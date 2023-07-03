【定期存款2023】20厘高息再延續！富邦撤4.5厘優惠｜最新7月份定期存款

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高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
踏入7月份，半年結已過，有銀行撤走高息定存優惠，包括富邦的3個月4.5厘已額滿完結，目前最高是4.1厘新資金；創興的3個月4.4厘亦已下架，目前最高是4.2厘。
而建行亞洲的全城最高20厘息，與東亞銀行的新客戶4.4厘，均延續至9月底。齊看下表︰
7月份高息定存優惠
|建行亞洲延續20厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|建行亞洲
|1星期
|20厘
|50萬元
|3個月
|4.4厘
|100萬元（新客戶）
|1個月
|3.5厘
|東亞銀行延續4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞銀行
|3個月
|4.4厘
|200萬元（新客戶）
|6個月
|4.2厘
|12個月
|4.0厘
|富邦4.5厘高息已到期
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|3個月
|4.5厘（已到期）
|100萬元
|12個月、6個月、3個月
|4.1厘（延續）
|50萬元
|創興4.4厘高息下架
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|創興
|3個月
|4.4厘（已到期）
|300萬元
|3個月
|4.2厘（延續）
|50萬元
盤點「4厘俱樂部」
其實上月底已有數間銀行「儲夠數」、撤回高息定期，例如虛銀平安壹賬通的14天存期4.5厘、虛銀匯立的4個月4.2厘，都是僅數天便下架了。另外，大新銀行原本3個月存期最高達4.3厘，最新也減至4厘以下。
若不計滙豐等大行給予特選客戶的5厘高息優惠，目前3個月或以上存期，以建行亞洲及東亞銀行的4.4厘最高。
|「4厘俱樂部」成員（僅計3個月或以上存期）
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞
|3個月
|4.4厘
|200萬元（新客戶）
|4.35厘
|2萬元（新客戶）
|6個月
|4.2厘
|200萬元（新客戶）
|4.15厘
|2萬元（新客戶）
|建行亞洲
|3個月
|4.4厘
|100萬元（新客戶）
|創興
|3個月
|4.2厘
|50萬元
|4.05厘
|5000元
|招商永隆
|9個月、6個月、3個月
|4.2厘
|50萬元
|12個月
|4.0厘
|工銀亞洲
|98天
|4.2厘
|300萬元
（10萬元4厘）
|188天
|4.1厘
|300萬元
（80萬元4厘）
|信銀國際
|3個月
|4.15厘
|1萬元
|6個月
|4.0厘
|富邦
|12個月、6個月、3個月
|4.1厘
|50萬元
|交銀香港
|3個月
|4.1厘
|100萬元
|南洋商業銀行
|218天
|4.08厘
|100萬元
|星展
|12個月、6個月
|4.05厘
|5萬元
|花旗
|3個月
|4.0厘
|100萬元
|集友
|3個月
|4.0厘
|100萬元
【高息定存】50萬本金配4厘高息 半年躺賺來回機票 提早部署過肥年
三大發鈔行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但均只限特選客戶或指定理財客戶︰
|大型銀行特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐
|4.91厘
|4.97厘
|5.0厘
|50萬元
|渣打
|/
|4.4厘
|4.4厘
|10萬元
|中銀香港
|4.0厘
|4.1厘
|4.1厘
|1萬元
但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，3大發鈔行一般客戶的牌價如下︰
|大型銀行非特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐
|/
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。
低門檻4厘之選
近日低門檻4厘漸多，最新東亞加存息後，新的指定戶口客戶，2萬元起存有4.35厘。本周星展加存息後，5萬元起存有4.05厘；早前招商永隆加息後，1萬元起存，3至9個月都有4.15厘︰
|低門檻的4厘選擇
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|東亞
|2萬元（新客戶）
|4.35厘
|3個月
|4.15厘
|6個月
|招商永隆
|1萬元
|4.15厘
|9個月、6個月、3個月
|信銀國際
|1萬元
|4.15厘
|3個月
|創興
|5000元（新舊資金皆可）
|4.05厘
|3個月
|星展
|5萬元
|4.05厘
|12個月、6個月
虛銀最高3.7厘
虛銀最高有4.2厘，屬匯立的4個月存期，該行的12個月存期有3.8厘，同樣是虛銀中最高息，詳見下表︰
|虛擬銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3至4個月年利率
|存款額
|平安壹賬通
|3.4厘
|3.7厘（5個月）
|3.7厘（3及4個月）
|100元
|富融
|3.0厘
|3.7厘
|3.7厘
|不設最低存款額
|匯立
|3.6厘
|3.5厘（7個月）
|2.0厘
|10元
|Mox Bank
|3.5厘
|3.4厘
|2.0厘
|不設最低存款額
|livibank
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
本文最後更新日期︰2023年7月3日
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欄名 : 存款收息