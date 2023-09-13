【定期存款2023】HIBOR高企　最少7銀行加息　3個月4.7厘

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【港元定存】渣打也加存息！長息4.2厘 港元低過滙豐中銀（附4大銀行港元、美元年利率）
9月初定期存款雖現減息潮，但近HIBOR高企，3大發鈔行接連加存息，連帶部分中小型銀行也跟加，近一周已有最少7間銀行加港元定存年利率。尤其是早前大減的3個月存期，近日有銀行重返4.7厘高息。
近日加存息銀行︰
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雖然目前3個月港元定存最高有達6.6厘，屬眾安銀行的優惠；而花旗也有5厘。但相比之下，港府最新公布的綠色債券，3年期保證年回報高達4.75厘，可謂完勝定期存款，點解咁講？看下表的利息計算︰
|高息產品
|年期
|年利率
|實際賺息（假設5萬元本金）
|綠色債券
|3年
|4.75厘
|7125元
|定期存款
|2年
|4.2厘（匯立銀行）
|4200元
|1年
|4.3厘（星展銀行）
|2150元
|6個月
|4.5厘（大眾銀行）
|1125元
|3個月
|6.6厘（眾安銀行）
|825元
|註︰目前1年期定期存款最高4.45厘，但起存門檻高於5萬元，因此上表以起存額較低的4.3厘作比較
目前港元定存有較綠債更高息的選擇，但都屬於短存期，例如眾安的6.6厘及花旗的5厘，都是3個月存期，假設5萬元本金（上一批綠債最高抽中5萬元），眾安及花旗的高息定存，實際賺息都遠少於綠債。
綠債的保證回報達4.75厘，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。
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定期存款「短減長加」
雖然上述有不少銀行重新加了3個月港元存期，但銀行的定存策略仍傾向加長息，即6個月或以上的存期加得更多，意味現時已提早部署明年初農曆新年期間、甚至明年中的資金。
這些銀行都是12個月存期更高息，1年期的長息最高去到4.5厘，媲美即將發行的綠色債券。
|銀行
|12個月或以上
|較短存期
|起存額
|其他條件
|招商永隆
|4.45厘
|4.35厘（6個月）、4.0厘（3個月）
|500萬元
|手機銀行、新舊資金皆可
|富邦銀行
|4.4厘
|4.2厘（3個月）
|50萬元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|4.4厘
|3.18厘（3個月）
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|4.3厘
|4.1厘（3個月）
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.3厘
|3.9厘（6個月、3個月）
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|4.1厘
|3.9厘（6個月）
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.0厘
|3.8厘（3個月）
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
本文最後更新日期︰2023年9月13日
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欄名 : 存款收息