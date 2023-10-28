【定期存款2023】1年期5厘、虛銀4.75厘新高｜4銀行加入「5厘俱樂部」、8銀行高息過綠債

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【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠兩招 除了定存還有這熱門產品
銀行「搶錢」愈演愈烈，滙豐本月集中加短息，3個月存期加至4.5厘，1星期更加至13厘！多間中小型銀行不讓大行專美，3個月或以上存期，驚現6個4厘選擇，遍布4間「5厘俱樂部」的銀行。就算是4.8厘或以上的，也總共有8間銀行，比綠色債券的保底息更高。
本周富邦銀行加存息，12個月、6個月、3個月存期都有5厘，當中12個月及6個月存期是全城最高。
交銀香港及東亞銀行本周都逼近5厘，3個月存期均加至4.95厘︰
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|南洋商業銀行
|5.05厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦
|5.0厘
|12個月、6個月、3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興
|5.0厘
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|花旗
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存
|4.8或以上、比綠債高息（3個月存期或以上）
|交銀香港
|4.95厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞
|4.95厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.9厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|南洋商業銀行
|4.8厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.8厘
|6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲
|4.8厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
南洋商業銀行的5.05厘，一躍而成全城最高港元存息，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。
創興及花旗的5厘都屬全新客戶優惠，且要完成指定項目或購買指定金融產品。
因此現有客戶而言，富邦的5厘最高，需為手機銀行新資金。
多個存期見新高
除12、6及3個月之外，多個存期都在近日見新高，例如華僑銀行把9個月存息加至4.65厘、平安壹賬通把4個月存息加至4.7厘，都屬該存期的高位。現有資金也見新高，創興的現有客戶、現有資金最高有4.8厘；虛銀匯立（WeLab Bank）最新撤去24個月存期，但把12個月年利率加至4.55厘，屬虛銀中最高的長息。
|其他近日加存息銀行
|銀行
|年利率
|存期
|起存額
|備註
|集友
|4.78厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|livibank
|4.75厘
|6個月
|20萬元
|新資金
|平安壹賬通
|4.7厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|華僑銀行
|4.65厘
|9個月、6個月
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|4.65厘
|4個月
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|富融銀行
|4.6厘
|12個月
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立
|4.55厘
|12個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|上海商業銀行
|4.53厘
|3個月
|1000元
|網上/流動銀行開立
|Mox Bank
|4.5厘
|6個月
|10元
|已計及新資金額外年利率
|中銀香港
|4.5厘
|3個月
|1萬元
|網上/手機銀行新資金
|恒生銀行
|4.5厘
|3個月
|1萬元
|綜合戶口網上新資金
|渣打銀行
|4.5厘
|3個月
|1萬元
|網上新資金
|天星銀行
|4.5厘
|3個月
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
虛擬銀行4.75厘新高
多間虛銀先後加存息，最新有livibank加至4.75厘，屬6個月存期，也屬虛銀最高息，4個月存期也有4.65厘，但必上述優惠是計入新資金的額外年利率。
平安壹賬通則把4個月存期加至4.7厘，這存期而言全城最高，亦毋需新資金。富融則把12個月存期加至4.6厘，屬虛銀中最高的長息，毋需新資金。
匯立本周撤去24個月及18個月長息，但把12個月存期加至4.55厘。而平安壹賬通及富融的12個月存期也有4.5厘。3銀行均毋需新資金。
天星銀行及Mox也在近日加存息，天星由2個月至12個月，全部存期都有4厘，3個月4.5厘具競爭力。Mox Bank則提升新資金優惠，6個月存期有4.5厘。
|虛擬銀行定存大比併
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|livibank
|3.4厘
|4.75厘
|4.65厘（4個月）
|已計及20萬元新資金的額外年利率
|平安壹賬通
|4.5厘
|4.5厘
|4.7厘（4個月）
|100元
|富融
|4.6厘
|4.6厘
|4.4厘
|不設最低存款額
|匯立
|4.55厘
|4.5厘
|3.0厘
|10元
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|1000元
|眾安
|3.01厘
|2.51厘
|3.65厘（4個月）
|1元
虛銀不時都會大送「加息券」給客戶，基本利率連同加息券也有逾4厘，讀者若有虛銀戶口，可多留意。
本文最後更新日期︰2023年10月28日
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欄名 : 存款收息