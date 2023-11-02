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【定期存款2023】9個月5.1厘新高位　「5厘俱樂部」最少5銀行｜盤點11月份定存優惠

收息攻略 10:28 2023/11/02

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踏入11月份，銀行的港元定存再創新高，達5.1厘。最少4銀行加入「5厘俱樂部」，最少8銀行有4.8厘或以上，比綠債的保底息更高。

踏入11月份，銀行的港元定存再創新高，達5.1厘。銀行「搶錢」愈演愈烈，港元定存（3個月或以上）最高見5.1厘，屬虛銀匯立（WeLab Bank）的9個月存期，起存門檻遠低於目前其他5厘選擇，而且新舊資金都可開立。

滙豐上月集中加短息，3個月存期加至4.5厘，1星期更加至13厘！多間中小型銀行不讓大行專美，3個月或以上存期，驚現最少4個5厘選擇，遍布4間「5厘俱樂部」的銀行。就算是4.8厘或以上的，也最少有8間銀行，比綠色債券的保底息更高︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
銀行年利率存款期起存額備註
匯立5.1厘（11月1日加息）9個月10元虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行5.05厘（截至11月29日）3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦5.0厘12個月、6個月、3個月50萬元手機銀行新資金
創興5.0厘（延至11月30日）3個月50萬元全新客戶完成指定項目
花旗5.0厘（延至11月11日）3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存
4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
交銀香港4.95厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
東亞4.95厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶新資金
匯立4.9厘12個月10元虛擬銀行，只有電子渠道
集友4.88厘3個月100萬元分行新資金
工銀亞洲4.8厘3個月10萬元全新客戶分行新資金
南洋商業銀行4.8厘6個月100萬元特選南商理財客戶新資金

南洋商業銀行的5.05厘是目前最高的3個月存期，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。

富邦的5厘則為目前最高的12個月及6個月存期，起存額為50萬元，屬中等門檻，需為手機銀行新資金。

花旗及創興銀行的全新客戶優惠，最高都有5厘，同樣把優惠期延續，分別至本月中及本月底。

集友銀行本月的新優惠，3個月存期則加至4.88厘，需為分行新資金，最少100萬元。現有資金也有4.7厘。

工銀亞洲本月把新客戶的優惠，由4.9厘略減至4.8厘，適用於3個月存期，本金10萬元至80萬元。

大眾銀行則把手機新資金的額外年利率，由0.3厘減至0.2厘，但6個月及3個月仍有高達4.7厘，屬市場中較高水平。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

近20銀行都有息加　4.5厘成基本

近兩個月美債息高企，市場預期即使美國加息已見頂，高息環境也會持續，帶動港元拆息高企，連帶不少銀行也加港元存息。滙豐、中銀等大行相繼加至4.5厘後，4.5厘已成基本。

4.5厘以上、比發鈔行高息（3個月存期或以上）
銀行年利率存期起存額備註
建行亞洲4.75厘3個月100萬元所有客戶新資金
livibank4.75厘6個月20萬元新資金
東亞銀行4.7厘6個月200萬元全新顯卓私人理財客戶
集友銀行4.7厘6個月100萬元分行新資金
大眾銀行4.7厘6個月、3個月50萬元手機銀行新資金
星展銀行4.7厘6個月5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通4.7厘4個月100元虛擬銀行，只有電子渠道
華僑銀行4.65厘9個月、6個月10萬元宏富理財客戶新資金
富融銀行4.6厘12個月不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際4.6厘3個月10萬元手機銀行新資金
匯立4.55厘12個月10元虛擬銀行，只有電子渠道
上海商業銀行4.53厘3個月1000元網上/流動銀行開立

虛擬銀行長息達4.9厘

多間虛銀先後加存息，匯立銀行加至5.1厘後，已成為虛銀最高息。該行同時加12個存期至4.9厘，也屬虛銀中最高長息。

livibank近日連同加息券，亦有最高4.75厘，屬6個月存期，4個月存期也有4.65厘，但必上述優惠是計入最少20萬元新資金的額外年利率。

平安壹賬通則把4個月存期加至4.7厘，這存期而言全城最高，亦毋需新資金。富融則把12個月存期加至4.6厘，屬虛銀中最高的長息，毋需新資金。

虛擬銀行定存大比併
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
匯立4.9厘4.0厘3.0厘10元
livibank3.4厘4.75厘4.65厘（4個月）已計及20萬元新資金的額外年利率
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.7厘（4個月）100元
富融4.6厘4.6厘4.4厘不設最低存款額
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星4.05厘4.0厘4.5厘1000元
眾安3.01厘2.51厘3.65厘（4個月）1元

虛銀不時都會大送「加息券」給客戶，基本利率連同加息券也有逾4厘，讀者若有虛銀戶口，可多留意。

本文最後更新日期︰2023年11月2日

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