【定期存款2023】1個月5.28厘延續優惠期｜5.3厘再少一間、僅餘1個選擇（盤點各存期最高息之選）

▲ 港元定存6.9厘屬稅貸優惠，想簡簡單單做定期存款？目前還剩1間銀行高達5.3厘！

2023年踏入最後一個月，銀行瘋搶短期資金，虛銀眾安（ZA Bank）推出1個月12厘，但以抽扭蛋的形式送出，不是人人有份；而信銀國際的1個月5.28厘，據悉因反應熱烈，暫時延長優惠期。

5.28厘優惠期延至12月14日

信銀國際的1個月5.28厘，不論新舊資金，50萬元起存額，可在分行或手機銀行開立，一個月速賺2200元。優惠期原本於昨日到期，據悉因反應熱烈，暫延至明天（12月14日）。

環顧市場上的1個月港元定存，眾安的12厘非人人有份、滙豐的10厘要證券客戶，工銀亞洲的8厘需為新客戶兼申請信用卡。若想簡簡單單做定期存款，便以信銀國際這款5.28厘最高。

5.3厘僅剩1間銀行

另一邊廂，不少銀行已儲夠彈藥過冬，陸續有銀行調低港元定期存款年利率，3個月或以上存期，早前一度出現3款5.3厘選擇，但目前僅剩1間銀行提供5.3厘。

5.3厘還剩1間銀行，就是大新銀行的3個月存期，留意需為全新VIP銀行客戶，且設有存款上限，需為10萬元至50萬元新資金，超過50萬元就沒有5厘。

最新有創興銀行收起3個月5.3厘高息，改為5厘，且需300萬元新資金；100萬元則為4.9厘。另外，若是全新客戶完成指定項目，50萬元起存仍有5厘。

而華僑銀行早前一度提供168天5.3厘，但僅上架一周，便已「夠數」下架，目前該行的最高年利率為4.65厘。

12個月5.25厘屬財務公司

銀行短加長減

12個月存期則向下調整，雖然大眾財務有高達1年5.25厘的優惠，但銀行呈現「短加長減」的趨勢，目前最高僅4.7厘，不少銀行近日下調長息。

例如富融銀行上周大減12個月存期年利率，由4.7厘減至3.5厘。星展銀行本月亦把12個月存期由4.35厘減至4.15厘。較早前富邦銀行亦把12個存期減至4.6厘，平安壹賬通亦由4.8厘減至4.5厘。

滙豐恒生減存息

滙豐及恒生銀行上周五把6個月港元定存減至4.4厘，3個月減至4.5厘，詳情見︰【【港元定存】滙豐、恒生削港元存息 分析︰季節性「搶存」高峰已過】

盤點各存期最高息之選

12個月︰大眾財務50萬元起存5.25厘、銀行以匯立最高，10元起存4.7厘，新舊資金皆可。

9個月︰較少銀行做9個月優惠，招商永隆提供4.45厘，但起存額需達500萬元。

6個月︰華僑銀行4.9厘屬全新客戶優惠，並計及回贈；南洋商業銀行4.9厘屬特選理財客戶。兩者起存額均為100萬元新資金。

3個月︰約10銀行有5厘，最高為大新銀行的5.3厘。

2個月︰富邦銀行提供4.8厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。

1個月︰虛銀眾安（ZA Bank）的加息券最高12厘，但以扭蛋形式送出，不是人人有份；滙豐證券客戶有最高10厘，工銀亞洲新客戶8厘。

1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

盤點5厘高息（3個月存期或以上）

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 大新銀行 5.3厘 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 5.0厘 100萬元 現有資金於分行開立 信銀國際 5.2厘 3個月 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金

（一般客戶5.1厘） 花旗銀行 5.2厘

3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口

（一般客戶現有資金5厘） 交銀香港 5.1厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 建行亞洲 5.05厘 3個月 100萬元 新資金 東亞銀行 5.05厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 集友銀行 5.0厘 3個月 300萬元 新資金 創興銀行 5.0厘 3個月 300萬元 分行新資金 50萬元 全新客戶完成指定項目 南洋商業銀行 5.0厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 5.0厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金

5厘多屬大戶專享

信銀國際的3個月5.2厘，10萬元新資金起存，需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。但若是一般客戶也有5.1厘，1萬元起存也有5厘，可謂大小通吃。

東亞銀行的5.05厘屬於全新理財客戶專有，全新顯卓理財客戶10萬元起存，或全新顯卓私人理財客戶200萬元起存，3個月存期有5.05厘，大戶一季即賺$25,250。

建行亞洲的5.05厘需100萬元新資金，3個月存期可賺約1.2萬元。

交銀香港的5.1厘除了要新資金，也要指定理財客戶才可開立。

多間銀行逼近5厘

南洋商業銀行本月加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。

創興銀行雖然收起5.3厘，但其現有客戶有最高4.9厘。

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 信銀國際 4.95厘 3個月 1萬元 一般客戶、現有資金在電子渠道開立 創興銀行 4.9厘 3個月 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 4.9厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大新銀行 4.9厘 4個月、

5個月 100萬元 現有資金於分行開立 華僑銀行 4.9厘 6個月 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞 集友銀行 4.9厘 3個月 100萬元 分行新資金 大眾銀行 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 富邦銀行 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.8厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 4.8厘 3個月 10萬元 一般客戶新資金 平安壹賬通 4.8厘 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

責任編輯︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年12月13日

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