【定期存款2023】4個月4.88厘、6個月4.7厘！銀行瘋搶年結資金、比綠債賺息更多

綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，但銀行不讓綠債專美，近日乘着HIBOR高企，紛紛再加定存息，3個月、4個月有4.88厘，均屬快閃優惠，當中4個月4.88厘，大戶速賺$24,400。

6個月存期也有幾個4.7厘的選擇，雖然較上周略為減息，但若果有一定本金，實際賺息比綠債更多。以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選，銀行集中吸納年結資金，因此近日高息的存期多集中在3至6個月。

花旗銀行5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人銀行客戶，並持有指定產品結餘

信銀國際4.88厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 3個月 200萬元 分行新資金

東亞4.88厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 4個月 10萬元 分行新資金

建行亞洲4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金

大新銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 6個月 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶

大眾銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月、6個月 50萬元 手機銀行新資金

富邦銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 6個月 100萬元 手機銀行新資金

工銀亞洲4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 128天 300萬元 理財金客戶分行新資金

滙豐銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 尚玉或卓越理財客戶新資金

中銀香港4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 個人客戶網上新資金

富融銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 不設最低起存額 虛擬銀行，只有電子渠道

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.4厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行 24個月年利率 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 富融 / 4.0厘 4.5厘 4.3厘 不設最低存款額 匯立 4.4厘 4.2厘 3.2厘 3.0厘 10元 平安壹賬通 / 3.7厘 3.7厘 4.2厘（4個月） 100元 Mox Bank 3.8厘 4.0厘 3.8厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 / 3.1厘 3.1厘 4.0厘 1000元 livibank / 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元 眾安 / 3.01厘 2.51厘 2.21厘 1元

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綠色債券的4.75厘抵唔抵玩？如果以較小本金的角度計算，綠債比定期存款賺息更多︰

高息產品 年期 年利率 實際賺息（假設5萬元本金） 綠色債券 3年 4.75厘 7125元 定期存款 2年 4.4厘（匯立銀行） 4400元 1年 4.2厘（星展銀行） 2100元 6個月 4.6厘（大眾銀行） 1150元 3個月 5.0厘（花旗銀行） 625元 註︰目前1年期定期存款最高4.6厘，6個月最高4.7厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的銀行作比較

綠債的保證回報達4.75厘，假設你抽中5手，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。

高息的定期存款門檻很高，存期又比綠債短，若以2年期4.4厘計算，合共收息4400元，比綠債低，其他存期賺息更少。

然而，今期綠債的認購反應佳，去年一人最多可獲5手，今年認購人數若超過去年的50萬人，每人獲派發的可能是3至4手。

若果你是大戶，有50萬元資金想放收息產品，綠債未必可以滿足到你，選擇定期存款賺息更多，齊看下表︰

高息產品 年期 年利率 本金（假設） 實際賺息 綠色債券 3年 4.75厘 5萬元 7125元 定期存款 1年 4.6厘（富邦銀行） 50萬元 23,000元 9個月 4.38厘（華僑銀行） 50萬元 16,425元 6個月 4.7厘（大新銀行） 50萬元 11,750元 4個月 4.88厘（東亞銀行） 50萬元 8,133元 3個月 4.88厘（信銀國際） 200萬元 24,000元

上表可見，綠債對大戶而言其實只算小菜一碟，因為可分到的手數有限。反而定期存款可以大額開立，不用存夠3年，也能賺到逾萬元利息。

本文最後更新日期︰2023年9月26日

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