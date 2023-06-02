【高息定期存款】 新高位4.2厘、11個4厘選擇一表看清！滙豐也加息、6個月3.4厘

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【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增 星展5.5厘、渣打5厘
踏入6月份，定期存款加息潮持續，由5月至今，已有累計逾10銀行加息，由短存期的3個月、至長存期的12個月都有所上調。最新連滙豐也加息，不過在調升3個月及6個月年利率的同時，滙豐不再提供12個月存期的優惠。以下列出3大發鈔行的定期存款︰
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|滙豐
|不設12個月優惠
|3.4厘（HSBC One為3.2厘）
|3.3厘（HSBC One為3.1厘）
|渣打
|3.4厘
|4.08厘（全新理財客戶；一般客戶為3.2厘）
|4.08厘（全新理財客戶；一般客戶為3.1厘）
|中銀香港
|3.4厘
|3.2厘
|3.1厘
若單計3個月或以上存期，目前有6家銀行處於4厘水平，最新工銀亞洲加至4.2厘，成為「存息王」︰
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|工銀亞洲
|3個月
|4.2厘
|10萬元
|98天
|4.0厘
|300萬元
|188天
|4.0厘
|300萬元
|華僑永亨
|12個月
|4.18厘
|20萬元
|288天
|4.15厘
|238天
|4.0厘
|渣打
|3個月
|4.08厘
|50萬元
|6個月
|創興
|3個月
|4.0厘
|50萬元
|建行亞洲
|3個月
|4.0厘
|100萬元
|花旗
|3個月
|4.0厘
|不設最低存款
除了上述6間銀行有4厘高息，以下銀行近日都有息加，亦逼近4厘大關，值得關注。
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|集友
|3個月
|3.85厘
|100萬元
|3.7厘
|20萬元
|6個月
|3.7厘
|100萬元
|3.55厘
|20萬元
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|12個月
|3.6厘
|100萬元
|6個月
|3.7厘
|3個月
|3.85厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|12個月
|3.9厘
|50萬元
|6個月
|3.9厘
|50萬元
|3個月
|3.9厘
|50萬元
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|12個月、6個月、3個月
|3.8厘（現有資金）
|100萬元
|集友
|3個月
|3.8厘（現有資金）
|100萬元
|創興
|3個月
|3.8厘（現有資金）
|50萬元
|信銀國際
|3個月
|3.7厘（現有資金）
|1萬元
|招商永隆
|6個月
|3.5厘（現有資金）
|1萬元
|虛擬銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|存款額
|平安壹賬通
|3.4厘
|3.7厘(5個月)
|3.8厘（3及4個月）
|100元
|Mox Bank
|3.5厘
|3.3厘
|2.0厘
|不設最低存款額
|富融
|3.0厘
|3.5厘
|3.5厘
|不設最低存款額
|匯立
|3.45厘
|3.0厘
|3.45厘(4個月)
|10元
|livibank
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
活期存款也大大加息︰【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增 星展5.5厘、渣打5厘
除了長存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！
工銀8厘 一周速賺300元
工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。
該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
本文最後更新日期︰2023年6月2日
撰文︰廖毅然
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欄名 : 存款收息