【定期存款2023】1年期5厘新高、3個月5.05厘｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債

▲ 本周有最少10間銀行跟隨滙豐加存息，更有銀行突破5厘高位，南洋商業銀行把特選理財客戶的3個月存息加至5.05厘，成為全城新高港元定存。其他多個存期，都在近日達到新高，例如9個月及4個月存期，均高見4.65厘。

銀行「搶錢」愈演愈烈，滙豐本月集中加短息，3個月存期加至4.5厘，1星期更加至13厘！多間中小型銀行不讓大行專美，3個月或以上存期，驚現6個4厘選擇，遍布4間「5厘俱樂部」的銀行。就算是4.8厘或以上的，也總共有8間銀行，比綠色債券的保底息更高。

今天（10月26日）富邦銀行加存息，12個月、6個月、3個月存期都有5厘，當中12個月及6個月存期是全城最高。

交銀香港及東亞銀行本周都逼近5厘，3個月存期均加至4.95厘︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 南洋商業銀行 5.05厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦 5.0厘 12個月、6個月、3個月 50萬元 手機銀行新資金 創興 5.0厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 5.0厘 3個月 5萬元 花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存 4.8或以上、比綠債高息（3個月存期或以上） 交銀香港 4.95厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞 4.95厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 工銀亞洲 4.9厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 南洋商業銀行 4.8厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.8厘 6個月 50萬元 手機銀行新資金 建行亞洲 4.8厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金

南洋商業銀行的5.05厘，一躍而成全城最高港元存息，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。

創興及花旗的5厘都屬全新客戶優惠，且要完成指定項目或購買指定金融產品。

因此現有客戶而言，富邦的5厘最高，需為手機銀行新資金。

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多個存期見新高

除12、6及3個月之外，多個存期都在近日見新高，例如華僑銀行把9個月存息加至4.65厘、平安壹賬通把4個月存息加至4.7厘，都屬該存期的高位。現有資金也見新高，創興的現有客戶、現有資金最高有4.8厘；虛銀匯立（WeLab Bank）最新撤去24個月存期，但把12個月年利率加至4.55厘，屬虛銀中最高的長息。

其他近日加存息銀行 銀行 年利率 存期 起存額 備註 集友 4.78厘 3個月 100萬元 分行新資金 平安壹賬通 4.7厘 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 4.65厘 9個月、6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 4.65厘 4個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 匯立 4.55厘 12個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 上海商業銀行 4.53厘 3個月 1000元 網上/流動銀行開立 Mox Bank 4.5厘 6個月 10元 已計及新資金額外年利率 中銀香港 4.5厘 3個月 1萬元 網上/手機銀行新資金 恒生銀行 4.5厘 3個月 1萬元 綜合戶口網上新資金 渣打銀行 4.5厘 3個月 1萬元 網上新資金 天星銀行 4.5厘 3個月 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

虛擬銀行4.7厘新高

多間虛銀先後加存息，最新有平安壹賬通銀行，把4個月存息加至4.7厘，屬虛銀最高息。

匯立今日撤去24個月及18個月長息，但把12個月存期加至4.55厘，屬虛銀之中最高長息。而平安壹賬通及富融的12個月存期也有4.5厘。這3間虛銀的定存門檻都很低，且現有資金也可開立。

天星銀行及Mox也在近日加存息，天星由2個月至12個月，全部存期都有4厘，3個月4.5厘具競爭力。Mox Bank則提升新資金優惠，6個月存期有4.5厘。

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.7厘（4個月） 100元 富融 4.5厘 4.6厘 4.4厘 不設最低存款額 匯立 4.55厘 4.5厘 3.0厘 10元 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 眾安 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

以上僅屬虛擬銀行的牌價，虛銀不時都會大送「加息券」給客戶，基本利率連同加息券也有逾4厘，讀者若有虛銀戶口，可多留意。

本文最後更新日期︰2023年10月27日

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