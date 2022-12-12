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定期存款每日更新 工銀眾安加入5厘大軍 花旗5.28厘搶美元 華僑永亨3個月5厘

收息攻略 18:28 2022/12/12

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本網每日更新高息定期存款資訊。來到環球央行議息周，有銀行不等美聯儲再加息便出手，工銀亞洲及虛銀眾安（ZA Bank）都把港元定期一舉加至5厘或以上水平，花旗則把美元定期加至最高5.28厘。詳情如下︰

本周調整定期存款利息的銀行

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工銀分兩個優惠，第一個是分階段年利率遞增，最後60多日更有6.1厘年利率。另一優惠暫時只限今天，12個月年利率有5厘，但起存額達1000萬元，可謂全城最高的起存門檻。

眾安則大派加息券，現有基本利率連同加息券，最多達5厘年息。

花旗的5.28厘限3個月美元定期存款，且需為花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶以1萬美元或以上開立，並需同時持有指定產品結存。其港元的相同優惠，則加息至3個月4.88厘。

華僑永亨則撤走長存期的高息，短存期則加息。該行把12個月5厘及6個月4.8厘撤走，3個月的年利率則由4.5厘加至5厘，起存額維持20萬元，但需為宏富理財客戶。以20萬元計，3個月賺息2500元。

之前一直是低門檻之選的創興銀行，則把5000元起存的低條件定存年息下調，最高不再有5厘水平。

上周調整定期存款利息的銀行（部分）

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上周最轟動的是滙豐上調3個月及6個月港元定期年利率，分別加至最高4.6厘及最高4.3厘，兩個存期都是發鈔行中最高。但滙豐罕有地沒有加12個月存期，配合本周初大加1星期及1個月存期利息後，這間本地大行似是對長遠的利率環境持觀望態度，轉而集中吸短線資金。

滙豐發言人則指，調整存息是考慮到利率及市場環境變化 ，該行會密切留意市況適時調整息率。

中小行突再現破頂的港元定存息，南洋商業銀行把3、6及12個月年息一舉升至5厘水平，特選客戶更有最高5.4厘，越超富邦及建行的5.1厘，成為目前全城最高的港元定期年利率。

特選客戶除12個月有5.4厘外，6個月及3個月也分別有5.3厘及5.2厘，均為全城最高。以上特選客戶優惠的起存額要500萬元，存一年賺息27萬元。然而，若非特選客戶，上述存期全都有5厘，起存額只50萬元，即存一年賺息$25,000。

發鈔行轉搶年終資金，滙豐及中銀有1個月定期存款優惠，滙豐高達4厘，但需為尚玉客戶的兌換資金，如果是卓越理財或HSBC One客戶，也分別有3.9厘及3.8厘；中銀1個月則有3.6厘，不需兌換資金，但需為新資金。大眾銀行及南商都有超過3厘，可見下圖︰

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星展1星期10厘   有3大條件

臨近年底，銀行積極搶奪短期資金以準備年結，星展銀行推1星期10厘的高息優惠，適用於港元及美元定期，起存額為50萬港元。但要賺這個快錢，有以下3大條件︰

  • 優惠只適用於星展豐盛理財戶口，而該戶口的門檻為於該行有100萬元存款；
  • 需完成合資格投資交易，例如認購股票掛鈎產品等；
  • 上述投資交易需於分行完成。

 

 

 

撰文︰廖毅然

 

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