【高息定期存款】 4厘俱樂部有這5家！發鈔行4.08厘｜逾10銀行加息大比併、最高20厘

踏入6月份，定期存款加息潮持續，由5月至今，已有累計逾10銀行加息，由短存期的3個月、至長存期的12個月都有所上調。

若單計3個月或以上存期，目前有5家銀行處於4厘水平︰

華僑永亨4.18厘︰華僑永亨宏富理財客戶，20萬元新資金，12個月、288天及238天存期都有4厘，最高4.18厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 華僑永亨 12個月 4.18厘 20萬元 288天 4.15厘 238天 4.0厘

渣打4.08厘︰渣打全新「優先私人理財」或「優先理財」客戶，6個月及3個月存期，均為4.08厘，需有50萬元新資金。半年賺息$10,200、3個月收息$5100！

銀行 存款期 年利率 入場費 渣打 3個月 4.08厘 50萬元 6個月 4.08厘 50萬元

創興3個月4厘︰起存門檻為50萬元，但必需是合資格的「全新客戶」，並完成「指定項目」例如開立網上銀行、申請信用卡等。

銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.0厘 50萬元

建行亞洲3個月4厘︰建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4厘，這是目前最高門檻的4厘高息。

銀行 存款期 年利率 入場費 建行亞洲 3個月 4.0厘 100萬元

低門檻也有4厘︰想入場費低一點，可以考慮花旗，不設最低存款額，3個月最高有4厘，但該行的利率每日浮動，亦可能因應不同客戶而給予不同年利率。

銀行 存款期 年利率 入場費 花旗 3個月 4.0厘 不設最低存款額

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除了上述5間銀行有4厘高息，以下銀行近日都有息加，亦逼近4厘大關，值得關注。

集友3.85厘︰集友最新把3個月定期存款，由最高3.65厘加至3.85厘，適用於100萬元新資金，一季賺息$9625。若新資金為20萬元也有3.7厘。現有資金亦很高息，3個月存期也有3.8厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 集友 3個月 3.85厘 100萬元 3.7厘 20萬元 6個月 3.7厘 100萬元 3.55厘 20萬元

98天特別存期3.9厘︰工銀亞洲的98天特別存期，最新加至3.9厘，「理財金」客戶並且300萬元起存，98天可賺息逾$31,000！如果本金有80萬元，則有3.8厘，98天也賺息逾$8000。綜合客戶或e時代客戶、10萬元起存也有3.7厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 3.9厘 300萬元 98天 3.8厘 80萬元 98天 3.7厘 10萬元

富邦全線3.9厘︰5月定期存款加息潮，一向具指標作用的富邦銀行也加存息，上周把12個月、6個月及3個月存期，一律加至3.9厘，需50萬元新資金，並在手機銀行開立。50萬元存一年，鎖定利息接近2萬元。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月 3.9厘 50萬元 6個月 3.9厘 50萬元 3個月 3.9厘 50萬元

南商加至3.85厘︰久未加息的南洋商業銀行也出手，把3個月存期加至最高3.85厘，一季賺息$9625；6個月存期也有3.7厘，12個月有3.6厘，適用於南商理財客戶的100萬元新資金。若是一般客戶10萬元新資金，最高也有3.75厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 12個月 3.6厘 100萬元 6個月 3.7厘 3個月 3.85厘

現有資金3.8厘︰現有資金也有高息，富邦的12個月、6個月及3個月存期，現有資金達100萬元，均為3.8厘，存1年賺息$38,000；集友銀行的3個月現有資金，也有最高3.8厘，100萬元起存；本金少一點可考慮創興銀行，其「雲利率」最高為3.8厘，為3個月存期，50萬元現有資金可以開立。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月、6個月、3個月 3.8厘（現有資金） 100萬元 集友 3個月 3.8厘（現有資金） 100萬元 創興 3個月 3.8厘（現有資金） 50萬元 信銀國際 3個月 3.7厘（現有資金） 1萬元 招商永隆 6個月 3.5厘（現有資金） 1萬元

虛擬銀行最高3.7厘︰虛擬銀行出名門檻低，目前最高都有3.7厘，屬3個月存期；而長存期最高3.5厘。

虛擬銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 存款額 平安壹賬通 3.4厘 3.7厘(5個月) 3.7厘 100元 Mox Bank 3.5厘 3.3厘 2.0厘 不設最低存款額 富融 3.0厘 3.5厘 3.5厘 不設最低存款額 匯立 3.45厘 3.0厘 3.45厘(4個月) 10元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

除了長存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年6月1日

撰文︰廖毅然

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