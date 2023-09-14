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【定期存款2023】HIBOR高企　最少8銀行加息　3個月4.75厘　一季收息近$12,000

收息攻略 10:43 2023/09/14

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9月初定期存款雖現減息潮，但近HIBOR高企，3大發鈔行接連加存息，連帶部分中小型銀行也跟加，近一周已有最少7間銀行加港元定存年利率。尤其是早前大減的3個月存期，近日有銀行重返4.7厘高息。

近日加存息銀行︰

  • 建行亞洲4.75厘︰連日都有加息，3個月存期最新加至4.75厘，100萬元新資金起存，一季收息近$12,000。12個月及6個月都有4.2厘，適用於所有客戶新資金，也是100萬元起存。
  • 大眾銀行4.7厘︰大眾銀行3個月存期的牌價加至4.4厘，手機銀行新資金額外再多0.3厘，即高達4.7厘。需50萬元起存，但1萬元或以上也有4.6厘。
  • 東亞4.4厘︰東亞銀行3個月定期存款，最高4.4厘（此前為4.2厘），適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存；若是全新至尊理財客戶，2萬元起存，也加至4.35厘。
  • 富融4.2厘︰虛銀早前經歷減息潮後，富融銀行今日（9月14日）突加息，6個月存期由4厘加至4.2厘，12個月存期維持4厘不變。
  • 滙豐4.2厘︰尚玉或卓越理財客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘；HSBC One客戶低0.2厘，分別為4厘及3.8厘。
  • 中銀4.2厘︰一般客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘，與滙豐的尚玉客戶優惠看齊。
  • 渣打3.8厘︰一般客戶新資金，只加3個月存期至3.7厘，6個月存期維持3.8厘，相比滙豐及中銀為低。
  • 上商3.93厘︰上商也加6個月存息，僅1000元起存有3.93厘。

相關報導︰【港元定存】渣打也加存息！長息4.2厘　港元低過滙豐中銀（附4大銀行港元、美元年利率）

雖然目前3個月港元定存最高有達6.6厘，屬眾安銀行的優惠；而花旗也有5厘。但相比之下，港府最新公布的綠色債券，3年期保證年回報高達4.75厘，可謂完勝定期存款，點解咁講？看下表的利息計算︰

高息產品年期年利率實際賺息（假設5萬元本金）
綠色債券3年4.75厘7125元
定期存款2年4.2厘（匯立銀行）4200元
1年4.3厘（星展銀行）2150元
6個月4.5厘（大眾銀行）1125元
3個月6.6厘（眾安銀行）825元
註︰目前1年期定期存款最高4.45厘，但起存門檻高於5萬元，因此上表以起存額較低的4.3厘作比較

目前港元定存有較綠債更高息的選擇，但都屬於短存期，例如眾安的6.6厘及花旗的5厘，都是3個月存期，假設5萬元本金（上一批綠債最高抽中5萬元），眾安及花旗的高息定存，實際賺息都遠少於綠債。

綠債的保證回報達4.75厘，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。

【綠債2023】4.75厘保證回報　盤點3大特點　今年最後高息機會？

定期存款「短減長加」

雖然上述有不少銀行重新加了3個月港元存期，但銀行的定存策略仍傾向加長息，即6個月或以上的存期加得更多，意味現時已提早部署明年初農曆新年期間、甚至明年中的資金。

這些銀行都是12個月存期更高息，1年期的長息最高去到4.5厘，媲美即將發行的綠色債券。

銀行12個月或以上較短存期起存額其他條件
招商永隆4.45厘4.35厘（6個月）、4.0厘（3個月）500萬元手機銀行、新舊資金皆可
富邦銀行4.4厘4.2厘（3個月）50萬元手機銀行新資金
華僑銀行4.4厘3.18厘（3個月）10萬元宏富理財客戶新資金
星展銀行4.3厘4.1厘（3個月）5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通4.3厘3.9厘（6個月、3個月）100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.1厘3.9厘（6個月）10元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.0厘3.8厘（3個月）不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

 

本文最後更新日期︰2023年9月14日

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