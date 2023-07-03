【定期存款2023】20厘高息再延續！富邦撤4.5厘優惠｜最新7月份定期存款

踏入7月份，半年結已過，有銀行撤走高息定存優惠，包括富邦的3個月4.5厘已額滿完結，目前最高是4.1厘新資金；創興的3個月4.4厘亦已下架，目前最高是4.2厘。

而建行亞洲的全城最高20厘息，與東亞銀行的新客戶4.4厘，均延續至9月底。齊看下表︰

7月份高息定存優惠

建行亞洲延續20厘 銀行 存款期 年利率 入場費 建行亞洲 1星期 20厘 50萬元 3個月 4.4厘 100萬元（新客戶） 1個月 3.5厘

東亞銀行延續4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞銀行 3個月 4.4厘 200萬元（新客戶） 6個月 4.2厘 12個月 4.0厘

富邦4.5厘高息已到期 銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 3個月 4.5厘（已到期） 100萬元 12個月、6個月、3個月 4.1厘（延續） 50萬元

創興4.4厘高息下架 銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.4厘（已到期） 300萬元 3個月 4.2厘（延續） 50萬元

盤點「4厘俱樂部」

其實上月底已有數間銀行「儲夠數」、撤回高息定期，例如虛銀平安壹賬通的14天存期4.5厘、虛銀匯立的4個月4.2厘，都是僅數天便下架了。另外，大新銀行原本3個月存期最高達4.3厘，最新也減至4厘以下。

若不計滙豐等大行給予特選客戶的5厘高息優惠，目前3個月或以上存期，以建行亞洲及東亞銀行的4.4厘最高。

「4厘俱樂部」成員（僅計3個月或以上存期） 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞 3個月 4.4厘 200萬元（新客戶） 4.35厘 2萬元（新客戶） 6個月 4.2厘 200萬元（新客戶） 4.15厘 2萬元（新客戶） 建行亞洲 3個月 4.4厘 100萬元（新客戶） 創興 3個月 4.2厘 50萬元 4.05厘 5000元 招商永隆 9個月、6個月、3個月 4.2厘 50萬元 12個月 4.0厘 工銀亞洲 98天 4.2厘 300萬元

（10萬元4厘） 188天 4.1厘 300萬元

（80萬元4厘） 信銀國際 3個月 4.15厘 1萬元 6個月 4.0厘 富邦 12個月、6個月、3個月 4.1厘 50萬元 交銀香港 3個月 4.1厘 100萬元 南洋商業銀行 218天 4.08厘 100萬元 星展 12個月、6個月 4.05厘 5萬元 花旗 3個月 4.0厘 100萬元 集友 3個月 4.0厘 100萬元

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東亞200萬4.4厘︰ 東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期就有4.4厘，6個月也有4.2厘。想門檻低一點，全新至尊理財客戶或顯卓理財客戶，2萬元起存、或50萬元起存，3個月都有4.35厘。

東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期就有4.4厘，6個月也有4.2厘。想門檻低一點，全新至尊理財客戶或顯卓理財客戶，2萬元起存、或50萬元起存，3個月都有4.35厘。 建行亞洲4.4厘︰ 建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。

建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。 工銀亞洲4.2厘︰ 工銀亞洲98天存期有4.2厘，300萬元起存，但80萬元起存也有4.1厘，10萬元起存有4厘。

工銀亞洲98天存期有4.2厘，300萬元起存，但80萬元起存也有4.1厘，10萬元起存有4厘。 招商永隆4.2厘︰ 招商永隆把9個月、6個月及3個月存期加至4.2厘，50萬元起存，而1萬元起存也有4.15厘。

招商永隆把9個月、6個月及3個月存期加至4.2厘，50萬元起存，而1萬元起存也有4.15厘。 創興3個月4.2厘︰ 現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.2厘，$5000元起存也有4.05厘。

現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.2厘，$5000元起存也有4.05厘。 信銀國際4.15厘︰ 信銀國際低門檻可享4厘，3個月存期，1萬元新資金有4.15厘，6個月存期有4厘，需在手機銀行開立。

信銀國際低門檻可享4厘，3個月存期，1萬元新資金有4.15厘，6個月存期有4厘，需在手機銀行開立。 富邦4.1厘︰ 手機銀行新資金的優惠，50萬元起存額，12個月、6個月及3個月都有4.1厘。

手機銀行新資金的優惠，50萬元起存額，12個月、6個月及3個月都有4.1厘。 交銀香港4.1厘︰ 交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4.1厘，一季賺息逾1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.8厘。

交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4.1厘，一季賺息逾1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.8厘。 南洋商業銀行4.08厘︰ 南洋新增特別存期218天，年利率4.08厘，100萬元新資金起，收息逾2.4萬元。如果是50萬元，也有3.98厘，逼近4厘。

南洋新增特別存期218天，年利率4.08厘，100萬元新資金起，收息逾2.4萬元。如果是50萬元，也有3.98厘，逼近4厘。 星展4.05厘︰ 星展銀行加存息後，12個月及6個月有4.05厘，5萬元新資金便可，需經網上開立；上述兩個存期的現有資金也有4厘。

星展銀行加存息後，12個月及6個月有4.05厘，5萬元新資金便可，需經網上開立；上述兩個存期的現有資金也有4厘。 集友銀行4厘︰ 分行新資金開立，滿100萬元，3個月存期有4厘。

分行新資金開立，滿100萬元，3個月存期有4厘。 花旗高門檻4厘︰花旗的3個月4厘，起存額雖只5萬元，但需為Citigold新客戶，又要持有指定產品結存，實際門檻並不低。

三大發鈔行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但均只限特選客戶或指定理財客戶︰

大型銀行特選客戶優惠 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐 4.91厘 4.97厘 5.0厘 50萬元 渣打 / 4.4厘 4.4厘 10萬元 中銀香港 4.0厘 4.1厘 4.1厘 1萬元

但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，3大發鈔行一般客戶的牌價如下︰

大型銀行非特選客戶優惠 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐 / 3.4厘 3.3厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。

低門檻4厘之選

近日低門檻4厘漸多，最新東亞加存息後，新的指定戶口客戶，2萬元起存有4.35厘。本周星展加存息後，5萬元起存有4.05厘；早前招商永隆加息後，1萬元起存，3至9個月都有4.15厘︰

低門檻的4厘選擇 銀行 入場費 年利率 存款期 東亞 2萬元（新客戶） 4.35厘 3個月 4.15厘 6個月 招商永隆 1萬元 4.15厘 9個月、6個月、3個月 信銀國際 1萬元 4.15厘 3個月 創興 5000元（新舊資金皆可） 4.05厘 3個月 星展 5萬元 4.05厘 12個月、6個月

虛銀最高3.7厘

虛銀最高有4.2厘，屬匯立的4個月存期，該行的12個月存期有3.8厘，同樣是虛銀中最高息，詳見下表︰

虛擬銀行 12個月年利率 6個月年利率 3至4個月年利率 存款額 平安壹賬通 3.4厘 3.7厘（5個月） 3.7厘（3及4個月） 100元 富融 3.0厘 3.7厘 3.7厘 不設最低存款額 匯立 3.6厘 3.5厘（7個月） 2.0厘 10元 Mox Bank 3.5厘 3.4厘 2.0厘 不設最低存款額 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年7月3日

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