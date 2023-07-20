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【定期存款2023】4.4厘存1個月速賺$1800、12個月破頂4.4厘｜最新7月份定期存款

收息攻略 11:30 2023/07/20

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銀色債券保證回報達到5厘，無論年利率或年期都勝過一眾定期存款。華僑銀行隨即收起4.5厘高息，或轉谷銀債。不過，3個月定存仍然重現4.5厘高位，屬富邦銀行的優惠；富邦今日（7月20日）更把12個月、6個月以至1個月及2個月存期，全部加至4.4厘，都屬新高水平。

1個月4.4厘，存50萬可速賺逾1800元，除了個別銀行的新客戶優惠以外，這是最賺息的短期定存。

相比銀債要鎖住資金3年，短期定存靈活性較為優勝。以下即看各銀行的高息定期︰

7月份高息定存優惠

富邦連環加息、重推4.5厘
銀行存款期年利率入場費
富邦3個月4.5厘（新推出）100萬元
12個月、6個月、3個月、2個月、1個月4.4厘（7月20日加息）50萬元

 

華僑銀行收起4.5厘
銀行存款期年利率入場費
華僑銀行12個月4.15厘（7月14日減息）10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶）
288天4.1厘（7月14日減息）
6個月4.05厘（7月14日減息）

 

南商加至4.3厘
銀行存款期年利率入場費
南洋商業銀行3個月4.3厘（新推出）100萬元（指定理財客戶）
6個月4.15厘（新推出）
12個月4.0厘（新推出）

 

虛擬銀行連環加息
銀行存款期年利率入場費
匯立銀行9個月、6個月4.3厘（7月18日加息）10元
富融6個月4.2厘（7月15日加息）不設最低存款額
平安壹賬通6個月、3個月4.1厘（7月11日加息）100元

 

建行亞洲延續20厘
銀行存款期年利率入場費
建行亞洲1星期20厘（延續）50萬元
3個月4.4厘（延續）100萬元（新客戶）
1個月3.5厘（延續）

 

東亞銀行下調至4.2厘
銀行存款期年利率入場費
東亞銀行3個月4.2厘（減息）200萬元（新客戶）
6個月4.1厘（減息）
12個月4.0厘

 

創興4.4厘高息下架
銀行存款期年利率入場費
創興3個月4.4厘（已到期）300萬元
3個月4.2厘（新客戶）50萬元

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

  • 富邦重推4.5厘︰富邦在本月初一度收起3個月4.5厘的優惠，但目前再度推出，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可），存100萬元賺息$11,250。至於12個月或6個月存期，最新也加至4.4厘，同樣屬新高位，是手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。
  • 建行亞洲4.4厘︰建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。
  • 東亞200萬4.2厘︰東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期由4.4厘減至4.2厘，6個月由4.2厘減至4.1厘。
  • 華僑銀行4.15厘︰宏富理財客戶的新資金優惠，388天存期4.5厘不再，最新12個月存期減息至4.15厘，起存門檻降低至10萬元；288天及6個月存期，分別降至4.1厘和4.05厘。若是一般客戶，存款50萬元也可有同樣年利率。
  • 創興3個月4.2厘︰創興收起3個月4.4厘的優惠，目前最高是4.2厘，屬新客戶優惠；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.15厘，$5000元起存也有4厘。

其他4厘選擇

若不計滙豐等大行給予特選客戶的高息優惠，目前3個月或以上存期，最高是華僑永亨的4.5厘，其次是建行亞洲及東亞銀行的4.4厘。這些上述都有提及，以下盤點其他4厘選擇。

4厘高息
銀行存款期年利率入場費
大眾銀行6個月、3個月4.3厘50萬元
工銀亞洲98天4.2厘300萬元（80萬元4.1厘）
188天4.1厘300萬元（80萬元4.0厘）
花旗3個月4.2厘5萬元（指定戶口新客戶）
招商永隆9個月、6個月、3個月4.1厘50萬元
交銀香港3個月4.1厘100萬元
集友6個月、3個月4.1厘100萬元

低門檻4厘之選

近日低門檻4厘漸多，尤其當虛銀接連加息後，6個月最高有4.3厘，10元便可起存。大眾銀行隨即跟進，10萬元以下最高有4.2厘；恒生一般客戶、1萬元起存有4.1厘；星展5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦有4厘；招商永隆1萬元起存，3至9個月都有4.05厘︰

低門檻的4厘選擇
銀行入場費年利率存款期
匯立10元4.3厘6個月
大眾銀行10萬元以下4.2厘6個月、3個月
富融不設最低存款額4.2厘6個月
東亞2萬元（新客戶）4.15厘3個月
4.05厘6個月
恒生1萬元4.1厘3個月
平安壹賬通100元4.1厘6個月、3個月
招商永隆1萬元4.05厘9個月、6個月、3個月
星展5萬元4.05厘12個月、6個月
4.0厘4個月、3個月
信銀國際1萬元4.0厘3個月
創興5000元（新舊資金皆可）4.0厘3個月

建行20厘  一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

  • 需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。
  • 必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。
  • 認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

星展10厘  一周速賺近千元

星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。

大行參戰　恒生4.1厘人人有份

多家大行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但除了恒生之外，其他均只限特選客戶或指定理財客戶︰

大型銀行特選客戶優惠
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐4.91厘4.97厘5.0厘50萬元
渣打/4.4厘4.4厘10萬元
中銀香港4.0厘4.1厘4.1厘1萬元
恒生/3.3厘4.1厘1萬元

但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，大型銀行一般客戶的牌價如下︰

大型銀行非特選客戶優惠
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
恒生/3.2厘4.1厘1萬元
滙豐/3.4厘3.3厘1萬元
渣打3.4厘3.4厘3.3厘1萬元
中銀香港3.4厘3.4厘3.3厘1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。

​​

本文最後更新日期︰2023年7月20日

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