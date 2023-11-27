  • 26°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款2023】6.9厘要借稅貸　做5.3厘更實際｜5厘長息達8間銀行（新增交銀5.1厘）

收息攻略 12:48 2023/11/27

分享：

分享：

港元定存6.9厘屬稅貸優惠，想簡簡單單做定期存款？目前有兩間銀行高達5.3厘，高過5厘的銀行亦有約10間！

無論美國加息是否已到頂，高息環境可能仍會持續多一段時間，上周五港元定期存款（3個月存期或以上）加至最高5.3厘，再創今年初以來的新高位。多間銀行加息，其中不少加至5厘水平。

3個月6.9厘屬稅貸優惠　做5厘更實際

3個月6.9厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，「5厘俱樂部」（3個月存期或以上）成員目前也有最少8間銀行，共有5個存期有5厘。

然而，與今年初的存息戰有別，由於預期息口在短時間內見頂，銀行都集中爭奪大額的短期資金︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
銀行年利率存款期起存額備註
華僑銀行5.3厘168天50萬元宏富理財客戶新資金
5.2厘10萬元
5.1厘138天50萬元
5.0厘10萬元
大新銀行5.3厘3個月10萬元VIP客戶新資金
5.1厘3個月、
4個月、
5個月		100萬元VIP客戶現有資金
花旗銀行5.2厘
（11月30日到期）		3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口，
並持有指定產品結存
建行亞洲5.1厘3個月100萬元新資金
交銀香港5.1厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
信銀國際5.1厘3個月10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
大眾銀行5.0厘3個月50萬元手機銀行新資金
創興銀行5.0厘
（11月30日到期）		3個月50萬元全新客戶完成指定項目

【定期存款】一開立便派息 輕鬆套現10萬元 注意3個魔鬼細節

例如，5.3厘新高位屬於華僑銀行新設的168天存期，但需為「宏富理財」客戶的50萬元新資金，有高達5.3厘；138天存期有5.1厘。若是10萬元至50萬元以下，兩個存期亦分別有5.2厘及5厘。

一般客戶也有5厘高息，但也要求達10萬元新資金，168天及138天存期均有5厘。

大新銀行最新也加至最高5.3厘，雖起存額為10萬元，但要VIP客戶的新資金才可開立，最多可做50萬元，3個月收息逾6600元。

5厘多屬大戶專享

信銀國際最新把3個月存期加至5.1厘，但也是大戶專屬，雖然起存額只10萬元新資金，但需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。

建行亞洲最新降低5.1厘門檻，由原本的500萬元降至100萬元，但門檻仍然屬偏高，3個月存期，100萬元新資金可賺近1.3萬元。

交銀香港最新也加至5.1厘，但除了要新資金之餘，也要指定理財客戶才可開立。

大眾銀行上周也加存息，3個月存期的牌價為4.8厘，手機銀行新資金額外多0.2厘，即合共5厘，50萬元起存。

多間銀行逼近5厘

集友銀行把108天存期的4.95厘優惠再延續一星期，但起存額達300萬元新資金。若果是100萬元，3個月存期也有4.88厘。

富邦銀行近日減息，3個月存期跌穿5厘，但最高仍有4.9厘。12個月及6個月存期則減至4.6厘。

虛擬銀行近日也有加息，天星銀行最新把3個月存期加至4.8厘，富融銀行6個月存期4.8厘，均屬低門檻之中最高息。

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
集友銀行4.95厘
（11月29日到期）		108天300萬元分行新資金
東亞銀行4.95厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶新資金
華僑銀行4.9厘6個月100萬元全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
富邦銀行4.9厘3個月50萬元手機銀行新資金
創興銀行4.9厘3個月50萬元現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可
集友銀行4.88厘
（11月29日到期）		3個月100萬元分行新資金
南洋商業銀行4.85厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
工銀亞洲4.8厘3個月10萬元全新客戶分行新資金
天星銀行4.8厘3個月1000元虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通4.8厘12個月、
6個月、
4個月		100元
富融銀行4.8厘6個月不設最低起存額

分析︰明年初香港息口回落　高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

低門檻吼虛銀　現有資金4.8厘

滙豐銀行早前把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有多間虛銀都有高達4.8厘。

Mox Bank的定期存款更有新玩法，毋需等存款到期，便可以先收到利息，詳情請看下一頁

虛擬銀行定存大比併
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
平安壹賬通4.8厘4.8厘4.8厘（4個月）100元
富融銀行4.7厘4.8厘4.6厘不設最低存款額
天星銀行4.05厘4.5厘4.8厘1000元
匯立銀行4.7厘4.0厘3.0厘10元
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
眾安銀行3.01厘2.51厘3.65厘（4個月）1元
livibank3.4厘3.0厘2.5厘20萬元

虛銀不時派發加息券，基本利率連同加息券有近5厘，讀者如有開立相關戶口，要多加留意。


本文最後更新日期︰2023年11月27日

想知更多有關高息產品

【高息產品】5.5厘高息穩陣賺！T-Bill/T-Note/T-Bond有咩唔同？入手美債前必讀的事

【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升財息兼收　除咗盈富仲有呢啲選擇

10大高息基金　年化11.7厘月月派息　這5隻今年賺息又賺價

【套利大法】借錢做定期　低成本創造被動收入？留意3大「伏位」

============

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團、B站業績前瞻 PCE前夕美股點走？

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【港元定存】1萬元起存有5厘　零元起存4.85厘｜一般戶口毋需新資金
今日
【港元定存】1萬元起存有5厘　零元起存4.85厘｜一般戶口毋需新資金
【定期存款】3個月6.9厘要借稅貸　做5.3厘更實際　108天收息$44,000
2023/11/26
【定期存款】3個月6.9厘要借稅貸　做5.3厘更實際　108天收息$44,000
【定期存款】6個月低門檻4.8厘｜168天5.3厘、一般客戶5厘
2023/11/25
【定期存款】6個月低門檻4.8厘｜168天5.3厘、一般客戶5厘
【定期存款】一開立便派息　輕鬆套現10萬元　注意3個魔鬼細節
2023/11/24
【定期存款】一開立便派息　輕鬆套現10萬元　注意3個魔鬼細節
【人民幣定期存款】長息重上3厘　滙價單月升2%　賺息又賺價的日子重臨？
2023/11/24
【人民幣定期存款】長息重上3厘　滙價單月升2%　賺息又賺價的日子重臨？
被動收入 外幣活期存款 人民幣活期存款 活期存款 港元活期存款 收息產品 見頂 電動車 富邦銀行 短期存款

上一篇文章

【港元定存】1萬元起存有5厘　零元起存4.85厘｜一般戶口毋需新資金

下一篇文章

【定期存款】3個月6.9厘要借稅貸　做5.3厘更實際　108天收息$44,000
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款