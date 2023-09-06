【定期存款2023】6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻　銀行提早部署過年

最少有10家銀行在近一星期減存息，且集中在3個月存期方面，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、東亞減3個月存期至4.2厘、富邦減3個月存期至4.2厘、南商減3個月存期至4.2厘，但加了12個月存期至最高4.1厘。

銀行轉搶6個月或12個月的長錢，意味現時已提早部署年結資金，甚至想提早鎖定覆蓋明年初農曆新年期間的資金。

目前3個月存期最高是眾安的6.6厘、花旗的5.2厘及工銀亞洲的4.6厘，但這都是新客戶優惠，現有客戶而言，最高息跌至4.3厘，屬富邦的優惠。

反觀6個月存期，富邦、大眾及大新都有4.5厘，比3個月存期更高。

以下的銀行都是6個月存期比3個月存期更高息︰

銀行 6個月存期 3個月存期 起存額 其他條件 大眾銀行 4.5厘 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 大新銀行 4.5厘 4.2厘 10萬元 全新VIP客戶 富邦銀行 4.4厘 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.35厘 4.2厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 星展銀行 4.3厘 4.1厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 集友銀行 4.3厘 4.2厘 100萬元 新資金 工銀亞洲 4.2厘 4.0厘 300萬元 理財金客戶、電子渠道 交銀香港 4.05厘 3.95厘 2萬元 電子渠道開立 富融銀行 4.0厘 3.8厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

12個月長息更高息？

有部分銀行索性爭奪12個月或更長的存期，同一銀行長息比短息高的有以下這些，1年期的長息最高去到4.5厘，媲美即將發行的綠色債券。

銀行 12個月或以上 較短存期 起存額 其他條件 招商永隆 4.5厘 4.45厘（6個月）、4.0厘（3個月） 500萬元 手機銀行、新舊資金皆可 平安壹賬通 4.5厘 4.1厘（6個月、3個月） 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富邦銀行 4.4厘 4.3厘（3個月） 50萬元 手機銀行新資金 華僑銀行 4.4厘 3.18厘（3個月） 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 4.3厘 4.1厘（3個月） 5萬元 網上/手機銀行新資金 匯立銀行 4.1厘 3.9厘（6個月） 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.0厘 3.9厘（3個月） 50萬元 新舊資金皆可 富融銀行 4.0厘 3.8厘（3個月） 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

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恒生變陣4個月4厘

大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。

滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。

大型銀行一般客戶牌價 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.5厘 4.0厘（4個月存期） 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.6厘 3.5厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.6厘 3.5厘 1萬元

本文最後更新日期︰2023年9月6日

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