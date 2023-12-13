【定期存款2023】1個月5.28厘延續優惠期｜5.3厘再少一間、僅餘1個選擇（盤點各存期最高息之選）

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【高息活期存款】68天5.3厘 「先取利息」新玩法｜星展4個月5.5厘 12月最新優惠一覽
2023年踏入最後一個月，銀行瘋搶短期資金，虛銀眾安（ZA Bank）推出1個月12厘，但以抽扭蛋的形式送出，不是人人有份；而信銀國際的1個月5.28厘，據悉因反應熱烈，暫時延長優惠期。
5.28厘優惠期延至12月14日
信銀國際的1個月5.28厘，不論新舊資金，50萬元起存額，可在分行或手機銀行開立，一個月速賺2200元。優惠期原本於昨日到期，據悉因反應熱烈，暫延至明天（12月14日）。
環顧市場上的1個月港元定存，眾安的12厘非人人有份、滙豐的10厘要證券客戶，工銀亞洲的8厘需為新客戶兼申請信用卡。若想簡簡單單做定期存款，便以信銀國際這款5.28厘最高。
5.3厘僅剩1間銀行
另一邊廂，不少銀行已儲夠彈藥過冬，陸續有銀行調低港元定期存款年利率，3個月或以上存期，早前一度出現3款5.3厘選擇，但目前僅剩1間銀行提供5.3厘。
5.3厘還剩1間銀行，就是大新銀行的3個月存期，留意需為全新VIP銀行客戶，且設有存款上限，需為10萬元至50萬元新資金，超過50萬元就沒有5厘。
最新有創興銀行收起3個月5.3厘高息，改為5厘，且需300萬元新資金；100萬元則為4.9厘。另外，若是全新客戶完成指定項目，50萬元起存仍有5厘。
而華僑銀行早前一度提供168天5.3厘，但僅上架一周，便已「夠數」下架，目前該行的最高年利率為4.65厘。
12個月5.25厘屬財務公司
銀行短加長減
12個月存期則向下調整，雖然大眾財務有高達1年5.25厘的優惠，但銀行呈現「短加長減」的趨勢，目前最高僅4.7厘，不少銀行近日下調長息。
例如富融銀行上周大減12個月存期年利率，由4.7厘減至3.5厘。星展銀行本月亦把12個月存期由4.35厘減至4.15厘。較早前富邦銀行亦把12個存期減至4.6厘，平安壹賬通亦由4.8厘減至4.5厘。
滙豐恒生減存息
滙豐及恒生銀行上周五把6個月港元定存減至4.4厘，3個月減至4.5厘，詳情見︰【【港元定存】滙豐、恒生削港元存息 分析︰季節性「搶存」高峰已過】
盤點各存期最高息之選
盤點5厘高息（3個月存期或以上）
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|大新銀行
|5.3厘
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|5.0厘
|100萬元
|現有資金於分行開立
|信銀國際
|5.2厘
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
（一般客戶5.1厘）
|花旗銀行
|5.2厘
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口
（一般客戶現有資金5厘）
|交銀香港
|5.1厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|建行亞洲
|5.05厘
|3個月
|100萬元
|新資金
|東亞銀行
|5.05厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|集友銀行
|5.0厘
|3個月
|300萬元
|新資金
|創興銀行
|5.0厘
|3個月
|300萬元
|分行新資金
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|南洋商業銀行
|5.0厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|5.0厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
5厘多屬大戶專享
信銀國際的3個月5.2厘，10萬元新資金起存，需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。但若是一般客戶也有5.1厘，1萬元起存也有5厘，可謂大小通吃。
東亞銀行的5.05厘屬於全新理財客戶專有，全新顯卓理財客戶10萬元起存，或全新顯卓私人理財客戶200萬元起存，3個月存期有5.05厘，大戶一季即賺$25,250。
建行亞洲的5.05厘需100萬元新資金，3個月存期可賺約1.2萬元。
交銀香港的5.1厘除了要新資金，也要指定理財客戶才可開立。
多間銀行逼近5厘
南洋商業銀行本月加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。
創興銀行雖然收起5.3厘，但其現有客戶有最高4.9厘。
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|信銀國際
|4.95厘
|3個月
|1萬元
|一般客戶、現有資金在電子渠道開立
|創興銀行
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大新銀行
|4.9厘
|4個月、
5個月
|100萬元
|現有資金於分行開立
|華僑銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
|集友銀行
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|大眾銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|富邦銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|南洋商業銀行
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
責任編輯︰廖毅然
本文最後更新日期︰2023年12月13日
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欄名 : 存款收息