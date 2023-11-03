【定期存款2023】9個月5.1厘已下架　「5厘俱樂部」還有4銀行｜盤點11月份定存優惠

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【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽
踏入11月份，銀行的港元定存一度再創新高，達5.1厘，但匯立銀行（WeLab Bank）僅兩天便疑似「跑夠數」，9個月存期最新由5.1厘減至4厘，讓出高息王寶座。
不過，港元定存最高仍有5.05厘，4間銀行在「5厘俱樂部」之列，偏佈不同存期。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有8間銀行，比綠色債券的保底息更高︰
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|匯立
|5.1厘（已下架）
|9個月（已下架）
|10元（已下架）
|虛擬銀行，只有電子渠道（已下架）
|南洋商業銀行
|5.05厘（截至11月29日）
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦
|5.0厘
|12個月、6個月、3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興
|5.0厘（延至11月30日）
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|花旗
|5.0厘（延至11月11日）
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|交銀香港
|4.95厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞
|4.95厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶新資金
|匯立
|4.9厘
|12個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|集友
|4.88厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|南洋商業銀行
|4.8厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
南洋商業銀行的5.05厘是目前最高的3個月存期，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。
富邦的5厘則為目前最高的12個月及6個月存期，起存額為50萬元，屬中等門檻，需為手機銀行新資金。
花旗及創興銀行的全新客戶優惠，最高都有5厘，同樣把優惠期延續，分別至本月中及本月底。
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集友銀行本月的新優惠，3個月存期則加至4.88厘，需為分行新資金，最少100萬元。現有資金也有4.7厘。
工銀亞洲本月把新客戶的優惠，由4.9厘略減至4.8厘，適用於3個月存期，本金10萬元至80萬元。
大眾銀行則把手機新資金的額外年利率，由0.3厘減至0.2厘，但6個月及3個月仍有高達4.7厘，屬市場中較高水平。
近20銀行都有息加 4.5厘成基本
近兩個月美債息高企，市場預期即使美國加息已見頂，高息環境也會持續，帶動港元拆息高企，連帶不少銀行也加港元存息。滙豐、中銀等大行相繼加至4.5厘後，4.5厘已成基本。
|4.5厘以上、比發鈔行高息（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存期
|起存額
|備註
|建行亞洲
|4.75厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|livibank
|4.75厘
|6個月
|20萬元
|新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|集友銀行
|4.7厘
|6個月
|100萬元
|分行新資金
|大眾銀行
|4.7厘
|6個月、3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.7厘
|6個月
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.7厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|4.65厘
|9個月、6個月
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|富融銀行
|4.6厘
|12個月
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|信銀國際
|4.6厘
|3個月
|10萬元
|手機銀行新資金
|匯立
|4.55厘
|12個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|4.53厘
|3個月
|1000元
|網上/流動銀行開立
虛擬銀行長息達4.9厘
多間虛銀先後加存息，匯立銀行加至5.1厘後，已成為虛銀最高息。該行同時加12個存期至4.9厘，也屬虛銀中最高長息。
livibank近日連同加息券，亦有最高4.75厘，屬6個月存期，4個月存期也有4.65厘，但必上述優惠是計入最少20萬元新資金的額外年利率。
平安壹賬通則把4個月存期加至4.7厘，這存期而言全城最高，亦毋需新資金。富融則把12個月存期加至4.6厘，屬虛銀中最高的長息，毋需新資金。
|虛擬銀行定存大比併
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|匯立
|4.9厘
|4.0厘
|3.0厘
|10元
|livibank
|3.4厘
|4.75厘
|4.65厘（4個月）
|已計及20萬元新資金的額外年利率
|平安壹賬通
|4.5厘
|4.5厘
|4.7厘（4個月）
|100元
|富融
|4.6厘
|4.6厘
|4.4厘
|不設最低存款額
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|1000元
|眾安
|3.01厘
|2.51厘
|3.65厘（4個月）
|1元
虛銀不時都會大送「加息券」給客戶，基本利率連同加息券也有逾4厘，讀者若有虛銀戶口，可多留意。
本文最後更新日期︰2023年11月3日
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欄名 : 存款收息