【定期存款2023】5.28厘最後倒數　財務公司1年5.25厘　銀行短加長減（盤點各存期最高息之選）

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【定期存款】6個月4.9厘、半年收息$24,500！現有資金4.65厘
2023年踏入最後一個月，雖然美國息口有機會已見頂，但在香港，高息環境可能仍會持續多一段時間，港元定期存款（3個月存期或以上）仍有最高5.3厘，繼續創今年初以來的新高位。
然而，12個月存期則向下調整，雖然大眾財務有高達1年5.25厘的優惠，但銀行呈現「短加長減」的趨勢，目前最高僅4.7厘，不少銀行近日下調長息。
例如富融銀行上周大減12個月存期年利率，由4.7厘減至3.5厘。星展銀行本月亦把12個月存期由4.35厘減至4.15厘。較早前富邦銀行亦把12個存期減至4.6厘，平安壹賬通亦由4.8厘減至4.5厘。
1個月5.28厘現有資金 倒數兩天
反而短存期大加特加，最新出現1個月5.28厘高息，新舊資金皆可，暫定在明日（12月12日）截止！詳情可看︰【【港元定存】1個月5.28厘速賺$2,200、現有資金可開立】
至於3個月存期，6.9厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，目前也有多約10間銀行3個月有5厘水平，若以100萬元本金計，短短一季最少賺走$12,500！
滙豐恒生減存息
滙豐及恒生銀行上周五把6個月港元定存減至4.4厘，3個月減至4.5厘，詳情見︰【【港元定存】滙豐、恒生削港元存息 分析︰季節性「搶存」高峰已過】
盤點各存期最高息之選
5.3厘僅剩2間銀行
華僑銀行的168天5.3厘僅上架一周，便已「夠數」下架，目前最高年利率跌穿5厘。
5.3厘還剩2間銀行，創興銀行把5.3厘的優惠延至12月15日，一季速賺近4萬元。而起存額較低的5.2厘優惠更延至12月底，大小起存額通吃。
大新銀行的3個月存期繼續有5.3厘，適用於VIP客戶的10萬至50萬元新資金。
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|創興銀行
|5.3厘
|3個月
|300萬元
|分行新資金
|5.2厘
|100萬元
|5.2厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|5.1厘
|50萬元
|現有客戶、現有資金網上開立
|大新銀行
|5.3厘
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|5.0厘
|100萬元
|現有資金於分行開立
|信銀國際
|5.2厘
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
（一般客戶5.1厘）
|花旗銀行
|5.2厘
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口
（一般客戶現有資金5厘）
|建行亞洲
|5.15厘
|3個月
|100萬元
|新資金
|交銀香港
|5.1厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞銀行
|5.05厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|集友銀行
|5.0厘
|3個月
|300萬元
|新資金
|南洋商業銀行
|5.0厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|5.0厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
5厘多屬大戶專享
信銀國際最新把3個月存期加至5.2厘，10萬元新資金起存，需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。但若是一般客戶也有5.1厘，1萬元起存也有5厘，可謂大小通吃。
東亞銀行最新加至5.05厘，但屬於全新理財客戶專有，全新顯卓理財客戶10萬元起存，或全新顯卓私人理財客戶200萬元起存，3個月存期有5.05厘，大戶一季即賺$25,250。
建行亞洲的5.15厘需100萬元新資金，3個月存期可賺近1.3萬元。
交銀香港近日也加至5.1厘，但除了要新資金之餘，也要指定理財客戶才可開立。
多間銀行逼近5厘
南洋商業銀行本周加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。
創興銀行早前加息後，高門檻的有5厘以上，低門檻5000元起存、現有客戶現有資金，3個月存期也有4.95厘，逼近5厘。
集友銀行最新把100萬元新資金加至4.9厘。
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|信銀國際
|4.95厘
|3個月
|1萬元
|一般客戶、現有資金在電子渠道開立
|創興銀行
|4.95厘
|3個月
|5000元
|南洋商業銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大新銀行
|4.9厘
|4個月、
5個月
|100萬元
|現有資金於分行開立
|華僑銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
|集友銀行
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|富邦銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|大眾銀行
|4.8厘
|6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
責任編輯︰廖毅然
本文最後更新日期︰2023年12月11日
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欄名 : 存款收息