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【定期存款2023】6.8厘屬稅貸優惠　做5.3厘更實際！5厘長息增至8間銀行（新增大眾、建行、信銀5厘）

收息攻略 15:29 2023/11/21

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本周伊始，大眾銀行及建行亞洲即加存息至5厘，令「5厘俱樂部」成員加至最少8間銀行。最高息是華僑銀行的5.3厘。

無論美國加息是否已到頂，高息環境可能仍會持續多一段時間，上周五港元定期存款（3個月存期或以上）加至最高5.3厘，再創今年初以來的新高位。多間銀行加息，其中不少加至5厘水平。

3個月6.8厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，「5厘俱樂部」（3個月存期或以上）成員目前也有最少8間銀行。

然而，與今年初的存息戰有別，由於預期息口在短時間內見頂，銀行都集中爭奪大額的短期資金︰

銀行存息戰階段5厘存款期5厘起存額
2023年初由1個月至12個月都有，
遍布不同存期		由1萬元至100萬元以上都有，
遍布不同門檻
2023年底集中於3個月存期，
最長不超過半年		部分高達500萬元，
即使低起存額，也要高端理財戶口

例如，建行亞洲本周一加存息，3個月存期高達5厘，但起存額是極高的500萬元新資金，大戶短短一季激賺6.25萬元。

信銀國際的3個月5厘也是大戶專屬，要200萬元新資金。

大眾銀行今天（11月21日）加存息，3個月存期的牌價為4.8厘，手機銀行新資金額外多0.2厘，即合共5厘，50萬元起存。

5.3厘新高位屬於華僑銀行新設的168天存期，但需為「宏富理財」客戶的50萬元新資金，有高達5.3厘；138天存期有5.1厘。若是10萬元至50萬元以下，兩個存期亦分別有5.2厘及5厘。

一般客戶也有5厘高息，10萬元新資金，168天及138天存期均有5厘。

大新銀行也是重點吸納高端理財客戶，其3個月5.1厘雖然僅10萬元起存，但需為VIP客戶的新資金。如果是現有資金，則要100萬元才有5厘。

下表列出「5厘俱樂部」成員，共8間銀行，存款期短過3個月的優惠，實際賺息不多，這裡不列出。

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
銀行年利率存款期起存額備註
華僑銀行5.3厘168天50萬元宏富理財客戶新資金
5.2厘10萬元
5.1厘138天50萬元
5.0厘10萬元
大新銀行5.1厘3個月10萬元VIP客戶新資金
5.0厘100萬元VIP客戶現有資金
建行亞洲5.0厘3個月500萬元新資金
信銀國際5.0厘3個月10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
富邦銀行5.0厘3個月50萬元手機銀行新資金
大眾銀行5.0厘3個月50萬元手機銀行新資金
創興銀行5.0厘
（11月30日到期）		3個月50萬元全新客戶完成指定項目
花旗銀行5.0厘
（11月25日到期）		3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存

多間銀行逼近5厘

虛擬銀行近日也有加息，天星銀行把6個月存期也加至4.5厘，與3個月存期看齊。而平安壹賬通上周一把12個月、6個月及4個月存期，一律加至4.8厘。

信銀國際的10萬元網上新資金優惠，3個月存期在今天也由4.9厘加至5厘，需為CITICdiamond客戶，但一般客戶也為4.9厘。

【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘 滙豐、恒生都有5厘

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
集友銀行4.95 厘（11月22日到期）108天300萬元分行新資金
交銀香港4.95厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
東亞銀行4.95厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶新資金
華僑銀行4.9厘6個月100萬元全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
創興銀行4.9厘3個月50萬元現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可
集友銀行4.88厘
（11月22日到期）		3個月100萬元分行新資金
南洋商業銀行4.85厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦銀行4.8厘12個月、
6個月、		50萬元手機銀行新資金
工銀亞洲4.8厘3個月10萬元全新客戶分行新資金
平安壹賬通4.8厘12個月、
6個月、
4個月		100元虛擬銀行，只有電子渠道

分析︰明年初香港息口回落　高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

低門檻吼虛銀　現有資金4.8厘

雖然滙豐銀行把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有數間虛銀都有高達4.7厘或以上，最高4.8厘。

虛擬銀行定存大比併
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
平安壹賬通4.8厘4.8厘4.8厘（4個月）100元
匯立4.7厘4.0厘3.0厘10元
富融4.7厘4.7厘4.4厘不設最低存款額
Mox Bank4.25厘4.6厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星4.05厘4.0厘4.5厘1000元
眾安3.01厘2.51厘3.65厘（4個月）1元
livibank3.4厘3.0厘2.5厘20萬元


本文最後更新日期︰2023年11月21日

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