【定期存款2023】$5000起存也有4厘、1萬起存4.15厘｜盤點13大銀行「4厘俱樂部」

下一篇文章
10大高息基金 年化11厘月月派息 5隻今年賺息又賺價（2023年6月更新）
定期存款「有買趁手」，目前3個月或以上存期，最高4.5厘，百萬大戶一季收息$11,250；12個月或以上長存期，最高4.38厘。「4厘俱樂部」大軍目前有多達13間銀行，超過20個4厘選擇。
最新創興銀行加息後，連低至$5000元起存也有4厘高息；招商永隆加息後，1萬元起存，3至9個月都有4.15厘；大眾銀行亦在今天再加存息，少於10萬元本金也有4厘。以下先盤點低門檻4厘之選︰
|低門檻的4厘選擇
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|工銀亞洲
|10萬元（新客戶）
|4.2厘
|3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.15厘
|9個月、6個月、3個月
|東亞
|2萬元（新客戶）
|4.15厘
|3個月
|1萬元
|4.05厘
|3個月
|創興
|5000元（新舊資金皆可）
|4.05厘
|3個月
|大眾銀行
|少於10萬元（新舊資金皆可）
|4.0厘
|12個月、6個月、3個月
|花旗
|5萬元（新客戶）
|4.0厘
|3個月
另一邊箱，華僑永亨亦把4.38厘高息的有效期，延長至6月30日。而今天東亞銀行再加存息，6個月也有4厘，大戶賺息4萬元！以下兩個表詳細列出所有「4厘俱樂部」成員︰
|4.2厘以上
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|3個月
|4.5厘
|100萬元
|12個月、6個月、3個月
|4.1厘
|50萬元
|創興
|3個月
|4.4厘
|300萬元
|4.2厘
|50萬元
|4.05厘
|5000元
|渣打
|6個月
|4.4厘
|10萬元（特選客戶）
|3個月
|4.4厘
|華僑永亨
|388天
|4.38厘
|20萬元
|288天
|4.2厘
|238天
|4.0厘
|大新
|3個月
|4.3厘
|100萬元
|4.2厘
|20萬元
|建行亞洲
|3個月
|4.3厘
|100萬元（新客戶）
|4.2厘
|100萬元
|4厘至4.2厘
|招商永隆
|9個月、6個月、3個月
|4.2厘
|50萬元
|12個月
|4.0厘
|東亞
|3個月
|4.2厘
|200萬元（新客戶）
|4.15厘
|2萬元或50萬元（新客戶）
|6個月
|4.0厘
|200萬元（新客戶）
|工銀亞洲
|3個月
|4.2厘
|10萬元（新客戶）
|98天
|4.2厘
|300萬元
（10萬元4厘）
|188天
|4.1厘
|300萬元
（80萬元4厘）
|交銀香港
|3個月
|4.1厘
|100萬元
|大眾銀行
|12個月、6個月及3個月
|4.1厘
|50萬元
|4.0厘
|少於10萬元
|南洋商業銀行
|218天
|4.08厘
|100萬元
|花旗
|3個月
|4.0厘
|5萬元
【高息定存】4厘宜趁早做 收息2萬元無難度 專家教你最新高息策略
專家︰定存息口再升空間有限
上海商業銀行研究部主管林俊泓對本網稱，港元定期要重返5厘並非全無可能，「不過要有很多假設。」，他指出，「如果美聯儲年底前真的再加2次息，市場又沒有重大風險事件發生，港元定期存款才有機會重返5厘。」如果美聯儲加不夠2次，或類似銀行危機的風險事件重演，港元息口就很難再上。
中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀亦稱，定期存款再升空間有限，要做定期就要趁早做，建議不同存期都可買入，如果資金可長期鎖住的，就做1年、甚至3年期；如果資金需要靈活調配的，也可考慮1個月至3個月存期。
2個月都有4厘
如果嫌3個月都太長，1個月至2個月存期都有4厘高息可以選擇︰
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞
|2個月
|4.8厘
|1000至2萬元（新客戶）
|大眾銀行
|4.1厘
|50萬元
|創興
|4.0厘
|50萬元
|富邦
|3.8厘
|50萬元
|建行亞洲
|3.7厘
|500萬元
|中銀香港
|1個月
|4.8厘
|1萬-10萬元（新客戶）
|創興
|4.0厘
|50萬元
|滙豐
|4.0厘
|1萬元
|大眾銀行
|4.0厘
|50萬元
|富邦
|3.5厘
|50萬元
近日連大型銀行都參戰，繼滙豐及渣打上周相繼加存息後，最新中銀香港及恒生銀行都上調了3個月及6個月存期，不過3大發鈔行同時不調整12個月長存息，滙豐甚至撤走12個月存期優惠。以下列出4間大型銀行的定期存款︰
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|滙豐
|不設12個月優惠
|3.4厘（HSBC One為3.2厘）
|3.3厘（HSBC One為3.1厘）
|渣打
|3.4厘
|4.4厘（特選客戶；一般客戶為3.4厘）
|4.4厘（特選客戶；一般客戶為3.3厘）
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|恒生
|不設12個月優惠
|3.3厘（優越私人理財）
|3.3厘（優越私人理財）
雖然渣打有目前全港最高的4.4厘，但只限個別的特選客戶，而該行一般客戶的新資金，6個月最新加至3.4厘、3個月加至3.3厘，與滙豐睇齊；
而中銀香港也在今日加了定存息，同樣是6個月最新加至3.4厘、3個月加至3.3厘。
需留意滙豐的6個月3.4厘與3個月3.3厘，是尚玉或卓越理財客戶才有，其餘客戶則為3.2厘及3.1厘。
其他加存息銀行︰
除了上述12間銀行有4厘高息，以下銀行近日都有息加，亦逼近4厘大關，值得關注。
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|信銀國際
|12個月
|3.6厘
|1萬元
|6個月
|3.75厘
|3個月
|3.95厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|星展
|12個月、6個月、4個月、3個月
|3.85厘
|5萬元
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|集友
|3個月
|3.85厘
|100萬元
|3.7厘
|20萬元
|6個月
|3.7厘
|100萬元
|3.55厘
|20萬元
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|創興
|3個月
|4.2厘（現有資金）
|50萬元
|富邦
|12個月、6個月、3個月
|4.0厘（現有資金）
|100萬元
|大眾銀行
|12個月、6個月、3個月
|4.0厘（現有資金）
|少於10萬元
|信銀國際
|3個月
|3.8厘（現有資金）
|1萬元
|集友
|3個月
|3.8厘（現有資金）
|100萬元
|星展
|12個月、6個月、4個月、3個月
|3.8厘（現有資金）
|5萬元
|招商永隆
|6個月
|3.5厘（現有資金）
|1萬元
|虛擬銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|存款額
|匯立
|3.8厘
|3.0厘
|2.0厘
|10元
|平安壹賬通
|3.4厘
|3.7厘(5個月)
|3.7厘（3及4個月）
|100元
|富融
|3.0厘
|3.7厘
|3.7厘
|不設最低存款額
|Mox Bank
|3.5厘
|3.4厘
|2.0厘
|不設最低存款額
|livibank
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
活期存款也大大加息︰【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增 星展5.5厘、渣打5厘
除了長存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！
工銀8厘 一周速賺300元
工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。
該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
本文最後更新日期︰2023年6月20日
撰文︰廖毅然
想知更多有關高息產品︰
【高息存款】驚現30厘高息搶客、1個月賺$2500！恒生7.5厘、高息活期大合集
10大高息基金 月月派息最高11厘 5隻今年賺息又賺價（2023年6月更新）
【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息