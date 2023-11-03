【定期存款2023】9個月5.1厘已下架　「5厘俱樂部」還有4銀行｜盤點11月份定存優惠

▲ 港元定期存款新消息，匯立銀行（WeLab Bank）的5.1厘僅兩天便下架，但「5厘俱樂部」仍有4名成員，最高5.05厘。

踏入11月份，銀行的港元定存一度再創新高，達5.1厘，但匯立銀行（WeLab Bank）僅兩天便疑似「跑夠數」，9個月存期最新由5.1厘減至4厘，讓出高息王寶座。

不過，港元定存最高仍有5.05厘，4間銀行在「5厘俱樂部」之列，偏佈不同存期。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有8間銀行，比綠色債券的保底息更高︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 匯立 5.1厘（已下架） 9個月（已下架） 10元（已下架） 虛擬銀行，只有電子渠道（已下架） 南洋商業銀行 5.05厘（截至11月29日） 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦 5.0厘 12個月、6個月、3個月 50萬元 手機銀行新資金 創興 5.0厘（延至11月30日） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 5.0厘（延至11月11日） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存 4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 交銀香港 4.95厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞 4.95厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 匯立 4.9厘 12個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 集友 4.88厘 3個月 100萬元 分行新資金 工銀亞洲 4.8厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 南洋商業銀行 4.8厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金

南洋商業銀行的5.05厘是目前最高的3個月存期，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。

富邦的5厘則為目前最高的12個月及6個月存期，起存額為50萬元，屬中等門檻，需為手機銀行新資金。

花旗及創興銀行的全新客戶優惠，最高都有5厘，同樣把優惠期延續，分別至本月中及本月底。

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集友銀行本月的新優惠，3個月存期則加至4.88厘，需為分行新資金，最少100萬元。現有資金也有4.7厘。

工銀亞洲本月把新客戶的優惠，由4.9厘略減至4.8厘，適用於3個月存期，本金10萬元至80萬元。

大眾銀行則把手機新資金的額外年利率，由0.3厘減至0.2厘，但6個月及3個月仍有高達4.7厘，屬市場中較高水平。

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近20銀行都有息加 4.5厘成基本

近兩個月美債息高企，市場預期即使美國加息已見頂，高息環境也會持續，帶動港元拆息高企，連帶不少銀行也加港元存息。滙豐、中銀等大行相繼加至4.5厘後，4.5厘已成基本。

4.5厘以上、比發鈔行高息（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存期 起存額 備註 建行亞洲 4.75厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金 livibank 4.75厘 6個月 20萬元 新資金 東亞銀行 4.7厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 4.7厘 6個月 100萬元 分行新資金 大眾銀行 4.7厘 6個月、3個月 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.7厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 4.7厘 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 4.65厘 9個月、6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 富融銀行 4.6厘 12個月 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 信銀國際 4.6厘 3個月 10萬元 手機銀行新資金 匯立 4.55厘 12個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商業銀行 4.53厘 3個月 1000元 網上/流動銀行開立

虛擬銀行長息達4.9厘

多間虛銀先後加存息，匯立銀行加至5.1厘後，已成為虛銀最高息。該行同時加12個存期至4.9厘，也屬虛銀中最高長息。

livibank近日連同加息券，亦有最高4.75厘，屬6個月存期，4個月存期也有4.65厘，但必上述優惠是計入最少20萬元新資金的額外年利率。

平安壹賬通則把4個月存期加至4.7厘，這存期而言全城最高，亦毋需新資金。富融則把12個月存期加至4.6厘，屬虛銀中最高的長息，毋需新資金。

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 匯立 4.9厘 4.0厘 3.0厘 10元 livibank 3.4厘 4.75厘 4.65厘（4個月） 已計及20萬元新資金的額外年利率 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.7厘（4個月） 100元 富融 4.6厘 4.6厘 4.4厘 不設最低存款額 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 眾安 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元

虛銀不時都會大送「加息券」給客戶，基本利率連同加息券也有逾4厘，讀者若有虛銀戶口，可多留意。

本文最後更新日期︰2023年11月3日

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