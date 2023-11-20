【定期存款2023】5.3厘再創新高！「5厘俱樂部」增至7間銀行（新增建行亞洲5厘）

▲ 本周伊始，建行亞洲即加存息至5厘，令「5厘俱樂部」成員加至最少7間銀行。最高息是華僑銀行的5.3厘。

無論美國加息是否已到頂，高息環境可能仍會持續多一段時間，上周五港元定期存款（3個月存期或以上）加至最高5.3厘，再創今年初以來的新高位。多間銀行加息，其中不少加至5厘水平。

3個月6.8厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，「5厘俱樂部」成員目前也有最少7間銀行。

然而，與今年初的存息戰有別，由於預期息口在短時間內見頂，銀行都集中爭奪大額的短期資金︰

銀行存息戰階段 5厘存款期 5厘起存額 2023年初 由1個月至12個月都有，

遍布不同存期 由1萬元至100萬元以上都有，

遍布不同門檻 2023年底 集中於3個月存期，

最長不超過半年 部分高達500萬元，

即使低起存額，也要高端理財戶口

例如，建行亞洲今天（11月20日）加存息，3個月存期高達5厘，但起存額是極高的500萬元新資金，大戶短短一季激賺6.25萬元。

信銀國際的3個月5厘也是大戶專屬，要200萬元新資金。

5.3厘新高位屬於華僑銀行新設的168天存期，但需為「宏富理財」客戶的50萬元新資金，有高達5.3厘；138天存期有5.1厘。若是10萬元至50萬元以下，兩個存期亦分別有5.2厘及5厘。

一般客戶也有5厘高息，10萬元新資金，168天及138天存期均有5厘。

大新銀行也是重點吸納高端理財客戶，其3個月5.1厘雖然僅10萬元起存，但需為VIP客戶的新資金。如果是現有資金，則要100萬元才有5厘。

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 華僑銀行 5.3厘 168天 50萬元 宏富理財客戶新資金 5.2厘 10萬元 5.1厘 138天 50萬元 5.0厘 10萬元 大新銀行 5.1厘 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 5.0厘 100萬元 VIP客戶現有資金 建行亞洲 5.0厘 3個月 500萬元 新資金 信銀國際 5.0厘 3個月 200萬元 分行新資金 富邦銀行 5.0厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 創興銀行 5.0厘

（11月30日到期） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗銀行 5.0厘

（11月25日到期） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存

多間銀行逼近5厘

大眾銀行也加至接近5厘，其3個月存期牌價，若為50萬元加至4.7厘，若是手機銀行新資金，有額外0.2厘，即合共4.9厘。

虛擬銀行近日也有加息，天星銀行把6個月存期也加至4.5厘，與3個月存期看齊。而平安壹賬通上周一把12個月、6個月及4個月存期，一律加至4.8厘。

信銀國際的5厘要200萬元起存，但10萬元網上新資金，3個月存期也有4.9厘，逼近5厘，但需為CITICdiamond客戶，一般客戶則為4.8厘。

【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘 滙豐、恒生都有5厘

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 集友銀行 4.95 厘（11月22日到期） 108天 300萬元 分行新資金 交銀香港 4.95厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 4.95厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 華僑銀行 4.9厘 6個月 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞 創興銀行 4.9厘 3個月 50萬元 現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可 大眾銀行 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 信銀國際 4.9厘 3個月 10萬元 CITICdiamond手機新資金；

一般客戶為4.8厘 集友銀行 4.88厘

（11月22日到期） 3個月 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 4.85厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 12個月、

6個月、 50萬元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.8厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 平安壹賬通 4.8厘 12個月、

6個月、

4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

低門檻吼虛銀 現有資金4.8厘

雖然滙豐銀行把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有數間虛銀都有高達4.7厘或以上，最高4.8厘。

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘（4個月） 100元 匯立 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 富融 4.7厘 4.7厘 4.4厘 不設最低存款額 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 眾安 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元



本文最後更新日期︰2023年11月20日

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