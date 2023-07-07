【定期存款2023】388天4.5厘新高位、12個月4.2厘破頂｜最新7月份定期存款

踏入7月份，半年結雖過，定期存款卻再見高位。富邦雖然撤走3個月4.5厘優惠，但華僑銀行（前稱華僑永亨）延續388天存期優惠，並加至4.5厘，長存期有破頂水平，實屬今年罕見，而且起存門檻由20萬元降至10萬元。

該行的6個月存期也加至4.25厘，亦屬破頂水平。

大眾銀行在周五加息，12個月存期有4.2厘，屬破頂水平。

南洋商業銀行本周也有加息，3個月4.3厘屬市場偏高水平。

而建行亞洲的全城最高20厘息延續至9月底，東亞的4厘高息亦有延續，但最新減了息。齊看下表︰

7月份高息定存優惠

華僑銀行4.5厘破頂 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 388天 4.5厘 10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶） 288天 4.35厘 6個月 4.25厘

南商加至4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 218天 4.08厘（已到期） 100萬元 3個月 4.3厘（新推出） 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘（新推出） 12個月 4.0厘（新推出）

建行亞洲延續20厘 銀行 存款期 年利率 入場費 建行亞洲 1星期 20厘（延續） 50萬元 3個月 4.4厘（延續） 100萬元（新客戶） 1個月 3.5厘（延續）

大眾銀行4.2厘 銀行 存款期 年利率 入場費 大眾銀行 12個月、6個月、3個月 4.2厘（7月7日加息） 50萬元 4.1厘（7月7日加息） 10萬元以下

東亞銀行延續4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞銀行 3個月 4.2厘（減息） 200萬元（新客戶） 6個月 4.1厘（減息） 12個月 4.0厘

富邦4.5厘高息已到期 銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 3個月 4.5厘（已到期） 100萬元 12個月、6個月、3個月 4.1厘（延續） 50萬元

創興4.4厘高息下架 銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.4厘（已到期） 300萬元 3個月 4.2厘（新客戶） 50萬元

華僑銀行4.5厘︰ 宏富理財客戶的新資金優惠，388天存期由4.38厘加至4.5厘，且起存門檻降低至10萬元；288天及6個月存期，也分別加至4.35厘及4.25厘。若是一般客戶，存款50萬元也可有同樣年利率。50萬元起存，388天可賺息約2.39萬元，6個月也收息約1.06萬元。

宏富理財客戶的新資金優惠，388天存期由4.38厘加至4.5厘，且起存門檻降低至10萬元；288天及6個月存期，也分別加至4.35厘及4.25厘。若是一般客戶，存款50萬元也可有同樣年利率。50萬元起存，388天可賺息約2.39萬元，6個月也收息約1.06萬元。 建行亞洲4.4厘︰ 建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。

建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。 東亞200萬4.2厘︰ 東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期由4.4厘減至4.2厘，6個月由4.2厘減至4.1厘。

東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期由4.4厘減至4.2厘，6個月由4.2厘減至4.1厘。 大眾銀行4.2厘︰ 現有資金也可，12個月、6個月及3個月，存款額50萬元有4.2厘，當中12個月存期為市場新高的息率。

現有資金也可，12個月、6個月及3個月，存款額50萬元有4.2厘，當中12個月存期為市場新高的息率。 創興3個月4.2厘︰ 創興收起3個月4.4厘的優惠，目前最高是4.2厘，屬新客戶優惠；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.15厘，$5000元起存也有4厘。

創興收起3個月4.4厘的優惠，目前最高是4.2厘，屬新客戶優惠；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.15厘，$5000元起存也有4厘。 富邦4.1厘︰富邦收起3個月4.5厘的優惠，目前最高息為4.1厘，手機銀行新資金的優惠，50萬元起存額，12個月、6個月及3個月都有4.1厘。

其他4厘選擇

若不計滙豐等大行給予特選客戶的5厘高息優惠，目前3個月或以上存期，最高是華僑永亨的4.5厘，其次是建行亞洲及東亞銀行的4.4厘，這些上述都有提及，以下盤點其他4厘選擇。

其他「4厘俱樂部」成員（僅計3個月或以上存期） 銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 4.2厘 300萬元

（10萬元4厘） 188天 4.1厘 300萬元

（80萬元4厘） 信銀國際 6個月、3個月 4.1厘 1萬元 招商永隆 9個月、6個月、3個月 4.1厘 50萬元 交銀香港 3個月 4.1厘 100萬元 集友 3個月 4.1厘 100萬元 星展 12個月、6個月 4.05厘 5萬元 4個月、3個月 4.0厘 花旗 3個月 4.0厘 100萬元（新客戶）

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工銀亞洲4.2厘︰ 工銀亞洲98天存期有4.2厘，300萬元起存，但80萬元起存也有4.1厘，10萬元起存有4厘。

工銀亞洲98天存期有4.2厘，300萬元起存，但80萬元起存也有4.1厘，10萬元起存有4厘。 信銀國際4.1厘︰ 信銀國際低門檻可享4厘，3個月或6個月存期，1萬元新資金都有4.1厘，需在手機銀行開立。

信銀國際低門檻可享4厘，3個月或6個月存期，1萬元新資金都有4.1厘，需在手機銀行開立。 招商永隆4.1厘︰ 招商永隆9個月、6個月及3個月存期為4.1厘，50萬元起存，而1萬元起存也有4.05厘。

招商永隆9個月、6個月及3個月存期為4.1厘，50萬元起存，而1萬元起存也有4.05厘。 交銀香港4.1厘︰ 交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4.1厘，一季賺息逾1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.8厘。

交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4.1厘，一季賺息逾1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.8厘。 集友銀行4.1厘︰ 分行新資金開立，滿100萬元，3個月存期有4.1厘。

分行新資金開立，滿100萬元，3個月存期有4.1厘。 星展4.05厘︰ 星展銀行最新12個月及6個月存息為4.05厘，4個月及3個月最新也加至4厘，5萬元新資金便可，需經網上開立。

星展銀行最新12個月及6個月存息為4.05厘，4個月及3個月最新也加至4厘，5萬元新資金便可，需經網上開立。 花旗高門檻4厘︰花旗的3個月4厘，起存額雖只5萬元，但需為Citigold新客戶，又要持有指定產品結存，實際門檻並不低。

低門檻4厘之選

近日低門檻4厘漸多，最高仍是東亞，新指定戶口客戶2萬元起存有4.15厘。星展加存息後，5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦加至4厘；招商永隆1萬元起存，3至9個月都有4.05厘︰

低門檻的4厘選擇 銀行 入場費 年利率 存款期 東亞 2萬元（新客戶） 4.15厘 3個月 4.05厘 6個月 大眾銀行 10萬元以下 4.1厘 12個月、6個月、3個月 信銀國際 1萬元 4.1厘 6個月、3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 9個月、6個月、3個月 星展 5萬元 4.05厘 12個月、6個月 4.0厘 4個月、3個月 創興 5000元（新舊資金皆可） 4.0厘 3個月

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

星展10厘 一周速賺近千元

星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。

發鈔行參戰

三大發鈔行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但均只限特選客戶或指定理財客戶︰

大型銀行特選客戶優惠 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐 4.91厘 4.97厘 5.0厘 50萬元 渣打 / 4.4厘 4.4厘 10萬元 中銀香港 4.0厘 4.1厘 4.1厘 1萬元

但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，3大發鈔行一般客戶的牌價如下︰

大型銀行非特選客戶優惠 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐 / 3.4厘 3.3厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。

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本文最後更新日期︰2023年7月6日

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