則在議息前把12個月、9個月及6個月存期，都由5.1厘略降至5厘。

南商在議息前也是全面減存息，原本是全城最高的5.4厘減至5.3厘，一般客戶的5厘減至4.9厘；

創興也是把低存款額的年利率下調，最新減至不足5厘，存款50萬元或以上則維持最高5.05厘。

虛銀的搶存戰也在近日降溫，livibank也在近日全面減息，目前最高4.2厘，其餘存期都減至4厘以下。

【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章

銀行集中加短期存息

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「短加長減」︰PAOB、交銀、花旗

銀行出現減長息、加短息的現象，例如PAOB便大削9個月存期至1.5厘，同時略加3個月存期至4.4厘；

交銀香港則是「短加長減」，12個月年利率下調至最高4.7厘，6個月存期本來在昨日加至5厘，今天又減至4.85厘。3個月存期則加至最高4.9厘。

花旗大幅上調3個月港元及美元定期年利率，這項花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶專屬的優惠，存3個月、美元及港元年利率分別加至5.28厘及4.88厘。與此同時，其12個月及6個月存期的年利率，則低於同業水平。

集中加短息︰滙豐、信銀、華僑永亨、東亞

有銀行則集中加短息，例如信銀國際，在今日美國議息後，把3個月港元定期年利率加至4.6厘。而12個月及6個月則按兵不動。

華僑永亨在早前也是只加3個月存期，至最高5厘。12個月及6個月存期的年利率均維持不變。

較早前，東亞銀行也是只加6個月存期至最高4.8厘，其他存期維持不變。

事實上，滙豐上周也是把3個月存期加至最高4.6厘，比6個月及12個月的4.3厘更高，而且罕有地沒有加12個月存期。配合上周初滙豐大加1星期及1個月存期利息後，這間本地大行似是對長遠的利率環境持觀望態度，轉而集中吸短線資金。

滙豐發言人則指，調整存息是考慮到利率及市場環境變化 ，該行會密切留意市況適時調整息率。

全面加息的銀行

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也有個別銀行是全面加息的，例如工銀亞洲本星期衝上5厘水平。該行的港元定期存款分兩個優惠，第一個是分階段年利率遞增，最後60多日更有6.1厘年利率。另一優惠為12個月5厘年利率，但起存額達1000萬元，可謂全城最高的起存門檻。

眾安則大派加息券，現有基本利率連同加息券，最多達5厘年息，12個月、6個月及3個月存期都有加息券。

星展則是加至最高4.7厘，存期為12個月，6個月及3個月存期也分別調升至4.7厘及4厘。

 

撰文︰廖毅然

 

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