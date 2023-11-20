【定期存款2023】5.3厘再創新高！「5厘俱樂部」增至7間銀行（新增建行亞洲5厘）

下一篇文章
【定期存款】3個月存期 6個5厘選擇 大戶一季賺$25,000
無論美國加息是否已到頂，高息環境可能仍會持續多一段時間，上周五港元定期存款（3個月存期或以上）加至最高5.3厘，再創今年初以來的新高位。多間銀行加息，其中不少加至5厘水平。
3個月6.8厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，「5厘俱樂部」成員目前也有最少7間銀行。
然而，與今年初的存息戰有別，由於預期息口在短時間內見頂，銀行都集中爭奪大額的短期資金︰
|銀行存息戰階段
|5厘存款期
|5厘起存額
|2023年初
|由1個月至12個月都有，
遍布不同存期
|由1萬元至100萬元以上都有，
遍布不同門檻
|2023年底
|集中於3個月存期，
最長不超過半年
|部分高達500萬元，
即使低起存額，也要高端理財戶口
例如，建行亞洲今天（11月20日）加存息，3個月存期高達5厘，但起存額是極高的500萬元新資金，大戶短短一季激賺6.25萬元。
信銀國際的3個月5厘也是大戶專屬，要200萬元新資金。
5.3厘新高位屬於華僑銀行新設的168天存期，但需為「宏富理財」客戶的50萬元新資金，有高達5.3厘；138天存期有5.1厘。若是10萬元至50萬元以下，兩個存期亦分別有5.2厘及5厘。
一般客戶也有5厘高息，10萬元新資金，168天及138天存期均有5厘。
大新銀行也是重點吸納高端理財客戶，其3個月5.1厘雖然僅10萬元起存，但需為VIP客戶的新資金。如果是現有資金，則要100萬元才有5厘。
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|華僑銀行
|5.3厘
|168天
|50萬元
|宏富理財客戶新資金
|5.2厘
|10萬元
|5.1厘
|138天
|50萬元
|5.0厘
|10萬元
|大新銀行
|5.1厘
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|5.0厘
|100萬元
|VIP客戶現有資金
|建行亞洲
|5.0厘
|3個月
|500萬元
|新資金
|信銀國際
|5.0厘
|3個月
|200萬元
|分行新資金
|富邦銀行
|5.0厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興銀行
|5.0厘
（11月30日到期）
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|花旗銀行
|5.0厘
（11月25日到期）
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存
多間銀行逼近5厘
大眾銀行也加至接近5厘，其3個月存期牌價，若為50萬元加至4.7厘，若是手機銀行新資金，有額外0.2厘，即合共4.9厘。
虛擬銀行近日也有加息，天星銀行把6個月存期也加至4.5厘，與3個月存期看齊。而平安壹賬通上周一把12個月、6個月及4個月存期，一律加至4.8厘。
信銀國際的5厘要200萬元起存，但10萬元網上新資金，3個月存期也有4.9厘，逼近5厘，但需為CITICdiamond客戶，一般客戶則為4.8厘。
【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘 滙豐、恒生都有5厘
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|集友銀行
|4.95 厘（11月22日到期）
|108天
|300萬元
|分行新資金
|交銀香港
|4.95厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞銀行
|4.95厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
|創興銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可
|大眾銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.9厘
|3個月
|10萬元
|CITICdiamond手機新資金；
一般客戶為4.8厘
|集友銀行
|4.88厘
（11月22日到期）
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.85厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|12個月、
6個月、
|50萬元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|12個月、
6個月、
4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做
上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。
他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。
低門檻吼虛銀 現有資金4.8厘
雖然滙豐銀行把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有數間虛銀都有高達4.7厘或以上，最高4.8厘。
|虛擬銀行定存大比併
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|平安壹賬通
|4.8厘
|4.8厘
|4.8厘（4個月）
|100元
|匯立
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|10元
|富融
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|不設最低存款額
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|1000元
|眾安
|3.01厘
|2.51厘
|3.65厘（4個月）
|1元
|livibank
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
本文最後更新日期︰2023年11月20日
想知更多有關高息產品︰
【高息產品】5.5厘高息穩陣賺！T-Bill/T-Note/T-Bond有咩唔同？入手美債前必讀的事
【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升財息兼收 除咗盈富仲有呢啲選擇
10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價
【套利大法】借錢做定期 低成本創造被動收入？留意3大「伏位」
============
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息