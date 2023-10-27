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【定期存款2023】1年期5厘新高、3個月5.05厘｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債

收息攻略 11:29 2023/10/27

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本周有最少10間銀行跟隨滙豐加存息，更有銀行突破5厘高位，南洋商業銀行把特選理財客戶的3個月存息加至5.05厘，成為全城新高港元定存。其他多個存期，都在近日達到新高，例如9個月及4個月存期，均高見4.65厘。

銀行「搶錢」愈演愈烈，滙豐本月集中加短息，3個月存期加至4.5厘，1星期更加至13厘！多間中小型銀行不讓大行專美，3個月或以上存期，驚現6個4厘選擇，遍布4間「5厘俱樂部」的銀行。就算是4.8厘或以上的，也總共有8間銀行，比綠色債券的保底息更高。

今天（10月26日）富邦銀行加存息，12個月、6個月、3個月存期都有5厘，當中12個月及6個月存期是全城最高。

交銀香港及東亞銀行本周都逼近5厘，3個月存期均加至4.95厘︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
銀行年利率存款期起存額備註
南洋商業銀行5.05厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦5.0厘12個月、6個月、3個月50萬元手機銀行新資金
創興5.0厘3個月50萬元全新客戶完成指定項目
花旗5.0厘3個月5萬元花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存
4.8或以上、比綠債高息（3個月存期或以上）
交銀香港4.95厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
東亞4.95厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶新資金
工銀亞洲4.9厘3個月10萬元全新客戶分行新資金
南洋商業銀行4.8厘6個月100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.8厘6個月50萬元手機銀行新資金
建行亞洲4.8厘3個月100萬元所有客戶新資金

南洋商業銀行的5.05厘，一躍而成全城最高港元存息，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。

創興及花旗的5厘都屬全新客戶優惠，且要完成指定項目或購買指定金融產品。

因此現有客戶而言，富邦的5厘最高，需為手機銀行新資金。

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多個存期見新高

除12、6及3個月之外，多個存期都在近日見新高，例如華僑銀行把9個月存息加至4.65厘、平安壹賬通把4個月存息加至4.7厘，都屬該存期的高位。現有資金也見新高，創興的現有客戶、現有資金最高有4.8厘；虛銀匯立（WeLab Bank）最新撤去24個月存期，但把12個月年利率加至4.55厘，屬虛銀中最高的長息。

其他近日加存息銀行
銀行年利率存期起存額備註
集友4.78厘3個月100萬元分行新資金
平安壹賬通4.7厘4個月100元虛擬銀行，只有電子渠道
華僑銀行4.65厘9個月、6個月10萬元宏富理財客戶新資金
星展銀行4.65厘4個月5萬元網上/手機銀行新資金
匯立4.55厘12個月10元虛擬銀行，只有電子渠道
上海商業銀行4.53厘3個月1000元網上/流動銀行開立
Mox Bank4.5厘6個月10元已計及新資金額外年利率
中銀香港4.5厘3個月1萬元網上/手機銀行新資金
恒生銀行4.5厘3個月1萬元綜合戶口網上新資金
渣打銀行4.5厘3個月1萬元網上新資金
天星銀行4.5厘3個月1000元虛擬銀行，只有電子渠道

虛擬銀行4.7厘新高

多間虛銀先後加存息，最新有平安壹賬通銀行，把4個月存息加至4.7厘，屬虛銀最高息。

匯立今日撤去24個月及18個月長息，但把12個月存期加至4.55厘，屬虛銀之中最高長息。而平安壹賬通及富融的12個月存期也有4.5厘。這3間虛銀的定存門檻都很低，且現有資金也可開立。

天星銀行及Mox也在近日加存息，天星由2個月至12個月，全部存期都有4厘，3個月4.5厘具競爭力。Mox Bank則提升新資金優惠，6個月存期有4.5厘。

虛擬銀行定存大比併
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
平安壹賬通4.5厘4.5厘4.7厘（4個月）100元
富融4.5厘4.6厘4.4厘不設最低存款額
匯立4.55厘4.5厘3.0厘10元
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星4.05厘4.0厘4.5厘1000元
眾安3.01厘2.51厘3.65厘（4個月）1元
livibank3.4厘3.0厘2.5厘20萬元

以上僅屬虛擬銀行的牌價，虛銀不時都會大送「加息券」給客戶，基本利率連同加息券也有逾4厘，讀者若有虛銀戶口，可多留意。

本文最後更新日期︰2023年10月27日

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