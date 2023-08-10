【定期存款2023】12個月4.5厘破頂、大戶勁賺22萬｜恒生6個月加至3.5厘

8月份定期存款有加無減，目前僅約一周，已有逾10家銀行加存息，出現了不少破頂存息，除了工銀亞洲的3個月4.6厘，最新招商永隆的12個月4.5厘，再破全城最高，且屬大戶專享，一年勁賺息逾22萬元！不過驚喜的是，招商永隆在不同門檻都有加息，就算是低門檻1萬元起存，也有4厘高息。

8月份高息定存優惠

招商永隆4.5厘 銀行 存款期 存款額 年利率 招商永隆 12個月、9個月、6個月 1萬元起 4.05厘 50萬元起 4.1厘 100萬元起 4.3厘 500萬元起 4.5厘

工銀亞洲4.6厘 銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 1個月 4.6厘 10萬-80萬元（全新客戶、分行新資金） 3個月

富邦連環加息、重推4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 3個月 4.5厘 100萬元 12個月、6個月、3個月、2個月、1個月 4.4厘 50萬元

創興重現4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.4厘 50萬元（新客戶） 3個月 4.25厘 50萬元

東亞加至4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞 3個月 4.4厘 200萬元（全新顯卓私人理財客戶） 6個月 4.3厘 3個月 4.35厘 50萬元／2萬元（全新顯卓理財／至尊理財客戶） 6個月 4.25厘

花旗加至4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 花旗銀行 3個月 4.4厘 5萬元（私人客戶業務戶口新客戶）

華僑銀行收起4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 12個月 4.15厘 10萬元（宏富理財客戶） 288天 4.1厘 6個月 4.05厘

南商加至4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 8個月 4.3厘 50萬元（所有客戶、分行新資金） 3個月 4.3厘 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘 12個月 4.0厘

南商特別存期4.3厘

南商推出特別存期的快閃優惠，8個月定期存款，分行新資金有高達4.3厘，是目前唯一8個月存期的選擇，以起存額50萬元計，期內共賺息逾1.4萬元。若是現有資金經網上或手機銀行開立，則為4.2厘。

市面上有不少特別存期，例如工銀亞洲提供188天存期，最高也有4.2厘；華僑銀行則提供288天存期，年利率最高4.1厘。招商永隆、匯立、創興及平安壹賬通等，則有提供9個月存期。

低門檻4.4厘高息

其他銀行方面，有不少本月加息的都屬低門檻4厘高息，以下盤點逾10間低門檻的4厘高息，當中星展銀行及Mox Bank都是一周內兩度加息，目前12個月存期均為4.4厘︰

8月加息的低門檻4厘 銀行 入場費 年利率 存款期 星展 5萬元 4.4厘 12個月 4.3厘 6個月 Mox Bank 1元 4.4厘 12個月 4.2厘 24個月、6個月 東亞 2萬元（新客戶） 4.35厘 3個月 4.25厘 6個月 信銀國際 10萬元 4.3厘 6個月 4.25厘 3個月 平安壹賬通 100元 4.2厘 6個月、4個月、3個月 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 4.0厘 3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 12個月、9個月、6個月、3個月 其他低門檻4厘 恒生 1萬元 4.1厘 3個月 創興 5000元 4.1厘 3個月 匯立 10元 4.0厘 6個月

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工銀亞洲4.6厘 1個月速賺逾$3000

工銀亞洲新推的1個月4.6厘，條件只是全新客戶以新資金到分行辦理，戶口要求門檻不高，一般綜合賬戶也可。起存額由10萬元至80萬元，假設做80萬元，1個月賺息逾3000元。

以下列出最高息的1個月港元定存，當中不少為新客戶優惠，若是現有客戶，則以富邦的4.4厘最高︰

1個月港元定期存款 銀行 最高年息 存期 起存額 備註 滙豐 10厘 1個月 最高2萬元 新股票客戶加入「交易薈」 中銀香港 4.8厘 1個月 1萬元-10萬元 全新客戶透過手機銀行開戶 工銀亞洲 4.6厘 1個月 10萬-80萬元 全新客戶分行新資金 富邦 4.4厘 1個月 50萬元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.1厘 1個月 100萬元 全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶



中銀、恒生先後加存息

大型銀行亦有調整，包括中銀香港及恒生等大行，也都跟隨滙豐，先後把非特選客戶的存息調高。滙豐較早前調升一般客戶的定期存款，6個月由3.4厘加至3.6厘（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.4厘；而3個月存期由3.3厘加至3.5厘，（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.3厘。

中銀其後加存息、與滙豐一致，一般客戶6個月存期最高3.6厘，3個月存期3.5厘。

恒生銀行最新也加息，優越私人理財及優越理財的6個月存期加至最高3.5厘，較此前高0.3厘，而優進理財或一般綜合戶口則為3.4厘。

不過這仍然和市場水平相差甚遠，其實滙豐有給予特選客戶超高息，據報滙豐特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘。若是中銀香港的特選客戶，據報也有4.1厘。

大型銀行一般客戶牌價 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.5厘 4.1厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.6厘 3.5厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.6厘 3.5厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的3個月4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

本文最後更新日期︰2023年8月10日

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