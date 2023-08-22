【定期存款2023】24個月4.5厘　低門檻、現有資金｜高門檻5厘高息　搶銀債退款

上周因搶奪銀債退款而出現的加息潮，在傳統銀行方面有降溫跡象，大新銀行及建行亞洲本周都減了存息。然而，也有不少銀行加了息，東亞銀行最新加至4.6厘、華僑銀行重上4.4厘，而虛擬銀行更是連環加息，最新有匯立（WeLab Bank）把長息加至最高4.5厘全城最高。

匯立銀行的4.5厘屬24個月及18個月存期，起存額10元，毋需新資金。目前虛擬銀行當中，同樣有推的24個月存期的有Mox Bank，年利率為4.2厘，但需為新資金。

如果是6個月存期，有幾家虛銀為4.2厘；3個月存期方面，眾安的6.6厘設上限5萬元，實際收息約800元，其他幾家都普遍有4厘或以上。

下圖為虛銀定期存款大比併︰

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花旗5.2厘需為私人客戶

8月份定期存款有加無減，港元定存（3個月存期或以上）再見5厘高息！花旗銀行最新把3個月存期加至最高5.2厘，美元定存也加至同樣水平。雖然起存額僅5萬元，但要符合以下兩個條件，並非易事︰

需為花旗私人客戶業務戶口新客戶（資產管理金額需達800萬港元或以上）

需持有1萬美元或以上的指定產品結存（基金、債券、結構性產品、證券或人壽保險）

如果是門檻較低的Citigold新客戶，最高年利率是3個月4.2厘，也需要持有指定投資產品，優惠期同樣暫至8月26日。

創興銀行加至5厘

創興銀行也加至5厘，但明顯為吸納大額存戶，因為起存額要500萬元新資金才達5厘，100萬元或以上則有4.8厘，同為3個月存期。如果門檻低一點，全新客戶以50萬元開立，最高也有4.5厘。

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華僑銀行4.75厘

華僑銀行推出新優惠，9個月存期、50萬元或以上有4.75厘，最高存款金額為800萬元。若是5萬元至少於50萬元，則為4.5厘。

需留意，這優惠不一定要經該行認購銀債才可開立，只要符合銀債申請資格人士的新資金便可，當然銀債退款之金額亦可視作新資金。

信銀6個月4.68厘

信銀國際的銀債退款優惠，勝在門檻較低，1萬元便可起存，6個月存期有4.68厘，屬這個存期的破頂息，而12個月存期也有4.28厘。

富邦銀行6個月4.6厘

富邦銀行出現破頂息，6個月存期加至4.6厘，適用於100萬元或以上的分行新資金；3個月存期也有最高4.5厘。這項優惠另有美元部分，比港元更高息，6個月存期高達5.6厘，3個月存期5.5厘，適用於10萬美元或以上的新資金。

其他4.5厘或以上高息定存︰

大新銀行4.8厘︰ 全新VIP銀行服務客戶，3個月存期有4.8厘，10萬元起存，最多可存50萬元；現有VIP銀行服務客戶則為4.6厘，起存額要100萬元

全新VIP銀行服務客戶，3個月存期有4.8厘，10萬元起存，最多可存50萬元；現有VIP銀行服務客戶則為4.6厘，起存額要100萬元 東亞銀行4.6厘︰ 適用於銀債退款資金，3個月存期由原本的4.4厘，最新加至4.6厘，10萬元可起存

適用於銀債退款資金，3個月存期由原本的4.4厘，最新加至4.6厘，10萬元可起存 工銀亞洲4.6厘︰ 全新客戶分行新資金、10萬元至80萬元、1個月或3個月存期都有4.6厘；現有客戶也有4.5厘高息，適用於300萬元起存額的理財金大戶，存期為98天。

全新客戶分行新資金、10萬元至80萬元、1個月或3個月存期都有4.6厘；現有客戶也有4.5厘高息，適用於300萬元起存額的理財金大戶，存期為98天。 建行亞洲4.55厘︰ 建行亞洲最新把3個月新資金優惠減至4.45厘，而銀債退款則有額外0.1厘優惠，因此有4.55厘

建行亞洲最新把3個月新資金優惠減至4.45厘，而銀債退款則有額外0.1厘優惠，因此有4.55厘 招商永隆4.5厘︰全城最高長息，12個月、9個月及6個月存期、500萬元起存額，有4.5厘，大戶尊享

以上可見，4.5厘或以上的高息可謂「大包圍」，覆蓋各個不同存期，最驚喜是招商永隆，12個月、9個月及6個月都有4.5厘，長存期破全城最高，而且在不同門檻都有加息，就算是低門檻1萬元起存，也有4厘高息。

其他幾間則主要為3個月存期，主要吸引不想把資金鎖得太久的客戶。

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盤點逾10個4.5厘高息之選 銀行 年利率 存款期 存款額 花旗 5.2厘 3個月 5萬元（全新私人客戶） 創興銀行 5.0厘 3個月 500萬元（100萬元為4.8厘） 大新銀行 4.8厘 3個月 10萬元至50萬元（全新VIP客戶） 華僑銀行 4.75厘 9個月 50萬元 信銀國際 4.68厘 6個月 1萬元 東亞銀行 4.6厘 3個月 10萬元（需為銀債退款） 富邦銀行 4.6厘 6個月 100萬元 4.5厘 3個月 工銀亞洲 4.6厘 3個月、1個月 10萬元至80萬元（全新綜合賬戶） 4.5厘 98天 300萬元 建行亞洲 4.55厘 3個月 100萬元（需為銀債退款） 招商永隆 4.5厘 12個月、9個月、6個月 500萬元 創興銀行 4.5厘 3個月 50萬元（全新客戶完成指定項目） 匯立銀行 4.5厘 24個月、18個月 10元

低門檻4厘高息一覽

除了虛擬銀行，星展銀行、創興銀行及交銀香港也在近期加息，一同推高低門檻定存產品的息率︰

低門檻4厘 銀行 入場費 年利率 存款期 信銀國際 1萬元（銀債退款優惠） 4.68厘 6個月 4.28厘 12個月 東亞 10萬元（銀債退款優惠） 4.6厘 3個月 華僑銀行 5萬元 4.5厘 9個月 匯立 10元 4.5厘 24個月、18個月 4.3厘 12個月、9個月 星展 5萬元 4.4厘 12個月 4.3厘 6個月 Mox Bank 1元 4.4厘 12個月 4.2厘 24個月、6個月 平安壹賬通 100元 4.2厘 6個月、4個月、3個月 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 4.0厘 3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 12個月、9個月、6個月、3個月 恒生 1萬元 4.1厘 3個月 創興 5000元 4.2厘 3個月 交銀香港 2萬元 4.0厘 6個月、3個月

其他4厘高息

工銀亞洲4.5厘（現有客戶） 銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 4.5厘 300萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.4厘 80萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.3厘 10萬元（個人客戶、分行新資金） 188天 4.3厘 300萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.2厘 80萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.1厘 10萬元（個人客戶、分行新資金）

南商加至4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 8個月 4.3厘 50萬元（所有客戶、分行新資金） 3個月 4.3厘 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘 12個月 4.0厘

華僑銀行12個月加至4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 12個月 4.4厘 10萬元（宏富理財客戶） 9個月 4.38厘 6個月 4.3厘

中銀、恒生先後加存息

大型銀行亦有調整，包括中銀香港及恒生等大行，也都跟隨滙豐，先後把非特選客戶的存息調高。滙豐較早前調升一般客戶的定期存款，6個月由3.4厘加至3.6厘（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.4厘；而3個月存期由3.3厘加至3.5厘，（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.3厘。

中銀其後加存息、與滙豐一致，一般客戶6個月存期最高3.6厘，3個月存期3.5厘。

恒生銀行最新也加息，優越私人理財及優越理財的6個月存期加至最高3.5厘，較此前高0.3厘，而優進理財或一般綜合戶口則為3.4厘。

不過這仍然和市場水平相差甚遠，其實滙豐有給予特選客戶超高息，據報滙豐特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘。若是中銀香港的特選客戶，據報也有4.1厘。

大型銀行一般客戶牌價 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.5厘 4.1厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.6厘 3.5厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.6厘 3.5厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的3個月4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。

本文最後更新日期︰2023年8月22日

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