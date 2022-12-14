定期存款每日更新 交銀6個月加至5厘 南商創興減存息 一般客戶跌穿5厘 銀行集中加短期息

本網每日更新高息定期存款資訊。來到環球央行議息周，有銀行不等美聯儲再加息便出手，工銀亞洲、虛銀眾安（ZA Bank）及交銀香港都把港元定期一舉加至5厘或以上水平，花旗把美元定期加至最高5.28厘。另外，最新有星展加至最高4.7厘(不計其1星期10厘的優惠)，詳情如下︰

本周調整定期存款利息的銀行

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工銀分兩個優惠，第一個是分階段年利率遞增，最後60多日更有6.1厘年利率。另一優惠暫時只限今天，12個月年利率有5厘，但起存額達1000萬元，可謂全城最高的起存門檻。

交銀香港則是「短加長減」，12個月年利率下調至最高4.7厘，但6個月及3個月存期則加息，其中6個月加至最高5厘，但若是普通客戶、起存2萬元，6個月年利率則加至4.35厘。

眾安則大派加息券，現有基本利率連同加息券，最多達5厘年息。

花旗的5.28厘限3個月美元定期存款，且需為花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶以1萬美元或以上開立，並需同時持有指定產品結存。其港元的相同優惠，則加息至3個月4.88厘。

銀行開始減存款息

不過，花旗只集中加3個月存期，12個月及6個月存期低至只有2.83厘，遠低於同業水平。

而最新更有南商全面減存息，原本是全城最高的5.4厘減至5.3厘，一般客戶的5厘減至4.9厘；

創興也是把低存款額的年利率下調，最新減至不足5厘，存款50萬元或以上則維持最高5.05厘。詳情如下︰

近日調整定期存款利息的銀行（部分）

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銀行集中加短期存息

事實上，滙豐上周也是把3個月存期加至最高4.6厘，比6個月及12個月的4.3厘更高，而且罕有地沒有加12個月存期。配合上周初滙豐大加1星期及1個月存期利息後，這間本地大行似是對長遠的利率環境持觀望態度，轉而集中吸短線資金。

滙豐發言人則指，調整存息是考慮到利率及市場環境變化 ，該行會密切留意市況適時調整息率。

南洋商業銀行上周把特選客戶的500萬元、12個月存息加至5.4厘，但最新減至5.3厘，6個月及3個月也分別減至5.2厘及5.1厘。一般客戶(非特選客戶)原本最高有5厘，最新減至4.9厘。

發鈔行轉搶年終資金，滙豐及中銀有1個月定期存款優惠，滙豐高達4厘，但需為尚玉客戶的兌換資金，如果是卓越理財或HSBC One客戶，也分別有3.9厘及3.8厘；中銀1個月則有3.6厘，不需兌換資金，但需為新資金。大眾銀行及南商都有超過3厘，可見下圖︰

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星展1星期10厘 有3大條件

臨近年底，銀行積極搶奪短期資金以準備年結，星展銀行推1星期10厘的高息優惠，適用於港元及美元定期，起存額為50萬港元。但要賺這個快錢，有以下3大條件︰

優惠只適用於星展豐盛理財戶口，而該戶口的門檻為於該行有100萬元存款；

需完成合資格投資交易，例如認購股票掛鈎產品等；

上述投資交易需於分行完成。

撰文︰廖毅然

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10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）

50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）

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【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬

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