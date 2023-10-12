【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜綠債退款4.88厘　9個月收息$18,000（新增南商4.6厘）

綠色債券的退款回籠，銀行加新資金定存息吸客，最新南洋商業銀行今日（10月12日）加息，最高達4.6厘，比發鈔行高息。

工銀亞洲本周把98天存期加至最高4.7厘，80萬元起存也有4.6厘，短短約3個月就收息1萬元。

星展銀行本周也加息，低門檻有4.65厘，比發鈔行更高息。

南商4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 3個月 100萬元 特選理財客戶分行新資金 4.5厘 6個月

工銀98天4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 98天 300萬元 理財金客戶分行新資金 4.6厘 80萬元

星展4.65厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.65厘 6個月 5萬元 網上新資金

多間銀行推出退款優惠挽留資金，退款優惠以定期存款為主，部分定存年利率比綠債的保底息更高︰

綠色債券退款優惠 銀行 退款優惠年利率 起存額 條件 東亞銀行 4.88厘（3個月存期） 5萬元 綠色債券退款，優惠期至10月20日 建行亞洲 4.85厘（3個月存期） 100萬元 綠色債券退款，優惠期至10月22日 4.75厘（3個月存期） 10萬元 華僑銀行 4.8厘（6個月或9個月存期） 50萬元 綠色債券退款或新資金，優惠期至10月14日 大新銀行 4.4厘（3個月存期） 1萬元 綠色債券退款或全新資金，優惠期至10月31日 工銀亞洲 4.28厘（98天存期）；

4.18厘（188天存期） 10萬元 綠色債券退款，優惠期至10月20日

上述的綠債退款優惠，暫時最高為東亞的4.88厘，這原本為該行全新理財戶口才能享有的年利率，現時憑綠債退款，可以較低的入場費（5萬元起存）開立4.88厘，年利率比綠債的保底息4.75厘更高。

9個月收息1.8萬元

華僑銀行的4.8厘也有驚喜，存期為9個月或6個月，50萬元起存。若以50萬元做9個月存期計算，收息約1.8萬元，比綠債3年收息更多。而且，目前該行提供的定存優惠，需要理財客戶才有最高4.5厘，所以綠債退款優惠高出0.3厘。

而其實，踏入10月份，多間銀行加存息，最少有5間銀行的存息達4.8厘或以上，如果綠債資金回籠，也可考慮以下定期存款︰

比綠債更高息的定期存款 銀行 年利率 存期 起存額 備註 花旗銀行 5厘

（10月14日到期） 3個月 5萬元 需為私人客戶業務戶口新客戶，

並持有最少7.8萬元的指定產品結存 工銀亞洲 4.9厘

（10月31日到期） 3個月 10萬元 全新客戶的分行新資金 東亞銀行 4.88厘

（12月31日到期） 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 建行亞洲 4.85厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 12個月、

6個月、

3個月 50萬元 手機銀行新資金

4.5厘以上 比滙豐恒生更高息

近期美國債息高企，港元HIBOR也持續在高位徘徊，港元定存息自9月底起連日上升，以下這些都有4.5厘以上。雖然綠債有高達4.75厘，但最多只有9手，定期存款在本金也可以更靈活。即睇以下4.5厘以上存息︰

交銀香港4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 100萬元 通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金

創興銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目

大新銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月、3個月 10萬-50萬元 全新VIP客戶分行新資金

大眾銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 50萬元 手機銀行新資金

匯立銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 24個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘 18個月

富融銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 不設最低起存額 虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘 12個月

4.5厘定期存款 與發鈔行看齊

以下這些定存都有4.5厘，與滙豐、中銀等大型銀行看齊，但存期及起存門檻有所不同，例如集友的是128天4.5厘，80萬元起存；平安壹賬通則是4個月4.5厘，僅100元便起存，毋需新資金。

集友銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 128天 80萬元 分行新資金

滙豐銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 尚玉或卓越理財客戶新資金

中銀香港4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 個人客戶網上新資金

恒生銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 綜合客戶網上新資金

平安壹賬通4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

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低門檻吼實虛擬銀行

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行的4個月存期，達4.5厘；富融銀行連續多周都加存息，6個月加至4.6厘，比發鈔行更高，12個月加至4.5厘，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行 24個月年利率 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 富融 / 4.5厘 4.6厘 4.4厘 不設最低存款額 匯立 4.6厘 4.4厘 3.2厘 3.0厘 10元 平安壹賬通 / 3.7厘 3.7厘 4.5厘（4個月） 100元 Mox Bank 3.8厘 4.1厘 4.3厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 / 3.1厘 3.1厘 4.3厘 1000元 livibank / 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元 眾安 / 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元

本文最後更新日期︰2023年10月12日

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