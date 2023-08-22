【定期存款2023】24個月4.5厘　低門檻、現有資金｜高門檻5厘高息　搶銀債退款

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【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘 渣打馬拉松6厘（新增建行6.5厘）
上周因搶奪銀債退款而出現的加息潮，在傳統銀行方面有降溫跡象，大新銀行及建行亞洲本周都減了存息。然而，也有不少銀行加了息，東亞銀行最新加至4.6厘、華僑銀行重上4.4厘，而虛擬銀行更是連環加息，最新有匯立（WeLab Bank）把長息加至最高4.5厘全城最高。
匯立銀行的4.5厘屬24個月及18個月存期，起存額10元，毋需新資金。目前虛擬銀行當中，同樣有推的24個月存期的有Mox Bank，年利率為4.2厘，但需為新資金。
如果是6個月存期，有幾家虛銀為4.2厘；3個月存期方面，眾安的6.6厘設上限5萬元，實際收息約800元，其他幾家都普遍有4厘或以上。
下圖為虛銀定期存款大比併︰
花旗5.2厘需為私人客戶
8月份定期存款有加無減，港元定存（3個月存期或以上）再見5厘高息！花旗銀行最新把3個月存期加至最高5.2厘，美元定存也加至同樣水平。雖然起存額僅5萬元，但要符合以下兩個條件，並非易事︰
如果是門檻較低的Citigold新客戶，最高年利率是3個月4.2厘，也需要持有指定投資產品，優惠期同樣暫至8月26日。
創興銀行加至5厘
創興銀行也加至5厘，但明顯為吸納大額存戶，因為起存額要500萬元新資金才達5厘，100萬元或以上則有4.8厘，同為3個月存期。如果門檻低一點，全新客戶以50萬元開立，最高也有4.5厘。
【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因
華僑銀行4.75厘
華僑銀行推出新優惠，9個月存期、50萬元或以上有4.75厘，最高存款金額為800萬元。若是5萬元至少於50萬元，則為4.5厘。
需留意，這優惠不一定要經該行認購銀債才可開立，只要符合銀債申請資格人士的新資金便可，當然銀債退款之金額亦可視作新資金。
信銀6個月4.68厘
信銀國際的銀債退款優惠，勝在門檻較低，1萬元便可起存，6個月存期有4.68厘，屬這個存期的破頂息，而12個月存期也有4.28厘。
富邦銀行6個月4.6厘
富邦銀行出現破頂息，6個月存期加至4.6厘，適用於100萬元或以上的分行新資金；3個月存期也有最高4.5厘。這項優惠另有美元部分，比港元更高息，6個月存期高達5.6厘，3個月存期5.5厘，適用於10萬美元或以上的新資金。
其他4.5厘或以上高息定存︰
以上可見，4.5厘或以上的高息可謂「大包圍」，覆蓋各個不同存期，最驚喜是招商永隆，12個月、9個月及6個月都有4.5厘，長存期破全城最高，而且在不同門檻都有加息，就算是低門檻1萬元起存，也有4厘高息。
其他幾間則主要為3個月存期，主要吸引不想把資金鎖得太久的客戶。
【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息
|盤點逾10個4.5厘高息之選
|銀行
|年利率
|存款期
|存款額
|花旗
|5.2厘
|3個月
|5萬元（全新私人客戶）
|創興銀行
|5.0厘
|3個月
|500萬元（100萬元為4.8厘）
|大新銀行
|4.8厘
|3個月
|10萬元至50萬元（全新VIP客戶）
|華僑銀行
|4.75厘
|9個月
|50萬元
|信銀國際
|4.68厘
|6個月
|1萬元
|東亞銀行
|4.6厘
|3個月
|10萬元（需為銀債退款）
|富邦銀行
|4.6厘
|6個月
|100萬元
|4.5厘
|3個月
|工銀亞洲
|4.6厘
|3個月、1個月
|10萬元至80萬元（全新綜合賬戶）
|4.5厘
|98天
|300萬元
|建行亞洲
|4.55厘
|3個月
|100萬元（需為銀債退款）
|招商永隆
|4.5厘
|12個月、9個月、6個月
|500萬元
|創興銀行
|4.5厘
|3個月
|50萬元（全新客戶完成指定項目）
|匯立銀行
|4.5厘
|24個月、18個月
|10元
低門檻4厘高息一覽
除了虛擬銀行，星展銀行、創興銀行及交銀香港也在近期加息，一同推高低門檻定存產品的息率︰
|低門檻4厘
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|信銀國際
|1萬元（銀債退款優惠）
|4.68厘
|6個月
|4.28厘
|12個月
|東亞
|10萬元（銀債退款優惠）
|4.6厘
|3個月
|華僑銀行
|5萬元
|4.5厘
|9個月
|匯立
|10元
|4.5厘
|24個月、18個月
|4.3厘
|12個月、9個月
|星展
|5萬元
|4.4厘
|12個月
|4.3厘
|6個月
|Mox Bank
|1元
|4.4厘
|12個月
|4.2厘
|24個月、6個月
|平安壹賬通
|100元
|4.2厘
|6個月、4個月、3個月
|富融
|不設最低存款額
|4.2厘
|6個月
|4.0厘
|3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|12個月、9個月、6個月、3個月
|恒生
|1萬元
|4.1厘
|3個月
|創興
|5000元
|4.2厘
|3個月
|交銀香港
|2萬元
|4.0厘
|6個月、3個月
其他4厘高息
|工銀亞洲4.5厘（現有客戶）
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|工銀亞洲
|98天
|4.5厘
|300萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.4厘
|80萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.3厘
|10萬元（個人客戶、分行新資金）
|188天
|4.3厘
|300萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.2厘
|80萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.1厘
|10萬元（個人客戶、分行新資金）
|南商加至4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|8個月
|4.3厘
|50萬元（所有客戶、分行新資金）
|3個月
|4.3厘
|100萬元（指定理財客戶）
|6個月
|4.15厘
|12個月
|4.0厘
|華僑銀行12個月加至4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|華僑銀行
|12個月
|4.4厘
|10萬元（宏富理財客戶）
|9個月
|4.38厘
|6個月
|4.3厘
中銀、恒生先後加存息
大型銀行亦有調整，包括中銀香港及恒生等大行，也都跟隨滙豐，先後把非特選客戶的存息調高。滙豐較早前調升一般客戶的定期存款，6個月由3.4厘加至3.6厘（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.4厘；而3個月存期由3.3厘加至3.5厘，（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.3厘。
中銀其後加存息、與滙豐一致，一般客戶6個月存期最高3.6厘，3個月存期3.5厘。
恒生銀行最新也加息，優越私人理財及優越理財的6個月存期加至最高3.5厘，較此前高0.3厘，而優進理財或一般綜合戶口則為3.4厘。
不過這仍然和市場水平相差甚遠，其實滙豐有給予特選客戶超高息，據報滙豐特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘。若是中銀香港的特選客戶，據報也有4.1厘。
|大型銀行一般客戶牌價
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.5厘
|4.1厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.8厘
|3.3厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的3個月4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。
本文最後更新日期︰2023年8月22日
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欄名 : 存款收息