【定期存款2023】4個月4.88厘、半年期4.9厘！5款高息定存　比綠債賺息更多

綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，但銀行不讓綠債專美，近日乘着HIBOR高企，紛紛再加定存息，3個月、4個月有4.88厘，均屬快閃優惠，當中4個月4.88厘，大戶速賺$24,400。

6個月存期也驚現4.9厘，直逼5厘水平之餘，更高息過綠債，以下推介5款比綠債4.75厘更高息的選擇。

花旗銀行5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人銀行客戶，並持有指定產品結餘

大新銀行4.9厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.9厘 6個月 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶

信銀國際4.88厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 3個月 200萬元 分行新資金

東亞4.88厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 4個月 10萬元 分行新資金

建行亞洲4.8厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.8厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金

上述5個比綠債更高息的選擇當中，花旗的5厘門檻最高，因為要求是私人銀行客戶（資產值要有800萬元），並且同時要持有指定產品結存達7.8萬元，才可以開立3個月5厘定存。

大新銀行的6個月4.9厘也是新客戶優惠，10萬至50萬元，需為全新VIP銀行客戶。

現有客戶方面可以考慮信銀國際的3個月4.88厘及東亞的4個月4.88厘，兩者都是快閃優惠，信銀只做到9月27日，東亞則是暫定9月30日。

建行亞洲也有高達4.8厘，不過起存額都有一定要求，要100萬元新資金。上述高息過綠債的優惠當中，以東亞的門檻較低，10萬元可起存。

逾10銀行近日加存息︰

大新銀行4.9厘︰ 大新銀行把6個月存期進一步加至4.9厘，比綠色債券的保證回報4.75厘更高。優惠適用於全新VIP銀行服務客戶，起存額不高，10萬元至50萬元可開立。

大新銀行把6個月存期進一步加至4.9厘，比綠色債券的保證回報4.75厘更高。優惠適用於全新VIP銀行服務客戶，起存額不高，10萬元至50萬元可開立。 信銀國際4.88厘︰ 7日快閃優惠，需達200萬元的分行新資金，3個月有4.88厘，大戶速賺$24,400。網上新資金，10萬元起存，6個月存期4.65厘，3個月存期4.35厘，12個月存期也加至4.2厘。

7日快閃優惠，需達200萬元的分行新資金，3個月有4.88厘，大戶速賺$24,400。網上新資金，10萬元起存，6個月存期4.65厘，3個月存期4.35厘，12個月存期也加至4.2厘。 東亞4.88厘︰ 東亞銀行新設4個月存期，高達4.88厘，所有客戶也可開立，需為10萬元起的分行新資金。其3個月存期最高4.6厘（此前為4.4厘），適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存。

東亞銀行新設4個月存期，高達4.88厘，所有客戶也可開立，需為10萬元起的分行新資金。其3個月存期最高4.6厘（此前為4.4厘），適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存。 建行亞洲4.8厘︰ 連日都有加息，3個月存期最新加至4.8厘，100萬元新資金起存，一季收息$12,250。12個月及6個月都有4.2厘，適用於所有客戶新資金，也是100萬元起存。

連日都有加息，3個月存期最新加至4.8厘，100萬元新資金起存，一季收息$12,250。12個月及6個月都有4.2厘，適用於所有客戶新資金，也是100萬元起存。 富邦4.7厘︰ 分行新資金，100萬元起存，屬6個月存期；而手機銀行新資金，12個月存期也加至4.6厘，屬全城最高長息。

分行新資金，100萬元起存，屬6個月存期；而手機銀行新資金，12個月存期也加至4.6厘，屬全城最高長息。 大眾銀行4.6厘︰ 大眾銀行3個月及6個月存期的牌價均為4.3厘，手機銀行新資金額外再多0.3厘，即高達4.6厘。需50萬元起存，但1萬元或以上也有4.5厘。

大眾銀行3個月及6個月存期的牌價均為4.3厘，手機銀行新資金額外再多0.3厘，即高達4.6厘。需50萬元起存，但1萬元或以上也有4.5厘。 工銀亞洲4.5厘︰ 新設128天存期，最高達4.5厘，屬300萬元起存額，但80萬元起存也有4.4厘。

新設128天存期，最高達4.5厘，屬300萬元起存額，但80萬元起存也有4.4厘。 富融4.3厘︰ 虛銀早前經歷減息潮後，富融銀行上周重新加息，9月18日再把6個月存期由4.2厘進一步加至4.3厘。

虛銀早前經歷減息潮後，富融銀行上周重新加息，9月18日再把6個月存期由4.2厘進一步加至4.3厘。 滙豐4.2厘︰ 尚玉或卓越理財客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘；HSBC One客戶低0.2厘，分別為4厘及3.8厘。

尚玉或卓越理財客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘；HSBC One客戶低0.2厘，分別為4厘及3.8厘。 中銀4.2厘︰ 一般客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘，與滙豐的尚玉客戶優惠看齊。

一般客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘，與滙豐的尚玉客戶優惠看齊。 渣打4.2厘︰ 一般客戶新資金，6個月存期加至4.2厘，與滙豐及中銀看齊。

一般客戶新資金，6個月存期加至4.2厘，與滙豐及中銀看齊。 恒生4.2厘︰ 9月19日新加息，6個月存期有4.2厘，與滙豐及中銀看齊，一般綜合客戶新資金。

9月19日新加息，6個月存期有4.2厘，與滙豐及中銀看齊，一般綜合客戶新資金。 交銀香港4.15厘︰ 6個月存期加至4.15厘，屬低門檻之中較高水平，因起存額僅2萬元，且新舊資金皆可。

6個月存期加至4.15厘，屬低門檻之中較高水平，因起存額僅2萬元，且新舊資金皆可。 上商4.13厘︰ 上商也加6個月存息，僅1000元起存有4.13厘，3個月存期也升穿4厘。

上商也加6個月存息，僅1000元起存有4.13厘，3個月存期也升穿4厘。 天星4厘︰虛銀天星銀行把3個月存期年利率，由3.8厘重新加至4厘水平。

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綠色債券的4.75厘抵唔抵玩？如果以較小本金的角度計算，綠債比定期存款賺息更多︰

高息產品 年期 年利率 實際賺息（假設5萬元本金） 綠色債券 3年 4.75厘 7125元 定期存款 2年 4.2厘（匯立銀行） 4200元 1年 4.2厘（星展銀行） 2100元 6個月 4.5厘（大眾銀行） 1125元 3個月 6.6厘（眾安銀行） 825元 註︰目前1年期定期存款最高4.6厘，6個月最高4.9厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的銀行作比較

綠債的保證回報達4.75厘，假設你抽中5手，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。

高息的定期存款門檻很高，存期又比綠債短，若以2年期4.2厘計算，合共收息4200元，比綠債低，其他存期賺息更少。

然而，今期綠債的認購反應佳，去年一人最多可獲5手，今年認購人數若超過去年的50萬人，每人獲派發的可能是3至4手。

若果你是大戶，有50萬元資金想放收息產品，綠債未必可以滿足到你，選擇定期存款賺息更多，齊看下表︰

高息產品 年期 年利率 本金（假設） 實際賺息 綠色債券 3年 4.75厘 5萬元 7125元 定期存款 1年 4.6厘（富邦銀行） 50萬元 23,000元 9個月 4.38厘（華僑銀行） 50萬元 16,425元 6個月 4.9厘（大新銀行） 50萬元 12,250元 4個月 4.88厘（東亞銀行） 50萬元 8,133元 3個月 4.88厘（信銀國際） 200萬元 24,000元

上表可見，綠債對大戶而言其實只算小菜一碟，因為可分到的手數有限。反而定期存款可以大額開立，不用存夠3年，也能賺到逾萬元利息。

本文最後更新日期︰2023年9月22日

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