【定期存款2023】12月定存短加長減　11銀行3個月有5厘　一季賺走$12,500

▲ 港元定存6.9厘屬稅貸優惠，想簡簡單單做定期存款？目前有兩間銀行高達5.3厘，高過5厘的銀行亦有約10間！

2023年踏入最後一個月，雖然美國息口有機會已見頂，但在香港，高息環境可能仍會持續多一段時間，港元定期存款（3個月存期或以上）仍有最高5.3厘，繼續創今年初以來的新高位。但12個月存期則向下調整，因此呈現「短加長減」的趨勢。

例如富融銀行今日（12月6日）大減12個月存期年利率，由4.7厘減至3.5厘。星展銀行近日亦把12個月存期由4.35厘減至4.15厘。較早前富邦銀行亦把12個存期減至4.6厘，平安壹賬通亦由4.8厘減至4.5厘。

1個月5.28厘現有資金

反而短存期大加特加，最新出現1個月5.28厘高息，新舊資金皆可！詳情可看︰【【港元定存】1個月5.28厘速賺$2,200、現有資金可開立】

至於3個月存期，6.9厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，目前也有多達11間銀行3個月有5厘水平，若以100萬元本金計，短短一季最少賺走$12,500！

最新有南洋商業銀行重新加息，3個月存期重返5厘，但需為特選南商理財客戶的100萬元新資金，不過一般客戶10萬元起存也有4.8厘，屬低門檻當中較高息。

本周一大眾銀行也重新加息，3個月存期的手機銀行新資金，最高年利率重返5厘水平。

而上周五新加入5厘大軍的有工銀亞洲及集友銀行，同屬3個月存期，前者起存額僅10萬元，但需為全新客戶；後者要300萬元新資金。

5.3厘僅剩2間銀行

華僑銀行的168天5.3厘僅上架一周，便已「夠數」下架，目前最高年利率跌穿5厘。

5.3厘還剩2間銀行，創興銀行把5.3厘的優惠延至12月15日，一季速賺近4萬元。而起存額較低的5.2厘優惠更延至12月底，大小起存額通吃。

大新銀行的3個月存期繼續有5.3厘，適用於VIP客戶的10萬至50萬元新資金。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 創興銀行 5.3厘 3個月 300萬元 分行新資金 5.2厘 100萬元 5.2厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 5.1厘 50萬元 現有客戶、現有資金網上開立 大新銀行 5.3厘 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 5.0厘 100萬元 現有資金於分行開立 信銀國際 5.2厘 3個月 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金

（一般客戶5.1厘） 花旗銀行 5.2厘

3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口

（一般客戶現有資金5厘） 建行亞洲 5.15厘 3個月 100萬元 新資金 交銀香港 5.1厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 5.05厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 集友銀行 5.0厘 3個月 300萬元 新資金 南洋商業銀行 5.0厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 5.0厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 工銀亞洲 5.0厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金

5厘多屬大戶專享

信銀國際最新把3個月存期加至5.2厘，10萬元新資金起存，需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。但若是一般客戶也有5.1厘，1萬元起存也有5厘，可謂大小通吃。

東亞銀行最新加至5.05厘，但屬於全新理財客戶專有，全新顯卓理財客戶10萬元起存，或全新顯卓私人理財客戶200萬元起存，3個月存期有5.05厘，大戶一季即賺$25,250。

建行亞洲的5.15厘需100萬元新資金，3個月存期可賺近1.3萬元。

交銀香港近日也加至5.1厘，但除了要新資金之餘，也要指定理財客戶才可開立。

多間銀行逼近5厘

南洋商業銀行本周加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。

創興銀行早前加息後，高門檻的有5厘以上，低門檻5000元起存、現有客戶現有資金，3個月存期也有4.95厘，逼近5厘。

集友銀行最新把100萬元新資金加至4.9厘。

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 信銀國際 4.95厘 3個月 1萬元 一般客戶、現有資金在電子渠道開立 創興銀行 4.95厘 3個月 5000元 南洋商業銀行 4.9厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大新銀行 4.9厘 4個月、

5個月 100萬元 現有資金於分行開立 華僑銀行 4.9厘 6個月 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞 集友銀行 4.9厘 3個月 100萬元 分行新資金 富邦銀行 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.8厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 大眾銀行 4.8厘 6個月 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.8厘 3個月 10萬元 一般客戶新資金 天星銀行 4.8厘 3個月 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 4.8厘 4個月 100元 花旗銀行 4.8厘 6個月 不設最低起存額 網上或手機銀行開立

分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

低門檻吼虛銀 現有資金4.8厘

滙豐銀行早前把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有部分虛銀高達4.8厘。

富融銀行減息後，12個月存期目前暫以匯立最高，有4.7厘，這也屬市場領先水平。

Mox Bank的定期存款更有新玩法，毋需等存款到期，便可以先收到利息，詳情請看【下一頁】

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.8厘

（4個月） 100元 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.8厘 1000元 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 富融銀行 3.5厘 4.3厘 4.6厘 不設最低存款額 眾安銀行 3.01厘 2.51厘 3.65厘

（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

虛銀不時派發加息券，基本利率連同加息券有近5厘，讀者如有開立相關戶口，要多加留意。

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年12月6日

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