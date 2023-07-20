【定期存款2023】4.4厘存1個月速賺$1800、12個月破頂4.4厘｜最新7月份定期存款

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定期存款利率邊間好？新資金加至4.5厘、現有資金4.3厘 （7月20日更新）
銀色債券保證回報達到5厘，無論年利率或年期都勝過一眾定期存款。華僑銀行隨即收起4.5厘高息，或轉谷銀債。不過，3個月定存仍然重現4.5厘高位，屬富邦銀行的優惠；富邦今日（7月20日）更把12個月、6個月以至1個月及2個月存期，全部加至4.4厘，都屬新高水平。
1個月4.4厘，存50萬可速賺逾1800元，除了個別銀行的新客戶優惠以外，這是最賺息的短期定存。
相比銀債要鎖住資金3年，短期定存靈活性較為優勝。以下即看各銀行的高息定期︰
7月份高息定存優惠
|富邦連環加息、重推4.5厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|3個月
|4.5厘（新推出）
|100萬元
|12個月、6個月、3個月、2個月、1個月
|4.4厘（7月20日加息）
|50萬元
|華僑銀行收起4.5厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|華僑銀行
|12個月
|4.15厘（7月14日減息）
|10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶）
|288天
|4.1厘（7月14日減息）
|6個月
|4.05厘（7月14日減息）
|南商加至4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|3個月
|4.3厘（新推出）
|100萬元（指定理財客戶）
|6個月
|4.15厘（新推出）
|12個月
|4.0厘（新推出）
|虛擬銀行連環加息
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|匯立銀行
|9個月、6個月
|4.3厘（7月18日加息）
|10元
|富融
|6個月
|4.2厘（7月15日加息）
|不設最低存款額
|平安壹賬通
|6個月、3個月
|4.1厘（7月11日加息）
|100元
|建行亞洲延續20厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|建行亞洲
|1星期
|20厘（延續）
|50萬元
|3個月
|4.4厘（延續）
|100萬元（新客戶）
|1個月
|3.5厘（延續）
|東亞銀行下調至4.2厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞銀行
|3個月
|4.2厘（減息）
|200萬元（新客戶）
|6個月
|4.1厘（減息）
|12個月
|4.0厘
|創興4.4厘高息下架
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|創興
|3個月
|4.4厘（已到期）
|300萬元
|3個月
|4.2厘（新客戶）
|50萬元
其他4厘選擇
若不計滙豐等大行給予特選客戶的高息優惠，目前3個月或以上存期，最高是華僑永亨的4.5厘，其次是建行亞洲及東亞銀行的4.4厘。這些上述都有提及，以下盤點其他4厘選擇。
|4厘高息
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|大眾銀行
|6個月、3個月
|4.3厘
|50萬元
|工銀亞洲
|98天
|4.2厘
|300萬元（80萬元4.1厘）
|188天
|4.1厘
|300萬元（80萬元4.0厘）
|花旗
|3個月
|4.2厘
|5萬元（指定戶口新客戶）
|招商永隆
|9個月、6個月、3個月
|4.1厘
|50萬元
|交銀香港
|3個月
|4.1厘
|100萬元
|集友
|6個月、3個月
|4.1厘
|100萬元
低門檻4厘之選
近日低門檻4厘漸多，尤其當虛銀接連加息後，6個月最高有4.3厘，10元便可起存。大眾銀行隨即跟進，10萬元以下最高有4.2厘；恒生一般客戶、1萬元起存有4.1厘；星展5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦有4厘；招商永隆1萬元起存，3至9個月都有4.05厘︰
|低門檻的4厘選擇
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|匯立
|10元
|4.3厘
|6個月
|大眾銀行
|10萬元以下
|4.2厘
|6個月、3個月
|富融
|不設最低存款額
|4.2厘
|6個月
|東亞
|2萬元（新客戶）
|4.15厘
|3個月
|4.05厘
|6個月
|恒生
|1萬元
|4.1厘
|3個月
|平安壹賬通
|100元
|4.1厘
|6個月、3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|9個月、6個月、3個月
|星展
|5萬元
|4.05厘
|12個月、6個月
|4.0厘
|4個月、3個月
|信銀國際
|1萬元
|4.0厘
|3個月
|創興
|5000元（新舊資金皆可）
|4.0厘
|3個月
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
星展10厘 一周速賺近千元
星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。
大行參戰 恒生4.1厘人人有份
多家大行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但除了恒生之外，其他均只限特選客戶或指定理財客戶︰
|大型銀行特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐
|4.91厘
|4.97厘
|5.0厘
|50萬元
|渣打
|/
|4.4厘
|4.4厘
|10萬元
|中銀香港
|4.0厘
|4.1厘
|4.1厘
|1萬元
|恒生
|/
|3.3厘
|4.1厘
|1萬元
但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，大型銀行一般客戶的牌價如下︰
|大型銀行非特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.2厘
|4.1厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。
本文最後更新日期︰2023年7月20日
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欄名 : 存款收息