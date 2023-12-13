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【定期存款2023】5.3厘再少一間、僅餘1個選擇（盤點各存期最高息之選）

收息攻略 11:28 2023/12/13

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港元定存6.9厘屬稅貸優惠，想簡簡單單做定期存款？目前還剩1間銀行高達5.3厘！

2023年踏入最後一個月，不少銀行已儲夠彈藥過冬，陸續有銀行調低港元定期存款年利率，3個月或以上存期，早前一度出現3款5.3厘選擇，但目前僅剩1間銀行提供5.3厘。

5.3厘僅剩1間銀行

5.3厘還剩1間銀行，就是大新銀行的3個月存期，留意需為全新VIP銀行客戶，且設有存款上限，需為10萬元至50萬元新資金，超過50萬元就沒有5厘。

最新有創興銀行收起3個月5.3厘高息，改為5厘，且需300萬元新資金；100萬元則為4.9厘。另外，若是全新客戶完成指定項目，50萬元起存仍有5厘。

而華僑銀行早前一度提供168天5.3厘，但僅上架一周，便已「夠數」下架，目前該行的最高年利率為4.65厘。

12個月5.25厘屬財務公司
銀行短加長減

12個月存期則向下調整，雖然大眾財務有高達1年5.25厘的優惠，但銀行呈現「短加長減」的趨勢，目前最高僅4.7厘，不少銀行近日下調長息。

例如富融銀行上周大減12個月存期年利率，由4.7厘減至3.5厘。星展銀行本月亦把12個月存期由4.35厘減至4.15厘。較早前富邦銀行亦把12個存期減至4.6厘，平安壹賬通亦由4.8厘減至4.5厘。

滙豐恒生減存息

滙豐及恒生銀行上周五把6個月港元定存減至4.4厘，3個月減至4.5厘，詳情見︰【【港元定存】滙豐、恒生削港元存息　分析︰季節性「搶存」高峰已過

盤點各存期最高息之選

  • 12個月︰大眾財務50萬元起存5.25厘、銀行以匯立最高，10元起存4.7厘，新舊資金皆可。
  • 9個月︰較少銀行做9個月優惠，招商永隆提供4.45厘，但起存額需達500萬元。
  • 6個月︰華僑銀行4.9厘屬全新客戶優惠，並計及回贈；南洋商業銀行4.9厘屬特選理財客戶。兩者起存額均為100萬元新資金。
  • 3個月︰約10銀行有5厘，最高為大新銀行的5.3厘。
  • 2個月︰富邦銀行提供4.8厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。
  • 1個月︰虛銀眾安（ZA Bank）的加息券最高12厘，但以扭蛋形式送出，不是人人有份；滙豐證券客戶有最高10厘，工銀亞洲新客戶8厘。
  • 1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

盤點5厘高息（3個月存期或以上）

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
銀行年利率存款期起存額備註
大新銀行5.3厘3個月10萬元VIP客戶新資金
5.0厘100萬元現有資金於分行開立
信銀國際5.2厘3個月10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
（一般客戶5.1厘）
花旗銀行5.2厘
 		3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口
（一般客戶現有資金5厘）
交銀香港5.1厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
建行亞洲5.05厘3個月100萬元新資金
東亞銀行5.05厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶
集友銀行5.0厘3個月300萬元新資金
創興銀行5.0厘3個月300萬元分行新資金
50萬元全新客戶完成指定項目
南洋商業銀行5.0厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
工銀亞洲5.0厘3個月10萬元全新客戶分行新資金

5厘多屬大戶專享

信銀國際的3個月5.2厘，10萬元新資金起存，需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。但若是一般客戶也有5.1厘，1萬元起存也有5厘，可謂大小通吃。

東亞銀行的5.05厘屬於全新理財客戶專有，全新顯卓理財客戶10萬元起存，或全新顯卓私人理財客戶200萬元起存，3個月存期有5.05厘，大戶一季即賺$25,250。

建行亞洲的5.05厘需100萬元新資金，3個月存期可賺約1.2萬元。

交銀香港的5.1厘除了要新資金，也要指定理財客戶才可開立。

多間銀行逼近5厘

南洋商業銀行本月加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。

創興銀行雖然收起5.3厘，但其現有客戶有最高4.9厘。

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
信銀國際4.95厘3個月1萬元一般客戶、現有資金在電子渠道開立
創興銀行4.9厘3個月100萬元分行新資金
南洋商業銀行4.9厘6個月100萬元特選南商理財客戶新資金
大新銀行4.9厘4個月、
5個月		100萬元現有資金於分行開立
華僑銀行4.9厘6個月100萬元全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
集友銀行4.9厘3個月100萬元分行新資金
大眾銀行4.9厘3個月50萬元手機銀行新資金
富邦銀行4.9厘3個月50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.8厘6個月200萬元全新顯卓私人理財客戶
南洋商業銀行4.8厘3個月10萬元一般客戶新資金
平安壹賬通4.8厘4個月100元虛擬銀行，只有電子渠道

 

責任編輯︰廖毅然

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本文最後更新日期︰2023年12月13日

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欄名 : 存款收息

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