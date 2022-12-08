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定期存款每日更新 南商5.4厘限特選客戶 大眾銀行4.8厘 本周逾7銀行加息

收息攻略 10:27 2022/12/08

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本網每日更新高息定期存款資訊。正當銀行放慢手腳靜待美聯儲議息，中小行突再現破頂的港元定存息，南洋商業銀行把3、6及12個月年息一舉升至5厘水平，特選客戶更有最高5.4厘，越超富邦及建行的5.1厘，成為目前全城最高的港元定期年利率。

特選客戶除12個月有5.4厘外，6個月及3個月也分別有5.3厘及5.2厘，均為全城最高。以上特選客戶優惠的起存額要500萬元。然而，若非特選客戶，上述存期全都有5厘，起存額只50萬元，即存一年賺息$27,000。

上述全都要在分行開立，而特選客戶有何條件？詳情可看下圖︰

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大型銀行之中，本月暫以恒生銀行最進取，6個月港元定期年利率竟一舉上調至5厘。詳見【4大銀行定期邊間好？恒生5厘破頂

發鈔行轉搶年終資金，滙豐及中銀有1個月定期存款優惠，滙豐高達4厘，但需為尚玉客戶的兌換資金，如果是卓越理財或HSBC One客戶，也分別有3.9厘及3.8厘；中銀1個月則有3.6厘，不需兌換資金，但需為新資金。大眾銀行及南商都有超過3厘，可見下圖︰

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本周有最少7銀行加存息，除南商外，華僑永亨銀行6個月加至4.8厘，3個月加至4.5厘；東亞也把6個月加至最高4.8厘；大眾銀行的12個月加至4.8厘；星展各個存期都有調升。另上商加了美元存息，滙豐則集中加1個月或1星期的短存，詳情可見︰【外幣定期最高15厘 滙豐大手加息至13厘 花旗1個月7厘（2022年12月更新）

近期調整定期存款利息的銀行（部分）

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華僑永亨6個月加至4.8厘

華僑永亨的12個月港元定期維持於5厘不變，但6個月及3個月存期則加了息，6個月最高4.8厘，3個月最高4.5厘，另外亦因應年終資金緊張，新設2個月存期4厘，是這存期中目前全城最高，與南商一樣都是4厘。

留意上述華僑永亨的優惠只限「華僑永亨宏富理財」客戶新資金，起存額要20萬元，若是該理財戶口的新客戶則要100萬元。

星展1星期10厘   有3大條件

臨近年底，銀行積極搶奪短期資金以準備年結，星展銀行推1星期10厘的高息優惠，適用於港元及美元定期，起存額為50萬港元。但要賺這個快錢，有以下3大條件︰

  • 優惠只適用於星展豐盛理財戶口，而該戶口的門檻為於該行有100萬元存款；
  • 需完成合資格投資交易，例如認購股票掛鈎產品等；
  • 上述投資交易需於分行完成。

工銀交銀東亞4.9厘

工銀亞洲的「理財金」客戶的新資金最高達4.9厘，不過存期多過一年，為388天，且要在分行開立。另外亦有228天及128天存期優惠，最高4.75厘及4.7厘。

交銀香港把6個月存期加至最高4.9厘，一般個人客戶也加至最高4.2厘。

東亞銀行推出新優惠，「顯卓理財」新客戶首50萬元的12個月定期年利率達4.9厘，一年賺息2.45萬元。6個月及3個月定期，亦分別有年利率4.8厘及4.5厘。

花旗4.6厘搶新客   但現有客戶息率大減

花旗銀行最新把給予私人銀行/Citigold新客戶的3個月港元與美元定存加至4.6厘，但同時要持有指定產品結餘。而且另一方面，該行把給予現有客戶的港元定期年利率大幅削減，例如12個月年利率減至2.8厘，6個月減至2.56厘，與目前其他銀行普遍在4-5厘有頗大差別。

大新銀行的定期存款年利率每日都波動有變，最新把港元加至5.1厘，起存額20萬元也有5厘。而該行的美元定期存款更高見5.3厘，詳見【定期存款 ─ 5厘篇︰大新銀行最高5.3厘 最少6銀行5厘或以上

創興追上5厘水平

創興銀行大加3個月存期的年息後，再將把12個月存期加至最高5.05厘，條件是50萬元，但有個好處是不論新舊資金，不過需於網上開立。如果是新資金於分行開立，12個月存期則為5厘，6個月及3個月存期，也分別加至4.8厘及4.7厘。

另一邊廂，建行亞洲把全新「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶的新資金優惠，由最高5厘加至5.1厘年利率，存期為12個月，3個月也加至4.8厘。如果是現有「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶，則要最少300萬元才有12個月5厘。

撰文︰廖毅然

 

想知更多有關定期存款

10萬元做定期 2間銀行有5厘 9間最少4.6厘（11月24日更新）

50萬元做定期存款 3間5厘或以上 4間最少4.8厘（11月25日更新）

港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘（11月30日更新）

盤點6個月港元定期 最高4.95厘 半年賺息$24,750

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