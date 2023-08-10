【定期存款2023】12個月4.5厘破頂、大戶勁賺22萬｜恒生6個月加至3.5厘

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64%投資者愛賺息 投資平台推月月派息組合 年化派息8.6%、門檻$10,000
8月份定期存款有加無減，目前僅約一周，已有逾10家銀行加存息，出現了不少破頂存息，除了工銀亞洲的3個月4.6厘，最新招商永隆的12個月4.5厘，再破全城最高，且屬大戶專享，一年勁賺息逾22萬元！不過驚喜的是，招商永隆在不同門檻都有加息，就算是低門檻1萬元起存，也有4厘高息。
8月份高息定存優惠
|招商永隆4.5厘
|銀行
|存款期
|存款額
|年利率
|招商永隆
|12個月、9個月、6個月
|1萬元起
|4.05厘
|50萬元起
|4.1厘
|100萬元起
|4.3厘
|500萬元起
|4.5厘
|工銀亞洲4.6厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|工銀亞洲
|1個月
|4.6厘
|10萬-80萬元（全新客戶、分行新資金）
|3個月
|富邦連環加息、重推4.5厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|3個月
|4.5厘
|100萬元
|12個月、6個月、3個月、2個月、1個月
|4.4厘
|50萬元
|創興重現4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|創興
|3個月
|4.4厘
|50萬元（新客戶）
|3個月
|4.25厘
|50萬元
|東亞加至4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞
|3個月
|4.4厘
|200萬元（全新顯卓私人理財客戶）
|6個月
|4.3厘
|3個月
|4.35厘
|50萬元／2萬元（全新顯卓理財／至尊理財客戶）
|6個月
|4.25厘
|花旗加至4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|花旗銀行
|3個月
|4.4厘
|5萬元（私人客戶業務戶口新客戶）
|華僑銀行收起4.5厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|華僑銀行
|12個月
|4.15厘
|10萬元（宏富理財客戶）
|288天
|4.1厘
|6個月
|4.05厘
|南商加至4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|8個月
|4.3厘
|50萬元（所有客戶、分行新資金）
|3個月
|4.3厘
|100萬元（指定理財客戶）
|6個月
|4.15厘
|12個月
|4.0厘
南商特別存期4.3厘
南商推出特別存期的快閃優惠，8個月定期存款，分行新資金有高達4.3厘，是目前唯一8個月存期的選擇，以起存額50萬元計，期內共賺息逾1.4萬元。若是現有資金經網上或手機銀行開立，則為4.2厘。
市面上有不少特別存期，例如工銀亞洲提供188天存期，最高也有4.2厘；華僑銀行則提供288天存期，年利率最高4.1厘。招商永隆、匯立、創興及平安壹賬通等，則有提供9個月存期。
低門檻4.4厘高息
其他銀行方面，有不少本月加息的都屬低門檻4厘高息，以下盤點逾10間低門檻的4厘高息，當中星展銀行及Mox Bank都是一周內兩度加息，目前12個月存期均為4.4厘︰
|8月加息的低門檻4厘
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|星展
|5萬元
|4.4厘
|12個月
|4.3厘
|6個月
|Mox Bank
|1元
|4.4厘
|12個月
|4.2厘
|24個月、6個月
|東亞
|2萬元（新客戶）
|4.35厘
|3個月
|4.25厘
|6個月
|信銀國際
|10萬元
|4.3厘
|6個月
|4.25厘
|3個月
|平安壹賬通
|100元
|4.2厘
|6個月、4個月、3個月
|富融
|不設最低存款額
|4.2厘
|6個月
|4.0厘
|3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|12個月、9個月、6個月、3個月
|其他低門檻4厘
|恒生
|1萬元
|4.1厘
|3個月
|創興
|5000元
|4.1厘
|3個月
|匯立
|10元
|4.0厘
|6個月
【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘
工銀亞洲4.6厘 1個月速賺逾$3000
工銀亞洲新推的1個月4.6厘，條件只是全新客戶以新資金到分行辦理，戶口要求門檻不高，一般綜合賬戶也可。起存額由10萬元至80萬元，假設做80萬元，1個月賺息逾3000元。
以下列出最高息的1個月港元定存，當中不少為新客戶優惠，若是現有客戶，則以富邦的4.4厘最高︰
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|滙豐
|10厘
|1個月
|最高2萬元
|新股票客戶加入「交易薈」
|中銀香港
|4.8厘
|1個月
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|工銀亞洲
|4.6厘
|1個月
|10萬-80萬元
|全新客戶分行新資金
|富邦
|4.4厘
|1個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.1厘
|1個月
|100萬元
|全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶
中銀、恒生先後加存息
大型銀行亦有調整，包括中銀香港及恒生等大行，也都跟隨滙豐，先後把非特選客戶的存息調高。滙豐較早前調升一般客戶的定期存款，6個月由3.4厘加至3.6厘（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.4厘；而3個月存期由3.3厘加至3.5厘，（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.3厘。
中銀其後加存息、與滙豐一致，一般客戶6個月存期最高3.6厘，3個月存期3.5厘。
恒生銀行最新也加息，優越私人理財及優越理財的6個月存期加至最高3.5厘，較此前高0.3厘，而優進理財或一般綜合戶口則為3.4厘。
不過這仍然和市場水平相差甚遠，其實滙豐有給予特選客戶超高息，據報滙豐特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘。若是中銀香港的特選客戶，據報也有4.1厘。
|大型銀行一般客戶牌價
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.5厘
|4.1厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.8厘
|3.3厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的3個月4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
本文最後更新日期︰2023年8月10日
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欄名 : 存款收息